Resumo: 99º Episódio - 18 de agosto (sexta-feira)

Filipa idealiza com Sara o seu futuro com António na nova casa e fala com entusiasmo dos preparativos do casamento, revelando que Patrícia recusou encarregar-se do catering por ser amiga de Rita. No entanto, mostra-se contente porque assim, Rita já deve saber que eles vão casar.

Rita conta a Romão o encontro com o irmão e pede-lhe que descubra o paradeiro da mãe. O inspector não é portador de boas notícias e deixa Rita em pânico ao revelar que ela vai ter de deixar as instalações da PJ e que vai ser transferida para uma prisão comum. Rita fica destroçada e afirma que não pode ter um filho na cadeia.

Lucinda finge-se muito activa como supervisora da fábrica para agradar a Tiago e mente às colegas ao dizer que evitou que ele lhes descontasse o dia por terem ido ao funeral de Sofia.

Eunice deita as cartas do tarôt a Raquel porque ela está ávida para saber o seu futuro com Tiago, mas sem revelar de quem se trata. Eunice observa que aquele homem tem duas mulheres na sua vida e que uma delas está num plano espiritual. Raquel fica em pulgas para saber mais.

Sara ensaia a aproximação a António na esperança de que o casamento com Filipa o faça mudar de atitude em relação à família mas o filho responde-lhe com azedume que não vale a pena ela fingir que não sabe que ele vai casar apenas para tirar Rita da prisão. Sara resigna-se e tenta que António faça as pazes com Tiago e o ajude a resolver o problema da contaminação dos solos e a convencer os pescadores a deixarem o bairro. Ele responde que se indemnizarem as pessoas tudo será mais fácil mas a mãe argumenta que as contas estão congeladas e não há dinheiro para isso. António não desconfia de que a mãe lhe está a mentir e fica a pensar no assunto.

Depois de acabar a consulta de tarôt com Eunice, Raquel agradece-lhe e pede desculpa por ter sido indelicada com ela na Mercearia.

Tiago fica radiante ao saber pelo advogado que as contas e os barcos da Faina Norte foram libertados. Varela adianta que Rita perderá a sua parte na empresa se for condenada e constata que vão ter de aguardar o desfecho do processo.

Afonso almoça com Fernando em ambiente de grande cordialidade e não esconde a ansiedade por ser declarado oficialmente como seu filho. O pai aproveita para confessar o seu arrependimento pelos erros do passado e Afonso confessa que gostava que a ele e a mãe se entendessem.

Carmo elogia o trabalho de Inês para a renovação da imagem da empresa. Depois de ela ir embora, Carmo volta a pressionar Joaquim para que ele confesse à mãe que a traiu. O pai reafirma que já acabou tudo com Renata e muda de assunto acusando-a de estar a reaproximar-se de Fernando ao permitir que ele se torne oficialmente o pai de Afonso.

Tiago pressiona António para que lhe conte porque é que decidiu voltar atrás e casar com Filipa, acabando tudo com Rita. O irmão manda-o meter-se na sua vida e Tiago aproveita para contar que os bens da Faina Norte foram desbloqueados, ao mesmo tempo que o tenta convencer que a empresa está a tentar resolver o problema da contaminação do Bairro dos Pescadores, mas que os moradores se recusam a sair sem serem indemnizados. António não aprova a ideia de que as pessoas não recebam nada para sair mas Tiago mostra-se indiferente. A conversa fica por ali e Tiago recebe uma chamada de Raquel a pedir-lhe para que se encontrem.

Luísa visita Rita na prisão e num reencontro marcado pela emoção explica-lhe porque foi obrigada a abandoná-la, confessando a falta de coragem que a levou e estar tantos anos sem a procurar. Rita confessa que não a odeia, mas também que não sabe se alguma vez a conseguirá perdoar. Luísa promete contar tudo o que sabe à polícia para ajudar a libertá-la e despede-se com um abraço a que a filha não corresponde. Ao ficar sozinha na cela, Rita chora copiosamente.

Depois de deixar Rita, Luísa é interrogada pelo inspector Romão e conta todos os seus passos que possam esclarecer a morte de Nuno e ilibar a filha.

Hélder conversa com Horácio e tenta convencê-lo de que as pessoas têm de sair do bairro para que a Faina Norte possa avançar para a limpeza dos solos e finge que a família não o trata bem, a começar pelo irmão. Lucinda chega a casa e conta que os barcos já foram libertados e que o trabalho na fábrica vai triplicar. Horácio fica feliz com a notícia mas agastado com a mulher quando ela diz que tem de pensar em meter férias.