Resumo: 104º Episódio - 23 de agosto (quarta-feira)

Em casa, André tenta beijar Cláudia mas esta interrompe. Acaba mesmo por lhe pedir que a deixe a sós com a irmã. Este assente, conformado.

Tiago paga a Hélder. Quando este lhe conta que Horácio o quer enfiar num bacalheiro, Tiago manda-o aceitar para não desconfiarem dele. Hélder olha-o frustrado pois não foi nada disso que combinaram.

Sara tenta dissuadir Raquel de avançar com o casamento mas esta não lhe dá ouvidos. Assim, Sara sugere que vivam lá em casa e Raquel fica agradecida.

Filipa procura o inspetor Romão para mudar o seu depoimento. Revela que estava com Rita quando o pai de António morreu.

Patrícia explica a Eunice que apesar de gostar de Filipa não estará presente no seu casamento. Por um lado tem de trabalhar e por outro não vai por consideração a Rita.

O inspetor Romão ressalva a Filipa que a alteração do seu depoimento não tem muito valor pois a sentença de Rita já foi lida. No entanto, esta partilha que levantou dinheiro num local perto do barco de Rita, à hora do crime, o que corrobora que está a dizer a verdade.

Luísa queixa-se a Kiko por não ter conseguido visitar Rita na prisão.

Enquanto isso, o inspetor Romão tenta entrar em contato com o juiz que leu a sentença a Rita para informar que esta não é culpada.

Carmo está satisfeita com o trabalho de Inês e esta fica orgulhosa disso. Joaquim tenta aproximar-se da filha mas esta ainda não lhe perdoou a traição a Isabel. Carmo sente ainda mais revolta por causa do que sofreu com Fernando. Joaquim está apreensivo com a aproximação de Fernando à filha.

Em casa de Luísa, Jaime prepara uma mala com coisas para ela e para Kiko. De seguida, liga-lhes e cheio de remorsos, oferece-se para ir passar uns dias a Ílhavo.

Fernando recebe uma notificação para fazer os testes de ADN a pedido de Afonso e do tribunal de Ponta Delgada. Furiosa, Sara ordena-lhe que ponha um travão na situação ou irá morar para os Açores. Fernando tenta pôr água na fervura mas Sara está fora de si e manda-o embora.

Matilde e Eunice esperam na fila para fazer as análises quando Bruno chega a correr. Explica a Eunice que teve de arrumar a oficina por causa da inspeção. Quando esta critica, indignada, a pessoa que fez a denúncia, Bruno força Matilde a dizer a verdade, o que deixa Eunice incrédula.

No stand automóvel, Sal pensa em como há de dinamizar as vendas e Nelo lembra-se de fazerem um autocolante para designar os carros de “anti-radiação”. Sal acha uma ótima ideia apesar das advertências de Jarvis sobre isso ser ilegal.

Zé Paulo comenta com Tiago que está preocupado com o seu futuro com as sobrinhas à sua guarda e Tiago promete que vai tentar ajudá-lo.

Cláudia chega a casa do supermercado e, ao ver Elsa em frente à televisão, manda-a fazer os trabalhos de casa. A irmã fica revoltada e lembra-lhe que não é sua mãe enquanto Cláudia lhe explica que alguém tem de a orientar. Zé Paulo chega a seguir e fica incomodado quando percebe que a sobrinha foi ao supermercado com a sua semanada. Apressa-se a dizer-lhe que ele é o adulto e que ela se deve focar nas suas coisas.

Renata e Filipa escolhem o penteado que esta há de levar ao casamento. Filipa mostra descontentamento por não ser a única noiva mas não teve hipótese de escolha. À despedida, Renata comunica-lhe a sua decisão em relação ao bebé encomendado do Brasil, está diposta a ir avante com isso.

Hélder mente a Horácio, dizendo que o trabalho que tinha em vista ficou sem efeito. Assim, não lhe resta alternativa senão aceitar o trabalho no bacalhoeiro. Horácio abraça-o feliz e promete ajudá-lo na faina.

Luísa e Kiko esperam ansiosos pela libertação de Rita e pressionam o inspetor Romão ao telefone.

Filipa partilha com António que já foi prestar novo depoimento para ilibar Rita. Este fica ansioso por saber novidades mas Filipa não sabe o que vai acontecer a seguir. Quando esta pede ao futuro marido para se concentrar neles, este reforça que irá trabalhar para fora para não ter de fingir que é feliz com ela. Filipa fica desiludida.