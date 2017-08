Resumo: 97º Episódio - 16 de agosto (quarta-feira)

Kiko olha o mar na companhia de Inês e tenta antecipar o encontro com a irmã. Inês encara várias hipóteses de reacções que Rita possa ter e acha que para a irmã será mais fácil vê-lo do que à mãe.

Renata arranja as unhas a Sara e desabafa o seu desgosto pela morte de Sofia. Sara finge que não sabe muito do que se passou e tenta avaliar o sentimento que domina o bairro depois do que sucedeu.

Zé Paulo diz às sobrinhas para deitarem fora a coroa de flores horrível que Sal enviou e é avisado de que o relatório da autópsia da irmã está concluído, preparando-se para o ir buscar. Matilde ajuda-o a cuidar de Cláudia e Elsa e garante que vai voltar a trabalhar no Meia Desfeita, deixando-o muito aliviado.

Sal certifica-se de que a coroa para o funeral de Sofia foi entregue e mostra a Jarvis o medidor de radiações que comprou por causa da contaminação do bairro, preocupada com a possibilidade de Vítor ser afectado.

Pedro e Vítor trabalham na oficina e ficam fulos com Bruno porque ele passa a vida ao espelho a ver se tem manchas no corpo. Bruno desconfia de Hélder, estranhando o empenho que tem demonstrado em pressionar a Faina Norte por causa da contaminação do bairro.

Tiago regressa a casa e confirma que a morte de Sofia se ficou a dever a uma reacção alérgica provocada pelo produto que eles espalharam no bairro. Sara, decreta que têm de afastar suspeitas e Raquel acha que o problema foi a mulher ser alérgica. Tiago diz criando grande tensão que o problema foi que eles a mataram e que se alguém descobrir vão presos.

Lucinda conta à família que foi promovida e Horácio acha estranho que lhe tenham dado o lugar de Sofia. Hélder dá-lhe os parabéns e percebe que ela vai deixar de dar problemas na fábrica.

Tiago deixa-se convencer a ir ao funeral de Sofia em representação da Faina Norte mas diz a Raquel que prefere ir sozinho quando ela se oferece para o acompanhar. Entretanto, Hélder liga-lhe a avisar que a promoção de Lucinda vai fazer com que não dê mais problemas na fábrica e confidencia que continua a manipular com sucesso os moradores do bairro.

O jantar promovido por Afonso corre num ambiente de grande tensão entre Fernando, Isabel e Joaquim, com Carmo a tentar serenar os ânimos. Afonso larga finalmente uma bomba à mesa e diz que os quis reunir para pedir a Carmo e Fernando que assumam a sua paternidade. Carmo aceita de imediato e Fernando logo a seguir, sentindo-se honrado. Joaquim resigna-se mas Isabel explode de indignação e abandona a mesa.

Luísa pede apoio a Jaime e conta-lhe que Fernando lhe apareceu lá em casa, temendo que ele esteja a planear matá-la. Jaime irrita-se com ela e acusa-a de estar obcecada com o passado, apesar de já não correr perigo, assegurando que quer continuar a fugir por vício porque já não sabe viver de outra maneira.

Afonso justifica-se a Isabel por querer ser perfilhado por Fernando e Carmo mas a avó só consegue ver em Fernando um canalha e não se conforma. Afonso agradece o apoio de Carmo e Fernando vai despedir-se deles, deixando uma sensação agradável e estranha em Carmo.

Jarvis chega a acordo com Nelo para que ele regresse ao stand, aceitando as suas exigências absurdas.

Bruno, tenta envenenar Eunice contra a mãe e conta-lhe que descobriu que ela afinal não foi trabalhar para outro restaurante e que lhes mentiu, incitando-a a pedir explicações a Matilde.

Zé Paulo conta à família que Sofia morreu devido à contaminação do bairro e Matilde recomenda-lhe que se preocupe em tratar primeiro do funeral da irmã e só depois procurar culpados. Elsa diz que não quer ir ao funeral da mãe. Zé Paulo pensa em tirar as sobrinhas do bairro mas Renata pede-lhe que não se precipite e aconselha calma.

Sara está agastada por não ter notícias de Fernando, inquieta por ele estar perto de Carmo. Tiago conta à mãe que vai sozinho ao funeral de Sofia porque não quer expor Raquel se aquilo der para o torto. Sara pede-lhe que se reconcilie com António e Tiago diz que até lhe podia perdoar por ir casar, ao contrário dele, mas que jamais lhe perdoará por lhe ter roubado Clara. Sara, refere subtilmente que Raquel é muito parecida com a irmã e Tiago concorda.