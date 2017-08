Resumo: 103º Episódio - 22 de agosto (terça-feira)

Zé Paulo convida Renata para jantar mas esta não se quer impor às suas sobrinhas. Também mostra preocupação com a reação de Cláudia perante tudo o que passaram com a morte dos pais.

Vítor recebe um inspector do trabalho na oficina e receia que este descubra algo que o entale. Bruno assegura que as peças que arranjou vieram duma sucata.

Jarvis conta a Sal que o suborno na câmara foi recusado. Não vão poder assim contruir o wall que queriam nem defender o negócio da radiação porque é considerado perigoso.

André mostra aos pais uma prova de remo enquanto os informa de que o clube e a federação lhe pagam a viagem para Dubrovnik. Lucinda gostava de acompanhar o filho mas nem ela nem Horácio têm possibilidades para uma viagem dessas.

Zé Paulo entra em casa e encontra Elsa e Cláudia ocupadas. Tenta aproximar-se delas e fazê-las desabafar mas estas fecham-se. Cláudia diz-lhe mesmo para se preocupar mais com Elsa do que com ela e este fica preocupado.

Patrícia visita Rita na prisão e esta desabafa com a amiga sobre a aproximação com a sua mãe mas nunca revela que está grávida. Está muito em baixo por estar presa injustamente.

António pressiona Filipa a ir mudar o seu depoimento mas esta inventa que não tem tido tempo por causa do casamento. Quando este se prepara para sair, Filipa pede-lhe ajuda mas António ressalva que ela está a fazer um ótimo trabalho sozinha.

À saída do cinema, Tiago olha encantado para Raquel mas na realidade está a pensar em Clara. Beija-a apaixonado e assente quando Raquel o convida para ficar em sua casa.

No dia seguinte, Tiago surpreende Raquel com o pequeno-almoço no quarto e esta fica surpreendida com uma caixinha com um anel lá dentro. Tiago pede Raquel em casamento, o que a deixa admirada. Raquel aceita e abraçam-se apaixonados.

Sara informa Fernando de que quer Horácio a ajudá-lo a pôr os navios no mar por ser respeitado. Este anui, tenso.

António e Filipa são apanhados de surpresa quando Raquel e Tiago lhes pedem para casar no mesmo dia que eles. Filipa mal contém a irritação mas António aceita sem lhe dar grande satisfação.

O inspetor Romão leva Rita para outra prisão e avisa-a para não responder a provocações e assegura-lhe que terá proteção lá dentro.

Horácio alegra-se com o pedido de Fernando para reunir homens e voltarem ao mar. Aperta a mão a Fernando e sai. Tiago chega, de seguida, e comunica à mãe e a Fernando que vai casar com Raquel. Sara fica estupefacta e ainda recorda o filho de que Raquel não é Clara mas este está decidido. Acaba por lhe dar os parabéns.

Raquel e Filipa conversam sobre os preparativos do casamento e Filipa fica impressionada ao saber que Raquel vai usar o vestido de casamento da falecida irmã.

Ao verem uma unidade de saúde móvel, Zé Paulo, Cláudia, Elsa e Hélder olham curiosos. Zé Paulo aconselha as sobrinhas a fazerem os exames todos. Horácio aparece e trata de convencer Hélder a não aceitar o trabalho na fábrica de papel. À saída da carrinha, Bruno queixa-se da quantidade de sangue que lhe tiraram.

Sara barafusta com Fernando por causa do casamento repentino entre Tiago e Raquel.

Horácio leva Hélder ao bacalhoeiro para o convencer a trabalhar consigo nas equipas que tem de formar. Hélder sente-se encurralado mas não dá logo uma resposta.

No café, Zé Paulo aproxima-se das sobrinhas e fica a saber que se portaram muito bem a tirar sangue. André procura Claúdia também e convida-a para irem dar uma volta mas esta recusa e acompanha a irmã até casa. Matilde insinua que Bruno foi inspeccionado por ter mau nome na praça e fala mal dele. Bruno percebe que foi ela quem o denunciou e confronta-a com isso. Pedro fica indignado com a avó e Matilde acaba por confessar que fez a denúncia quando Eunice o pôs fora de casa.