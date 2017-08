Resumo: 100º Episódio - 19 de agosto (sábado)

Pedro mostra a Vítor as roupas com que vai vestir para ir jantar com Cristina. O irmão lembra-lhe que vai jantar no restaurante onde a avó trabalha e ele reconhece que não tinha pensado nisso.

Hélder prossegue a sua campanha para convencer as pessoas a deixar o bairro, insistindo com Matilde e Zé Paulo que a Faina Norte, apesar de não ter responsabilidade na contaminação dos terrenos, quer limpar o local.

André fica um pouco desiludido por Cláudia não lhe dar a atenção desejada mas ela justifica que a morte dos pais e a preocupação com Elsa lhe está a absorver todo o tempo disponível.

Depois de atender Lucinda no salão, Renata recebe uma chamada de Joaquim. A conversa é breve e triste, concordando ambos que o melhor é afastarem-se de vez. Sal e Jarvis assustam Renata quando entram no salão com máscaras na cara, por causa da contaminação do bairro. Sal vai propor-lhe que se torne na sua cabeleireira exclusiva mas a forma como o faz irrita tanto Renata que a expulsa em fúria do salão.

Tiago anuncia a alguns moradores do bairro que ninguém pode ser responsabilizado pela morte de Sofia, o que causa revolta em Zé Paulo e Matilde. Hélder percebe que o sobrinho está em dificuldades e finge colocar-se ao lado dos moradores, sugerindo que a Faina Norte arranje um posto de saúde móvel para avaliar se as pessoas estão contaminadas e vai ao encontro das preocupações de Zé Paulo, dizendo que Cláudia e Elsa serão as primeiras na consulta. Os ânimos acalmam e Zé Paulo ainda agradece a Hélder. Tiago vai embora, pois recebe uma mensagem de Raquel a perguntar se demora muito.

Filipa fica à beira das lágrimas quando António se recusa a dormir com ela no mesmo quarto depois de casarem, frisando que ninguém ama ninguém só por existir um papel a comprovar que são casados.

Tiago fica estupefacto quando entra na Mercearia e se depara com Raquel que pintou o cabelo e se transformou na irmã Clara.

Kiko e Luísa vão conversar no Meia Desfeita e a mãe deseja que o seu depoimento na polícia contribua para libertar Rita e assegura não temer ser implicada na morte de Nuno porque não cometeu o crime. Kiko sugere-lhe que ligue a Jaime para se reconciliar com ele e a mãe esclarece que já o fez, aguardando agora que ele se pronuncie. Kiko pede à mãe para conhecer o lugar onde nasceu.

Romão conta a Madalena que Rita está grávida e que recebeu a visita da mãe e do irmão na cela da PJ. A irmã não esconde a surpresa que estas revelações lhe provocam e reafirma que Rita não pode ser transferida para uma cadeia. O inspector conta que já pediu ao juiz que deixe Rita aguardar julgamento com pulseira electrónica.

Tiago fica perturbado ao ver Raquel que copiou integralmente o visual de Clara. Ela justifica a sua atitude com o facto de ter sido a forma que encontrou para que ele e muitas pessoas não sintam a falta da irmã e beija-o, deixando-o ainda mais perplexo.

Eunice vê Pedro bem arranjado para sair de casa e fica curiosa. Bruno acha que o filho exagerou na quantidade de perfume que usou.

Jaime vai avisar Isabel que Luísa reencontrou a filha e que por isso precisa de estar mais algum tempo fora da empresa. Isabel fica feliz com a notícia e deseja que ele se reconcilie com a mulher. Jaime confidencia que já fizeram as pazes e que o tempo dirá se voltarão a estar juntos.

Sara fica apreensiva ao ver que Raquel se transformou na irmã e arranja forma de falar a sós com Tiago, dizendo que a atitude de Raquel é própria de uma pessoa desequilibrada e que é melhor que ele se afaste dela. O filho desvaloriza a situação e argumenta que Raquel era muito chegada a Clara e que ele próprio se vai habituar à sua mudança de visual. Sara não fica descansada e confessa estranheza por ele não ficar assustado.

António é assaltado por uma fúria súbita e telefona a Filipa para a avisar de que vai casar sozinha se não for rapidamente à Judiciária alterar o seu depoimento e tirar Rita da cadeia.

Pedro janta com Cristina no Meia Desfeita e fica muito desconfortável quando Matilde se mete na conversa que estão a ter.