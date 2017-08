Resumo: 98º Episódio - 17 de agosto (quinta-feira)

Elsa não consegue dormir e vai aninhar-se no colo de Zé Paulo que tenta aliviar-lhe o sofrimento pela morte da mãe.

Pressionada por Bruno, Eunice pede satisfações à mãe por ter dito que estava a trabalhar noutro restaurante. Matilde não se atrapalha e explica que só mentiu para conseguir o aumento no Meia Desfeita mas assegura que isso já não tem importância com a morte de Sofia.

Elsa recusa-se a ir ao funeral da mãe mas Renata, Cláudia e Zé Paulo acabam por conseguir que ela mude de ideias vincando que é importante passarem juntos por aquele sofrimento.

Vítor atira-se à mãe por ela estar a elogiar Sofia, lembrando que o faz agora que ela morreu quando lhe fez a vida num inferno na fábrica. Horácio defende Lucinda e Hélder junta-se a eles para irem ao funeral de Sofia, continuando a sua campanha e defendendo que a Faina Norte tem de descontaminar o bairro.

Madalena chama António à instituição e conta-lhe como Rita ficou desesperada quando lhe disse que ele vai casar com Filipa. António não abre o jogo e deixa a Irmã desesperada por não lhe explicar o que é que o fez abandonar Rita à sua sorte na prisão.

Rita fica em estado de choque quando Kiko a visita na prisão e lhe revela que é seu irmão.

Isabel conta a Carmo que não pode abrandar o ritmo de trabalho porque Luísa está com problemas pessoais e não pode ir à empresa. A filha não gosta da ideia e lembra que só está ali para a apoiar enquanto estiver a fazer tratamentos e que a sua vida continua a ser em Aveiro. Afonso interrompe a conversa e revela que vai almoçar com o pai, estendendo o convite à mãe. Carmo recusa e responde que acha que não gosta dessa proximidade com Fernando. Afonso não esconde alguma desilusão, enquanto Isabel troca um olhar bastante incomodado com Carmo.

Apoiada pelo psicólogo, Luísa decide que o melhor que tem a fazer é ir conhecer Rita, certa de que Kiko ficará feliz. Luísa confessa a Matias a ansiedade por estar com os dois filhos.

Rita bombardeia Kiko com perguntas, ávida de saber coisas sobre a mãe. O irmão explica-lhe que Luísa não teve alternativa senão deixá-la para trás e que tem sofrido a vida toda com essas decisão que tomou. Rita assume, agora mais animada, que quer ver a mãe. Kiko promete voltar.

Filipa fala muito animada com António, depois de ter escolhido a casa onde vão morar. Ele mostra-se enfadado e recorda-lhe que sem alterar o depoimento para tirar Rita da cadeia não haverá casamento e deixa-a sozinha dizendo com azedume que vai ver o mar. Filipa fica desiludida.

Sara fica desagradada ao ler a notícia que Vasco escreveu sobre a contaminação do Bairro dos Pescadores e irrita-se com Tiago por ele desvalorizar o assunto, culpando Raquel por ter mandado colocar produto a mais, provocando a morte de Sofia. Tiago recorda à mãe que ela foi conivente com a situação e não pode criticar quando as coisas não correm bem. Sara informa-o de que Raquel está no escritório e mostra-se agastada com a intimidade com que ela anda lá por casa. Tensa, ordena ao filho que procurem uma solução para evitarem que o escândalo da contaminação não se transforme numa bola de neve.

Matilde mete mãos à obra para reabrir o Meia Desfeita e Zé Paulo agradece-lhe, pedindo desculpas por a ter avaliado mal. Entretanto, faz pesquisa no tablet para descobrir que indústrias poderão ter contaminado o bairro, encarando a hipóteses de afastar as sobrinhas de lá. Matilde acha que elas não devem ir embora, enquanto Bruno e Vítor não sabem o que devem fazer.

Cláudia agradece a André o apoio que lhe deu no funeral da mãe e mostra-se preocupada com Elsa. Renata prepara-lhes um lanche que Cláudia se encarrega de levar à irmã.

Tiago e Raquel avaliam os danos que a morte de Sofia pode acusar aos planos que têm para correr com os moradores do Bairro dos Pescadores. Ele confessa que sente saudades de Clara mas acaba por beijar Raquel, que o seduz pelas grandes semelhanças que tem com a irmã.