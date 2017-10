Resumo: 164º Episódio - 26 de outubro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

António conta a Rafael que a mãe o convidou para trabalhar na fábrica e quando o amigo lhe pergunta por Rita, confessa que perdeu a esperança de a reconquistar.

João continua a exercer a sua violência psicológica sobre Patrícia que sequestrou no barco. Ela tenta resistir e tirar do dedo o anel que Hélder lhe havia oferecido para que o agressor não o veja e se torne mais agressivo.

Filipa e Fernando vestem-se depois de terem feito amor e ela diz, sem grande vontade de cumprir, que não podem voltar a envolver-se. Fernando deixa-a ir embora sem saber muito bem o que fazer.

Renata regressa a casa para tomar um banho e regressar ao hospital para junto de Duarte. Zé Paulo reafirma o seu apoio mas tem de a deixar para ir ver se tudo está bem com as sobrinhas. Renata está exausta e arrasada.

Cláudia encontra Elsa a rezar por Duarte antes de ir para a escola e fica comovida com a ingenuidade da irmã.

Eunice partilha com uma colega o seu desespero por Pedro ter regressado ao mar onde perdeu o pai e o irmão e acaba por não conseguir segurar as lágrimas. Repentinamente, depois de desabafar, decide que tem de fazer um telefonema.

João prepara o pequeno-almoço de Patrícia mas como ela se recusa a comer os ovos assumindo que nunca gostou daquilo ele tem mais um ataque de fúria, deixando-a ainda mais aterrorizada. Patrícia tenta que ele a deixe ir trabalhar porque vão notar a sua falta mas João deixa claro que mais tarde resolverá o problema com a patroa dela.

Luísa entra em pânico quando percebe que os clientes da Faina Norte que tinham apalavrado negócio com o Bacalhau Costa Nova estão a voltar atrás mas Rita anima a mãe, certa de que vão ter sucesso. Entretanto, Rita recebe uma chamada de Carmo que lhe diz estranhar a ausência de Patrícia na Mercearia. Rita concorda que algo de terá passado para ela faltar.

Joaquim continua a sentir que Isabel o marginaliza nas decisões da empresa e apesar de ela tentar desvalorizar a situação, assume que tem de arranjar algo para fazer, já que ela não o valoriza.

Carmo partilha com Filipa as suas preocupações pela ausência de Patrícia e decide ir ao barco dela perceber o que se passa, vincando que está com um mau pressentimento.

Sara regressa a casa depois da consulta médica que teve e recusa a ajuda de Raquel para subir ao quarto. Tiago fica preocupado com a mãe.

Carmo procura Patrícia no barco e ela barra-lhe a entrada, escondendo que está a ser assediada e sequestrada pelo antigo namorado. Antes de ir embora, Carmo repara nos ovos que estão espalhados no chão e fica desconfiada.

Raquel queixa-se a Tiago que Sara não lhe dá o valor que dava a Clara e começa a chorar, garantindo que tem feito tudo para lhe agradar, tal como a irmã faria. Tiago conforta-a, certo de que a mãe irá considerá-la a melhor nora do mundo.

Luísa mostra a Carmo a igreja onde gostava de casar com Jaime mas deixa a nu as suas inseguranças. Carmo interrompe a conversa e conta a Rita que esteve com Patrícia e que desconfia de que ela pode estar em perigo.

Lígia revela a Renata que ela é incompatível com Duarte e dá-lhe a oportunidade de reconhecer que não é a mãe biológica do bebé mas a cabeleireira prefere exigir novos testes de ADN em vez de contar a verdade. A médica condescende, embora tenha a certeza do que os exames revelaram.

António vai até à Mercearia e tem mais um encontro desagradável com Filipa.

Raquel joga mais uma cartada para agradar a Sara e apresenta-lhe Eva Santos, filha do casal que teve o conflito judicial com os Goulart nos Açores por causa de uns terrenos. Sara sorri e diz que não são amigos dos Goulart.