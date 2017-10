Resumo: 160º Episódio - 21 de outubro (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Patrícia insinua que Rita andava desanimada e Vasco pergunta à namorada o que se passou para ter melhorado o seu estado de espírito. Rita confessa-lhe que esteve com António e que a conversa que teve com ele serviu para perceber que já nada o liga a ele. Carinhosa, Rita segura na mão de Vasco e beija-o.

Raquel vai à fábrica buscar o computador de Tiago e alguns documentos. Fernando segura-a com violência e tenta impedi-la. Raquel liberta-se e dispara que não tem medo das suas ameaças. Ele responde que é melhor que tenha.

Pedro vai à fábrica pedir a Eunice que diga a Danilo que o autoriza a embarcar no Tritão para a pesca do bacalhau. A mãe fica em lágrimas e discute com ele, recusando deixar que ele embarque.

No Meia Desfeita a festa é rija para comemorar a primeira viagem do Tritão do Norte para a pesca do bacalhau. Danilo pede um brinde a Rita a que Serguei, Alice, Lucinda correspondem.

Cláudia diz a Matilde que tem de ir para a aula de violino e a cozinheira pede a Elsa que fique a ajudar no restaurante. Cláudia sai tão apressada que esbarra em Kiko quando vai a sair e pede-lhe desculpa dando-lhe um beijo rápido na cara. Lucinda aproveita para se escapar sem que dêem pela sua falta e já não se cruza com Horácio que vai cumprimentar Rita, desejando boa sorte para a viajem do bacalhoeiro.

Bruno tenta seduzir Sal mas ela diz-lhe na cara que detesta o perfume que ele usa. Eunice irrompe pela oficina e faz um escândalo, culpando o marido por não ter conseguido demover Pedro de voltar à pesca do bacalhau.

Lucinda aproveita o facto de não estar ninguém no bacalhoeiro e trata de o decorar à sua maneira.

Odete diz a Fernando que o agente da imobiliária já chegou e antes de fazer o homem entrar no gabinete, liga o intercomunicador do telefone do patrão sem que ele perceba. A partir daquele momento, a secretária fica a escutar toda a conversa.

Apesar de não estar de acordo com o filho, Eunice sobe a bordo do Tritão do Norte e diz a Danilo que não se opõe a que Pedro embarque para a faina. Cheia de lágrimas no rosto, Eunice suplica ao filho que regresse vivo.

Fernando tenta subornar o agente imobiliário que está a negociar com Rita a venda da fábrica que ele escolheu para armazenar e transformar o bacalhau. Perante o espanto do homem, pede-lhe que diga a Rita que o negócio já não se vai efectuar e que a impeça de encontrar outro armazém perto do porto de pesca. O que Fernando ignora é que a conversa está a ser escutada por Odete.

António despede-se de Filipa que não perde a oportunidade de o acusar por nunca se ter esforçado para que o casamento resultasse.

Já em pleno mar, Danilo, Alice e Pedro ficam estarrecidos quando Lucinda lhes aparece à frente, a julgar que o bacalhoeiro ainda está em terra e pronta para se despedir do namorado.

Rita está pronta para ir assinar a escritura do espaço que apalavrou para instalar a sua fábrica de bacalhau mas recebe uma chamada do agente imobiliário a dizer que o negócio já não se faz porque recebeu uma proposta melhor que os donos querem analisar. Rita fica desesperada com a notícia e a advogada confirma que nada pode fazer. Luísa reconhece que estão metidas num grande sarilho e a filha diz que precisa pensar no que fazer.

Danilo repreende Lucinda por não ter saído do bacalhoeiro antes de ele partir para a faina e ela explica que adormeceu por causa dos comprimidos que tomou para o enjoo. Serguei sugere que a deixem em Vigo quando por lá passarem e Danilo rende-se a essa solução.

Fernando conta a Sara que conseguiu impedir que Rita comprasse o espaço para instalar a sua empresa de bacalhau mas a mulher acha que ela não vai desistir e que vai retaliar quando descobrir que eles foram os responsáveis pelo seu fracasso. Fernando garante que ele vai acabar por se ir embora e Sara aproveita para reafirmar o seu desagrado pelo facto de ele ter dado dinheiro aos Goulart para salvar a plantação de chá. Fernando insiste que não lhe disse nada porque sabia que ela ia recusar fazer o bom investimento pelas razões erradas. Raquel corta a conversa e leva Sara para o escritório, dizendo que já encontrou algumas das informações que ela tinha pedido. Fernando observa-as à distância.

Raquel conta a Sara que descobriu uma família que em tempos foi processada pelos Goulart e a sogra pede-lhe que descubra as tais pessoas porque quer falar com elas.

Isabel recebe uma carta a dar conta do falecimento de um tio que vivia nos Estados Unidos e conta a Afonso e Joaquim que ele lhe deixou algo em herança e que terá de ir saber do que se trata.

Renata sofre um enorme choque quando a doutora Lígia informa que Duarte contraiu uma pneumonia e que como se isso não bastasse ainda tem uma infecção nos intestinos. Zé Paulo tenta acalmar a cabeleireira quando a médica sentencia que o bebé tem de ficar internado.

António apresenta-se na companhia aérea para regressar ao trabalho mas o céu cai-lhe em cima quando o funcionário que o recebe o confronta com a denúncia de que ele é alcoólico e insinua que está prestes a deixar de poder pilotar. António tenta defender-se e saber quem o denunciou mas o homem nada revela.

Rita acede ao pedido da mãe para que mande regressar o Tritão a Ílhavo, agora que ficaram sem fábrica para tratar do bacalhau que foram pescar. Só que, no momento em que dá a ordem a Danilo, Odete aparece e revela que foram os Vidigal que subornaram o agente imobiliário para estragarem o seu negócio. Rita volta atrás e diz a Danilo para que prossigam rumo ao mar do norte. O mestre fica radiante mas Lucinda não gosta nada da notícia e de ter de desembarcar em Vigo para regressar sozinha a Ílhavo.