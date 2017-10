Resumo: 158º Episódio - 19 de outubro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Matilde e Zé Paulo tranquilizam Renata que está preocupada com a saúde de Duarte. Elsa volta mais cedo das aulas, dizendo quem teve um furo e que ninguém lhe fez mal na escola. Zé Paulo, inicialmente desconfiado, diz que confia nela mas fica transtornado quando a sobrinha olha para o telemóvel e revela a todos que Tiago acaba de ser libertado. Matilde e Horácio indignam-se e Zé Paulo esforça-se por se controlar para não afligir Elsa.

Tiago regressa a casa acompanhado dos agentes que lhe colocam a pulseira electrónica. Fernando recebe mal o enteado e continua convencido de que ele lhe matou o irmão. Raquel apoia o marido e insiste na tese de que ele é inocente. Sara defende o filho e diz a Fernando que continua sem acreditar que ele investiu nos Chás Goulart apenas pelo negócio.

Rita conta com grande entusiasmo a Vasco que o Tritão do Norte vai fazer-se ao mar. Ele recebe uma chamada do jornal a avisar que Tiago foi libertado, pedindo-lhe que investigue o que se passa. Depois de o namorado ir embora, Rita liga a António e pede-lhe para falarem. Ele conta tudo a Patrícia mas ela adverte para que não tenha grandes expectativas, descrente de que Rita queira a reconciliação.

Filipa visita Sara e apesar de a sogra insistir em que ela deve lutar por não perder António, mostra-se derrotada e assume que aceitou o divórcio. Fernando e Filipa ficam constrangidos quando se cruzam.

Tiago revela a Raquel as suas inseguranças, convicto de que ainda não está livre de ser preso. Zé Paulo invade a casa dos Vidigal e insulta Tiago, desejando que seja feita justiça e acabe condenado pela morte de Sofia. Fernando, alertado pelo barulho da discussão, faz com que Zé Paulo se vá embora.

Cláudia pergunta a Matilde pelo tio mas Matilde esconde à miúda que o tio foi tirar satisfações junto de Tiago.

Depois da escalada, Bruno, Vítor, Pedro, Sal e Jarvis vão comemorar no Meia Desfeita. Vítor gaba-se por ter vencido o desafio com distinção. Kiko conhece Cláudia e fica bem impressionado ao saber que ela toca violino.

Lucinda esquiva-se ao trabalho no spa e deixa Renata sozinha, ainda por cima atarefada para cuidar do bebé, justificando que tem de ir ter com Danilo, que está de partida para o mar e lhe vai mostrar o navio.

Luísa pergunta a Rita se não é melhor assinar a escritura da fábrica antes do Tritão partir para a pesca mas a filha confia de que não haverá imprevistos. Danilo diz que está pronto para a luta e Sergei, que sobe a bordo, assume que não vê a hora de partir.

António confessa a Alice que se esqueceu de pedir a Fernando que a deixasse embarcar para fazer a sua investigação em alto mar mas tenta remediar a situação, pensando que Rita poderá ajudá-la, agora que o Tritão do Norte vai regressar à pesca.

Filipa prepara-se para deixar a casa dos Vidigal e cruza-se à saída com Fernando. Ele desculpa-se por ter sido violento quando lhe exigiu que desse o divórcio a António. A discussão é inevitável e Filipa tenta agredi-lo. Fernando trava-lhe o braço e gera-se entre ambos um momento de grande desejo que ela acaba por cortar.

Carmo, Patrícia e a Irmã Madalena vibram com a experiência de proporcionarem às crianças da instituição um dia como cozinheiros. Elsa não larga Sérgio e ajuda-o em tudo.

Renata fica a saber por Matilde que Zé Paulo foi fazer um escândalo a casa dos Vidigal quando soube que Tiago regressou a casa com pulseira electrónica. A cabeleireira ralha com ele por se ter arriscado e Matilde reforça o raspanete. Renata conta que teve de fechar o spa porque Lucinda voltou a deixá-la sozinha.

Danilo mostra o bacalhoeiro a Lucinda e ela começa a dar sugestões para o embelezar por dentro. Danilo não gosta de nada que ela propõe e faz-lhe ver que estão a bordo de um barco e não em casa.

Sara critica Fernando por não ter ainda executado um plano que impeça Rita de concretizar o seu negócio do bacalhau. O marido insiste que devem esperar pelo tempo certo.

Sara decide aproveitar a ajuda que Raquel insiste em dar-lhe e pede-lhe que investigue tudo sobre a família Goulart.

Filipa tenta promover o seu livro junto dos jornalistas que foram à apresentação no Meia Desfeita e revela-se um desastre. Patrícia ajuda-a.

António procura Rita e fica desiludido porque ela não tem coragem de se reconciliar com ele. Desanimado, o piloto esquece-se de interceder por Alice para ajudar amiga a embarcar no Tritão para fazer o seu estudo.

Eunice entra em casa cansada do trabalho e senta-se a ver televisão. Pedro e Bruno perguntam pelo jantar e ela obriga-os a prepararem comida se quiserem jantar, vincando que está farta de ser a criada lá de casa.