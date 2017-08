Resumo: 95º Episódio - 14 de agosto (segunda-feira)

Carmo regressa com Joaquim aos Açores e insiste em repreender o pai por ter traído a mãe com Renata, exigindo-lhe que conte o que fez a Isabel. Joaquim responde que não é o momento porque ela está muito debilitada. Isabel entra na sala e irrita-se por Carmo lhe dar a mão, revelando que está preocupada porque Fernando apareceu lá em casa para estar com Afonso, temendo que ele o vire contra eles.

Luísa fica destroçada quando Kiko a informa de que vai a Aveiro à procura das respostas que ela insiste em dar-lhe sobre o seu passado. Desesperada, Luísa acaba por confessar que Rita é irmã dele e conta porque teve de abandoná-la. Kiko fica em choque.

Madalena vai avisar António de que Rita está doente e pergunta-lhe porque não a foi visitar. António mostra-se distante e a Irmã insiste para que conte o que se está a passar. Ele afirma que tem mais problemas para além da situação de Rita e esconde que está a ser chantageado por Filipa. Madalena fica irritada a pensar que António se prepara para abandonar Rita e antes de sair do barco avisa-o de que se lhe virar agora as costas ela se sentirá traída. Quando fica sozinho, António senta-se arrasado por não poder contar a verdade.

Raquel desvaloriza a morte de Sofia, arriscando que pode não ter sido provocada pela contaminação do bairro. Sara prefere antecipar o problema e diz a Tiago para ir oferecer a solidariedade da Faina Norte à família da falecida, para acalmar os ânimos.

Lucinda, Horácio e Vítor comenta a morte de Sofia com pesar. Lucinda assegura que eram muito amigas e Horácio acha que Zé Paulo pode não ter vida para tomar conta de Elsa e Cláudia.

Zé Paulo regressa a casa destroçado e pede a Cláudia, Elsa e André que o deixem falar a sós com Renata. As sobrinhas cumprem a custo o pedido do tio, receando que ela não queira ficar com elas. A sós com a cabeleireira, Zé Paulo pode finalmente chorar a morte da irmã e desabafar as suas preocupações.

Bruno e Matilde conversam sobre a desgraça que se abateu na vida de Elsa e Cláudia que num ápice perderam o pai e a mãe. O genro acha que Zé Paulo vai conseguir tomar conta das sobrinhas e a sogra assegura que será ela a tomar conta do Meia Desfeita. Bruno censura-a e lembra-lhe que ela agora trabalha noutro restaurante e fica estupefacto quando ela confessa irritada que mentiu e que nunca trabalhou noutro restaurante.

Sal entra no stand com um dos seus jovens namorados e depois de o mandar vender carros, ordena a Jarvis que o despeça, insatisfeita com a noite que passaram juntos. Para surpresa do empregado, manda-o apressar a construção do muro à volta do stand e queimar as roupas para evitar ser contaminado como os moradores do bairro. Jarvis obedece a tudo o que a patroa lhe manda fazer e consegue que ela aceite Nelo de volta.

Kiko recusa-se a atender as chamadas da mãe e fica surpreendido e incomodado quando Inês o avisa de que chamou Jaime para falar com ele. Jaime bate à porta naquele instante e Inês deixa-os a sós. O padrasto explica a Kiko que já sabia, embora há pouco tempo, que Rita é sua irmã, mas justifica que não lhe contou nada para não trair a confiança de Luísa. Jaime aconselha Kiko a não repetir os erros da mãe e a ir atrás da irmã.

Luísa desabafa com Isabel e conta o drama que está a viver depois de Kiko a ter pressionado e ter obrigado a revelar que Rita é irmã dele. Isabel, por seu lado, revela que está muito preocupada porque Fernando apareceu querendo relacionar-se com Afonso e que os dois estão a visitar a plantação de chá naquele momento. Luísa fica muito perturbada e diz que tem de ir apanhar ar. Quando sai do gabinete de Isabel, esbarra de frente com Afonso e Fernando, ficando ainda mais em pânico. Afonso faz as apresentações e Fernando finge que não conhece Luísa que entretanto foge sem sequer o cumprimentar. Afonso estranha aquela reacção e Fernando tenta saber mais sobre a presença de Luísa nos Açores.

Madalena faz uma visita a Rita na prisão e encontra-a muito desanimada, lamentando que ninguém que se esforce para a tirar dali e estranhando que António não a tenha ido ver. A Irmã conta-lhe que ele tinha um voo para fazer mas Rita não fica convencida, achando que ele não foi porque não quis. Madalena tenta fazer Rita acreditar que vai sair brevemente em liberdade mas sabe que isso não será fácil.

Sara fala com Filipa e António sobre o casamento mas o filho mantém-se distante e desinteressado. Filipa esforça-se por dar a ideia de que tudo está a correr com toda a normalidade mas quando Sara a deixa sozinha com António exige que ele deixe o barco de Rita imediatamente. Ele responde com azedume que tem tido mais em que pensar.

Tiago vai apresentar as condolências pela morte de Sofia mas esbarra na indignação e fúria de Zé Paulo que o agride a murro.