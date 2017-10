Resumo: 159º Episódio - 20 de outubro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Elsa conta a Cláudia e Zé Paulo que se divertiu muito no workshop da Mercearia, feliz por ter ajudado as crianças da instituição e entusiasmada por ter feito o jantar que agora vão provar. Cláudia conta ao tio que Renata não vai porque o bebé está doente e ele deixa-as a falar sozinhas porque sai de casa disparado para ir ajudar a cabeleireira. As sobrinhas comentam a situação e começam a acreditar que Zé Paulo e Renata podem ficar juntos.

Filipa deixa a casa em que sonhou ser feliz com António e ele não a poupa ao dizer que espera não ter de a voltar a ver.

Rita confessa a Patrícia que tinha muito para conversar com António mas que perdeu a coragem quando ele lhe contou o que sofreu para a salvar da vingança de Filipa.

Zé Paulo apoia Renata e em conjunto começam a tratar de baixarem a febre de Duarte.

Despeitada por ter de se separar de António, Filipa denuncia-o como alcoólico na companhia aérea, tentando acabar com a sua carreira como piloto.

Sara aproveita a visita de António e tenta convencê-lo a voltar para casa, agora que se vai divorciar de Filipa. O filho rejeita o convite, apesar de Sara desejar ter os filhos perto por se encontrar doente.

Filipa vinga-se de António e mente na companhia aérea com o propósito de que ele seja despedido, dizendo que o marido é alcoólico e que até já foi apanhado com droga num dos voos da outra companhia onde trabalhava. Filipa puxa as lágrimas para se tornar mais convincente e pede ao funcionário com quem está a falar que não digam a António que foi ela quem o denunciou.

Zé Paulo passa a noite em casa de Renata, ajudando-a a cuidar do bebé que está com febre. De manhã, sem terem conseguido dormir em condições, decidem levar Duarte ao hospital e Renata agradece a Zé Paulo o apoio dando-lhe um beijo na testa.

Ao perceberem que Zé Paulo não dormiu em casa, Cláudia e Elsa começam a pensar que ele está junto com Renata, interrogando-se como será a vida dali para a frente. Elsa estranha que a cabeleireira não revele quem é o pai do seu filho, nem mesmo a elas que são suas amigas. O telemóvel de Cláudia começa a tocar e Elsa fica na expectativa de que seja o tio.

Lucinda informa André e Vítor de que vai ao cais despedir-se de Danilo e eles troçam da mãe dizendo que ela namora com um velho. Lucinda defende o namorado quando Romão aparece e conta que o treinador de remo foi preso preventivamente porque encontraram provas do seu envolvimento com a pornografia infantil. André fica incomodado quando o inspector avisa que ele terá de testemunhar em tribunal contra o pedófilo.

Jaime está atrasado para ir trabalhar e lamenta não poder acompanhar Luísa e Rita à partida do bacalhoeiro. Depois de ele sair, Luísa partilha com a filha a sua desconfiança em relação ao estado de espírito do marido que lhe parece diferente desde que se mudaram para Ílhavo. Rita assume que o dia é muito importante porque significa o arranque da sua empresa de bacalhau. Luísa teme que se estejam a precipitar a colocar o Tritão no mar sem terem ainda a fábrica mas Rita lembra à mãe que vão fazer a escritura no dia seguinte, tal como a advogada garantiu.

Alice conversa animada com Danilo e Serguei, assumindo que Rita foi muito simpática ao deixá-la partir com eles para a faina. O mestre e o capitão brincam com ela causando-lhe algum receio quando começam a falar da dureza que vai enfrentar no mar. Quando percebe que está a ser gozada, Alice faz-se forte e arranca uma gargalhada a Danilo.

Zé Paulo conta a Matilde que esteve a noite inteira a ajudar Renata porque o bebé ardia em febre e a cozinheira deixa de ralhar com ele por ter desaparecido sem dizer nada e oferece-se para tomar conta do restaurante e das sobrinhas enquanto ele vai com a criança e a mãe ao hospital.

Lucinda fica em pânico quando chega ao spa e Renata a avisa de que vai ficar sozinha a atender os clientes porque ela está de saída com o filho para o hospital. Lucinda ainda protesta mas a cabeleireira deixa-a a falar sozinha. Assim que o primeiro cliente entra no salão, Lucinda corre com ele só para não ter de lhe fazer a massagem.

Isabel avisa Joaquim que vai retomar as entrevistas para contratar uma assistente porque precisa de ajuda. O marido oferece-se para ocupar o lugar mas Isabel recusa-se a fazer dele seu secretário. Afonso fica incomodado com a discussão e sugere ao avô que volte a estudar para de manter ocupado. Isabel acha boa ideia e Joaquim acaba de reconhecer que tem de arranjar algo para fazer.

Fernando conta a Sara que está de saída para ir reunir com o agente imobiliário para evitar que Rita consiga fechar o negócio de compra da fábrica de bacalhau. Quando vai buscar a mala ao escritório, encontra Raquel ao telefone a fazer perguntas sobre a família Goulart. Fernando fica furioso e avisa-a para que não tente virar Sara contra ele e que não se meta no seu caminho. Raquel tenta fazer-se forte mas fica muito tensa.

Depois de ver como é o Tritão do Norte por dentro, Alice reafirma a sua determinação em embarcar, apesar de Danilo insistir que ela não vai ter um convívio fácil a bordo com os pescadores. Rita acha que apenas uma mulher não vai desestabilizar a tripulação. Pedro aparece naquele instante e conta que já levou as suas coisas para partir. Danilo avisa que só o deixará embarcar se a mãe lhe disser na cara que o autoriza. Pedro conforma-se com a exigência do mestre e assegura que vai convencer a mãe.

Na fábrica, Eunice partilha com uma colega de trabalho a angustia que está a sentir assegura que está com um mau pressentimento.

Matilde, Cláudia e Elsa comentam preocupadas o facto de Renata e Zé Paulo ainda não terem regressado do hospital com Duarte, desejando acreditar que o bebé não tem nada de especial.

Tiago acaba de ler um comunicado que Raquel lhe entregou, anunciando que o projecto imobiliário do Bairro dos Pescadores não vai avançar. Apesar de a mulher vincar que é a melhor opção face às investigações da Polícia Judiciária, Tiago mostra-se inconformado, recusando abandonar o projecto, única oportunidade que tinha de demonstrar à mãe a sua competência. Raquel assegura que está a ganhar a confiança de Sara e que vai fazer com que ela lhe dê o controlo da Faina Norte. Telma interrompe a conversa para dizer que Filipa acabou de chegar.

Filipa pede a Tiago e Raquel para visitar Sara e aproveita para contar que foi à companhia aérea de António acusá-lo de ser alcoólico e de ter problemas de droga. No entanto, Filipa não está certa de que as provas que entregou sejam suficientes para prejudicar António, pede a Tiago que o faça beber mas ele recusa-se a ajudá-la com o argumento de que está sob a mira da polícia e que não quer correr mais riscos. Filipa fica frustrada.

Alice, desanimada, confessa a António que não sabe se o facto de estar a horas de embarcar num bacalhoeiro é para fazer o doutoramento ou para fugir da vida que tem.