Resumo: 163º Episódio - 25 de outubro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Cláudia faz ver a Renata que deve contar a verdade e assumir que fingiu a gravidez e que Duarte não é seu filho, pois só assim conseguirá salvar a vida do bebé. Renata recusa e suplica-lhe que guarde o seu segredo. Cláudia fica com pena da amiga e promete não contar nada.

Horácio pressiona Vítor para lhe fazer uma revisão ao motor do barco e o filho acaba por aceitar, embora contrariado. Bruno acusa Vítor de não fazer nada na oficina e de se ter tornado muito íntimo de Sal. Kiko visita o novo amigo na oficina e Bruno fica irritado e manda-os embora. Eles aproveitam a deixa para irem beber e Bruno resmunga, chamando-lhes traidores.

Lucinda regressa a casa e ainda muito combalida conta a André a horrível experiencia que viveu no mar e elogia Danilo por todo o apoio que lhe deu. André põe a mãe a par do drama que Renata está a viver por causa da grave doença do bebé mas Lucinda fica é preocupada com o facto de ela não ter ido trabalhar e ter fechado o spa. André fica chocado.

Cláudia encontra Kiko no Meia Desfeita a beber cerveja com Vítor e ele convida-a a sentar-se mas ela diz que não pode e vai falar com Zé Paulo para saber a conversa que teve com Renata. O tio mostra-se preocupado por ela não procurar o pai do bebé. Cláudia esconde que Renata não contacta o pai do bebé porque não sabe quem ele é, uma vez que fingiu a gravidez.

Carmo pergunta a Patrícia quem é o homem que a deixou tão nervosa mas ela responde que prefere não falar do assunto.

Rita pede a Luísa que diga a Odete para ir ter com Sara e Fernando e lhes conte que é ela quem lhes está a roubar clientes. A mãe acha que não é boa ideia, temendo a reacção dos Vidigal e a filha discute com ela. Kiko e Jaime entram em casa naquela altura e Vasco sugere que vão todos jantar fora para se acalmarem.

António conta na reunião dos alcoólicos anónimos que teve uma recaída e agradece o apoio dos companheiros para prosseguir a sua recuperação.

Renata liga sem sucesso para a mulher que julga ser a mãe biológica de Duarte e estranha que o telefone esteja desligado. Lucinda bate-lhe à porta e a cabeleireira fica indignada por ela desvalorizar a doença do seu bebé e estar preocupada apenas por o spa estar fechado. Renata diz claramente que não está com cabeça para o trabalho e diz-lhe que se desenrasque e faça ela o trabalho no salão porque tem é de cuidar do filho.

Bruno fica desesperado porque Eunice continua de greve às tarefas domésticas e o manda tratar do seu jantar se quiser comer, avisando que tem de ir às compras porque o frigorífico está vazio.

Cláudia aproveita a presença de Kiko no Meia Desfeita com a família para lhe pedir desculpa por não lhe ter dado atenção à tarde. Ele desvaloriza e diz que têm de combinar algo juntos.

Odete vai a casa de Sara e Fernando e finge-se muito preocupada quando lhes conta que é Rita quem anda a roubar os clientes à Faina Norte. Eles ficam furiosos e não desconfiam que a secretária combinou tudo com ela.

Patrícia regressa ao barco depois do trabalho e João força a entrada agredindo-a violentamente, deixando-a inconsciente.

Depois de ouvir Odete, Fernando decide ir à fábrica rever os contractos com os clientes para evitar que Rita os conquiste para a sua empresa. Sara apoia o marido, enquanto a secretária se mostra muito nervosa e preocupada com o estado em que a patroa fica. Sara agradece-lhe a ajuda e Odete vai embora.

Patrícia recupera a consciência e fica em aterrorizada ao ver João, que se desculpa por a ter agredido e insiste em dizer que já não é a mesma pessoa. Ela tenta acalmá-lo mas João fica furioso ao ver a fotografia de Hélder, pensando que ele é o novo namorado de Patrícia. Ela está desesperada e assegura que aquele homem não vai aparecer, temendo que o ex-namorado se torne ainda mais violento.

António desabafa com Rafael, depois de ter sofrido mais uma recaída alcoólica, lamentando que Filipa lhe tenha acabado com a carreira de piloto quando o denunciou. O amigo lembra-lhe que se quer recuperar a sua vida com Rita não deve olhar para trás.

Rita e Luísa aguardam com ansiedade por notícias de Odete. Quando ela liga a dar conta de que cumpriu o plano que tinham estabelecido para desestabilizarem Sara e Fernando, ficam aliviadas. Rita afirma que estão prontas para a guerra, agora que eles já sabem que lhes estão a roubar os clientes da Faina Norte.

Elsa repara que Cláudia não tira os olhos de Kiko e a irmã abre-lhe os olhos para que se cale quando André chega e se senta na mesa onde estão, perguntando se já têm novidades sobre o estado de saúde do bebé de Renata.

Zé Paulo junta-se a Renata no hospital para a apoiar no momento difícil que está a atravessar com a doença de Duarte. Lígia permite que ambos visitem o bebé.

Pedro conversa com Alice que começa a acusar o desconforto do seu estudo no bacalhoeiro por não ter as condições que imaginava. Sergei surpreende ao revelar que salvou a vida ao presidente russo quando esteve a bordo de um navio nuclear, atacado por piratas.

Fernando conta a Sara que Rita conseguiu mesmo roubar-lhes alguns clientes e ela afirma que têm de fazer tudo para a travar. Filipa aparece de surpresa no gabinete de Fernando e ele pede-lhe explicações por ter ido denunciar António na companhia aérea como alcoólico. A tensão entre ambos aumenta mas o desejo fala mais alto e acabam por fazer amor com grande arrebatamento e paixão.

Sara fica indisposta quando está a tentar que Rita não lhe roube mais clientes. Tiago insiste com a mãe para que seja vista de novo pelo médico, enquanto Raquel continua a fingir que dá apoio à sogra.