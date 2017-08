Resumo: 96º Episódio - 15 de agosto (terça-feira)

Tiago e Zé Paulo são separados por Vítor e Renata, que Elsa foi chamar, alarmada pela briga do tio com Tiago. Este acaba por se ir embora e Zé Paulo pede desculpa por se ter descontrolado e diz que apesar de o momento ser difícil têm de tomar decisões. Cláudia e Elsa temem ser separadas por serem menores mas ficam aliviadas quando o tio se propõe ficar com a guarda das duas se elas quiserem. Radiantes, as sobrinhas correm a abraçá-lo.

Patrícia fica estupefacta quando Filipa lhe conta que vai casar com António, estranhando que ele tenha acabado com Rita. Filipa conta a sua versão, dizendo que Rita não passou de um devaneio e convida Patrícia para se encarregar do catering do casamento. Ela recusa, justificando que não tem tempo.

Carmo fica indignada com Afonso que quer fazer um jantar de família com Fernando, defendendo que apesar dos erros cometidos o pai merece uma segunda oportunidade. Carmo acha a ideia despropositada, certa de que será terrível para Joaquim e Isabel. Fernando acaba por concordar mas Afonso aceita apenas adiar o que acha ser inevitável.

Kiko desafia Luísa para irem juntos procurar Rita. Luísa diz que não tem coragem e o filho diz-lhe que sendo assim vai sozinho.

Romão conversa com Rita, procurando saber porque é que ela continua tão abalada. Ela insiste que tem de sair da prisão e pressionada pelo inspector acaba por revelar em lágrimas que está grávida.

A Irmã Madalena fica muito abalada quando Patrícia a procura e conta que António vai casar com Filipa.

Romão conversa com Rita e promete-lhe que vai voltar a ligar a António para que ele a vá visitar. Rita está desesperada por não ter notícias de António e começa a acreditar que algo de muito grave aconteceu para ele ter desaparecido. Cada vez mais desanimada, teme pelo futuro do filho que espera. O inspector esforça-se por lhe atenuar o sofrimento e lembra que o bebé terá um pai e uma mãe.

António regressa ao barco e fica muito agastado por Filipa estar à sua espera. Ela volta a pressionar para que ele deixe o barco e impõe-lhe que vão escolher uma casa juntos. António deixa claro que nunca a considerará sua mulher e que só vai casar com ela para tirar Rita da prisão.

Sara, critica a abordagem de Tiago à família de Sofia quando foi apresentar as condolências e acabou agredido pelo irmão dela. Tiago encaixa a censura da mãe e confessa que também está preocupado com a agitação que Lucinda anda a provocar na fábrica. A mãe reage com a frieza habitual e diz-lhe que a promova a supervisora para a calar.

Zé Paulo anseia por ter o resultado da autópsia de Sofia para apurar o que provocou a morte da irmã e reclamar justiça. Renata faz-lhe ver que primeiro tem de se preocupar em tratar do funeral e aconselha-o a aceitar a ajuda que Tiago ofereceu em nome da Faina Norte, pois sempre será dinheiro que entrará para as sobrinhas.

Bruno, pressiona Matilde para que conte a Eunice quando andou a espalhar que ia trabalhar noutro restaurante. Matilde esquiva-se e diz que tem tempo para fazer isso. Hélder continua a fazer a sua campanha para convencer os moradores do bairro a deixarem as suas casas por causa da contaminação. Vasco prepara-se para pagar a sua despesa e ouve dizer que Sofia morreu, querendo de imediato saber mais sobre o caso da contaminação do bairro.

Lucinda fica eufórica quando Tiago a chama ao gabinete e lhe oferece o lugar de Sofia como supervisora. Apesar de tentar mostrar-se condoída com o falecimento da colega, Tiago percebe que está perante uma pessoa muito ambiciosa.

Madalena visita Rita na prisão e conta-lhe com algum constrangimento que António está de casamento marcado com Filipa. Ao princípio, Rita não quer acreditar no que ouve mas depois fica lavada em lágrimas e quando a Irmã lhe pergunta porque é que a chamou, ela esconde que está grávida de António.

Luísa implora a Kiko que não vá visitar Rita mas ele mostra-se irredutível e antes de sair de casa diz à mãe que parte naquela mesma noite para o continente. Luísa fica sozinha mas fica esperançada que o filho tenha reconsiderado quando ouve bater à porta. Ao abrir, depara-se com Fernando à sua frente e fica aterrorizada. Ele assegura que não lhe quer fazer mal e diz-lhe que não precisa de ter medo. Luísa ameaça chamar a polícia e Fernando vai embora, deixando-a muito abalada.

Isabel fica furiosa quando regressa a casa depois de mais uma sessão de quimioterapia e Carmo a avisa que Afonso decidiu promover um jantar de família e convidou Fernando, justificando que tem um anúncio importante a fazer.