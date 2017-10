Resumo: 161º Episódio - 23 de outubro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Elsa fica impressionada quando assiste à despedida da Irmã Madalena e de um menino da instituição que vai embora com os pais adoptivos. A Irmã convida Elsa a rezar com ela para se sentirem mais confortadas.

Matilde tranquiliza Cláudia que está preocupada por não ter notícias do tio sobre o estado de saúde do bebé de Renata e também porque receia não fazer boa figura no concerto de violino. Horácio mete-se na conversa e Matilde embirra com ele, insinuando que não percebe nada do que está a falar.

Bruno lamenta-se de que Eunice estar furiosa com ele por não ter conseguido convencer Pedro a não voltar para o mar. Vítor revela que aquele não é o único problema que ele tem porque descobriu que a oficina concorrente também assinou contrato com Sal e agora também é Silver. Bruno fica fora de si e telefona a Sal para protestar mas ela consegue enganá-lo outra vez. Vítor troça do patrão e atira que ele começou cheio de força mas acabou a piar fininho.

António procura Filipa e acusa-a de o ter denunciado como alcoólico na companhia aérea, colocando em causa a sua carreira. Ela finge-se surpreendida e nega tudo, lembrando que ele fez mal a muita gente e insinuando que pode muito bem ter sido Tiago a prejudicá-lo. António fica dividido sem saber em que pensar.

Rita pede a Odete que lhe arranje a lista de clientes da Faina Norte para os poder roubar a Sara e Fernando. A secretária mostra-se renitente por ter medo de perder o emprego mas Rita garante que não a deixará desamparada.

Fernando recusa-se a sentar-se à mesa com Tiago para jantar e não esconde o ódio por continuar convencido de que ele matou Hélder. Sara dá um murro na mesa e exige que ultrapassem a situação porque a família tem de se manter unida. Raquel também pede a ambos que façam um esforço para se entenderem.

Zé Paulo regressa a casa e é bombardeado com perguntas por Elsa e Cláudia que querem saber o que é que o bebé de Renata tem e se está melhor. O tio explica-lhes que o menino ficou internado e elas dizem-lhe para ficar junto deles no hospital, assegurando que ficam bem sem ele.

Eunice obriga Bruno a colaborar nas tarefas da casa e quando ele sugere que a mãe dela podia ajudar, diz-lhe que não lhe importa quem faz o quê, desde que não sobre sempre para ela. Bruno fica a resmungar.

Vítor chega a casa apostado em organizar uma grande festa, agora que a mãe embarcou por engano no Tritão. André diz que não está para festas e que o preocupa o facto de Lucinda enjoar no mar. Vítor não quer saber e vai preparar-se para sair.

Lucinda continua enjoada e protesta com Danilo porque não quer desembarcar em Vigo sozinha. Serguei murmura para Alice que se Lucinda estivesse na Rússia já tinha sido atirada ao mar.

Jaime fica indignado ao saber por Luísa que Fernando sabotou o negócio de Rita e lamenta não lhe ter batido mais. Luísa aconselha calma e Rita garante que vai responder à altura. Kiko está visivelmente aborrecido por estar em casa sem fazer nada e depois de receber o incentivo da mãe e da irmã, decide ir dar uma volta e arranjar novos amigos.

Fernando retira-se da mesa assim que acaba de jantar e Tiago protesta com a mãe por tê-los obrigado a estarem frente a frente. Sara insiste em que têm de fazer um esforço para continuarem unidos e Raquel aconselha o marido a falar com Fernando. Sara defende que Tiago deve contar a Fernando uma história em que ele acredite sobre a morte do irmão. António irrompe pela sala e diz a Tiago que quer falar com ele. Ambos seguem para o escritório e António dispara cheio de raiva que foi despedido da companhia aérea acusando Tiago de ter ido contar que ele tinha um problema com o álcool. O irmão também levanta a voz e insinua que foi Filipa que se vingou dele por ter querido o divórcio. Sara e Raquel interrompem a discussão e Raquel assegura a António que Tiago não o denunciou mas ele reafirma que não acredita numa palavra do que eles dizem. Na sala, Fernando ouve a discussão entre os irmãos e liga a Filipa. Ela não atende e ele deixa-lhe mensagem a perguntar o que é que ela foi fazer, pedindo-lhe que devolva a chamada assim que puder.

Vítor vai tomar umas cervejas ao Meia Desfeita e desespera com os comentários de Matilde. Kiko aparece naquele instante e o mecânico chama-o para a mesa, vendo-se finalmente livre da cozinheira. No decurso da conversa, descobre que Lucinda está no bacalhoeiro que Rita comprou e a brincar pede a Kiko que meta uma cunha à irmã para levarem a mãe até à Islândia.

Luísa conta a Rita que Odete já lhe enviou a lista de clientes da Faina Norte e acha que quando derrubarem Fernando e Sara devem contratar a secretária para a sua empresa. Rita concorda que devem compensar Odete pelo risco que está a correr.

Destroçado por ter perdido o emprego como piloto, António embriaga-se e desabafa as suas mágoas ao telefone com Rafael.

Para se livrar do trabalho em casa, Bruno mente a Matilde e diz que Eunice pediu para ela dar uma arrumação e tratar da roupa. A sogra deixa que Bruno vá para o quarto e diz para os seus botões que se querem uma empregada têm de pagar.

Vítor embriaga-se no Meia Desfeita e leva Kiko para beberem mais cerveja em sua casa, esforçando-se por não falar alto para não acordar o irmão. Durante a conversa, Kiko estranha os gostos musicais de Vítor e ele confessa-se um romântico que ainda não encontrou a namorada ideal.

Cláudia desperta Elsa que dormiu na sala e a irmã conta que esteve a rezar por Duarte porque não conseguia dormir, preocupada com o bebé de Renata. Para a reconfortar, Cláudia propõe que rezem as duas.

Renata fica em estado de choque depois de Lígia a informar que Duarte padece de uma doença rara e que vai ter de fazer um transplante de medula para se curar.

Rita confessa a Luísa a sua desilusão por não estar a conseguir cativar os clientes da Faina Norte a negociar consigo. A mãe reconhece que os empresários têm medo de contrariar o poder de Sara.

Lígia explica a Renata a doença de Duarte e revela que o primeiro passo a dar é ela fazer os exames para saber se a sua medula é compatível com o filho para que o transplante se possa fazer. Renata fica muito nervosa, pois sabe que não é a mãe biológica do bebé e tão pouco conhece o pai. Zé Paulo tenta ajudar e oferece-se para fazer os testes apara apurar se pode ser dador.

Cláudia e Elsa ficam alarmadas quando Zé Paulo telefona a avisar que a doença de Duarte é grave.