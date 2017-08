Resumo: 102º Episódio - 21 de agosto (segunda-feira)

Rita confirma a Luísa que está grávida mas deixa claro que não quer que António saiba. A mãe diz-lhe que não está sozinha mas Rita não aceita uma reaproximação tão súbita e responde-lhe que não quer que ela seja mais do que é porque é difícil perdoá-la por a ter abandonado.

Sara, recebe Fernando com frieza quando ele regressa dos Açores e ele tenta amenizar o ambiente beijando-a e confessando que teve saudades. No entanto, a mulher fica de pé atrás quando ele lhe diz que tem um assunto delicado para conversar com ela.

Filipa insiste em reconquistar António mas ele volta a humilhá-la e sai de casa, dizendo que só regressará quando ela tiver ido embora.

Sara fica furiosa quando Fernando lhe diz que vai perfilhar Afonso e ameaça afastá-lo de vez se ele a trair daquela maneira. Fernando acobarda-se e promete resolver o problema.

Horácio sugere a Hélder que vá trabalhar nos bacalhoeiros da fábrica mas ele arranja logo uma desculpa para se esquivar.

Renata certifica-se que Cláudia volta pouco a pouco à sua vida normal e diz que a mãe sempre se orgulhou dela e da irmã. André aparece entretanto e conta a Cláudia que a sua equipa de remo foi apurada para o europeu de remo. Cláudia abraça-o mas sem grande entusiasmo.

Sal fica satisfeita ao ver o vídeo de promoção do stand mas desiludida com o número reduzido de visualizações. Jarvis e Nelo assistem impávidos aos comentários da patroa que estranha que Renata não tenha querido ser a sua cabeleireira e manicura privativa.

Vítor gaba-se pelo seu desempenho no vídeo de Sal mas Pedro e Bruno troçam dele.

Raquel diz a Tiago que tem de recuperar a confiança de António para que o irmão o nomeie como seu representante na Faina Norte. Eunice observa à distância os carinhos que eles trocam.

Romão procura Luísa e Kiko no barco de Rita e revela-lhes que descobriram novas provas que a podem tirar da prisão. O inspector conta que um homem esteve no quarto de Nuno antes de ele ter sido assassinado e admite que pode ter sido ele o autor do crime.

Enquanto Renata faz manicura a Filipa, Sara começa a urdir a sua teia e sabendo da vontade que a cabeleireira tem de adoptar uma criança, dispõe-se a ajudá-la, desde que ela finja a gravidez. Renata fica curiosa e Filipa percebe que Sara pretende entregar-lhe o filho de Rita.

Na mercearia, Raquel e Tiago conversam sobre a necessidade deste se aproximar do seu irmão. Tiago não sabe muito bem o que fazer e Raquel aconselha-o a aproveitar o casamento para entrar numa nova fase com António. Depois de eles saírem, Eunice comenta com Patrícia que Raquel e Tiago andam mesmo.

Patrícia e Sara tentam convencer Renata a ir buscar um bebé ao Brasil mas esta receia por não ser um processo legal. Fica muito nervosa mas ser mãe é tudo o que mais gostava de ser.

O inspetor Romão está resignado com a prisão de Rita. Esta tinha esperança de conseguir sair com pulseira eletrónica mas o juiz receou que fugisse. Vai ser transferida no dia seguinte para Matosinhos, para a cadeia de Santa Cruz do Bispo.

Luísa aconselha Kiko a voltar para os Açores para não perder trabalho mas este recusa-se a ir embora com Rita presa.

Isabel entra com Joaquim em casa depois de um tratamento e vem muito combalida. Afonso e Carmo ficam muito impressionados com a sua fragilidade. Inês aparece, de surpresa, e Afonso leva-a para o escritório. A sós, Afonso explica que não veio numa boa altura mas que pode ficar descansada porque Carmo gosta muito do seu trabalho. Afonso partilha ainda com Inês que Fernando o vai registar como filho.