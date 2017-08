Resumo: 101º Episódio - 20 de agosto (domingo)

Luísa e Kiko acarinham Rita na prisão, certos de que ela vai ser libertada em breve. Rita sugere-lhes que deixem o hotel onde estão hospedados e se mudem para o barco onde vive. Luísa revive com nostalgia os momentos felizes que viveu com o pai deles e Kiko fica muito animado, dizendo que adora o mar e que vê com bons olhos a mudança para o barco. Apesar de tudo, Rita não deixa de recriminar a mãe por a ter abandonado.

Sara, desperta António, que está de ressaca por se ter embriagado e pede-lhe que apareça para assinar os documentos da venda dos terrenos. Depois de desligar, recebe a visita de um juiz amigo que a vai avisar de que Rita está grávida e que já pediu para aguardar julgamento em prisão domiciliária. Sara, pede ao juiz que recuse o pedido e em troca do favor compromete-se a arranjar trabalho para o filho do magistrado, que é arquitecto.

Sara mente a Tiago e esconde que sabe da gravidez de Rita. O filho fica desagradado quando ela assume em pleno a gestão da Faina Norte e decreta que a colaboração de Raquel chegou ao fim. Tiago diz não querer trair Raquel, argumentando que foi ela quem idealizou o negócio para o Bairro dos Pescadores mas quando a mãe pergunta se ele se envolveu com ela, esconde da mãe a verdade. Assim que pode, Sara telefona a Filipa e diz que tem de lhe falar com urgência.

Antes de sair para mais um tratamento de quimioterapia, Isabel dá instruções a Carmo sobre o que deve tratar na plantação e a filha chama-lhe a atenção e responde que sabe o que deve fazer e que sabe dar conta do recado. Isabel recusa-se a ficar apenas concentrada na doença e Carmo sugere-lhe que se distraia e vá, por exemplo, ao cabeleireiro. Isabel lembra que o cabelo está a cair e a filha acusa o constrangimento. Joaquim aparece já pronto para sair e ampara a mulher dando-lhe o braço. À saída de casa, cruzam-se com Fernando e fazem questão de lhe reafirmar que não é bem-vindo. Afonso intervém e diz que pediu ao pai que esperasse por ele enquanto de arranjava. Fernando conta a Afonso que tem de voltar a Aveiro em negócios mas deixa claro que regressará quando for preciso formalizar a perfilhação. Carmo ouve a conversa e deixa-se enlevar pela disponibilidade de Fernando que se oferece para levar uns frascos com compotas para Aveiro.

Filipa fica em choque quando Sara lhe conta que Rita está à espera de um filho de António, mas a futura sogra já tem definido o plano para evitar que ele fique a saber que vai ser pai antes de casar. Filipa ouve com atenção e assegura que quem vai dar um filho a António será ela.

Madalena chama Luísa à instituição e depois de pedir a Kiko que a deixe a sós com a mãe, conta que Rita está grávida e que vai precisar muito do seu apoio porque ela não quer ficar com o pai da criança porque ele a desiludiu muito. Luísa fica num misto de esperança e preocupação.

Patrícia pede a Eunice que veja nas cartas o futuro de Rita mas ela recusa. Entretanto, conta que atendeu Raquel e Patrícia fica indignada. Nesse instante, Eunice recebe uma chamada de Carmo a avisar que Fernando vai entregar umas compotas na Mercearia e Patrícia fica ainda mais confusa.

Sara, acompanhada por Tiago anuncia às trabalhadoras que a Faina Norte vai regressar consigo ao normal e que Lucinda é a nova supervisora. No final do discurso da mãe, Tiago aplaude e é imitado pelas trabalhadoras. Horácio e Odete mantêm-se imóveis e reprovadores.

Zé Paulo esforça-se para que Matilde siga as suas instruções no restaurante mas ela insiste em fazer o que quer. Hélder chega ao Meia Desfeita e pede ajuda a Zé Paulo porque anda à procura de emprego. Sonso, tenta saber se ele já decidiu como vai fazer com as sobrinhas, fingindo-se seu amigo.

Bruno e Vítor brincam com Pedro por causa do encontro com Cristina. O pai pergunta quando é que ele a leva lá a casa para a conhecerem.

Fernando telefona a Afonso e diz ao filho que está a caminho de Aveiro.

Sara e Tiago deixam António encurralado e forçam-no a aceitar que os pescadores deixem o bairro com o argumento de que a Faina Norte só pode descontaminar os terrenos de deitarem as casa abaixo.

Fernando entrega na Mercearia as compotas que Carmo enviou e Eunice comenta com Patrícia que não confia nele. Madalena aparece depois de ele sair e conta que a mãe e o irmão de Rita apareceram e estão a apoiá-la. A Irmã fica revoltada ao saber que Carmo não quer que Rita volte a trabalhar ali por ter sido presa.