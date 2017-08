Resumo: 94º Episódio - 13 de agosto (domingo)

Sofia prepara com mágoa a saída de casa com as filhas mas elas mostram-se muito desanimadas por terem de sair do bairro. Zé Paulo assegura à irmã que só as quer proteger quando as quer fora dali. Sofia continua muito debilitada e a tossir constantemente.

Joaquim incentiva Renata a deixar o bairro contaminado e a mudar de casa, dispondo-se a pagar-lhe a renda de uma. A cabeleireira recusa a oferta e pede-lhe que não a ofenda com a insistência.

Carmo confessa a Patrícia a sua inquietação pelo facto de o pai continuar sem lhe atender chamadas ou mensagens. As suas dúvidas começam a ficar esclarecidas quando Eunice conta que o viu chegar a casa de Renata levando um ramo de flores, insinuando que passou a noite com ela. Carmo fica estarrecida com a possibilidade de o pai estar a trair a mãe.

Rita mostra-se desolada por não ter notícias de António mas o inspector Romão tenta animá-la e revela que já lhe deixou uma mensagem para que vá visitá-la.

António tem de suportar sem a menor vontade os planos que Filipa traça para o casamento e trata-a com o maior desprezo.

Tiago e Raquel tentam perceber porque é que António decidiu casar com Filipa mas acabam por ficar constrangidos quando ele lhe troca o nome e a trata por Clara.

Pedro e Vítor temem que a contaminação do bairro roube clientes à oficina. Bruno mostra-se mais preocupado com o facto de Eunice ter visto um homem entrar em casa de Renata levando-lhe um ramo de flores. Pedro censura o pai por estar com ciúmes da cabeleireira e avisa-o que pode ser desta que a mãe corra com ele de vez.

Sal está em pânico depois de ter sabido que o Bairro dos Pescadores está contaminado e livra-se das roupas que tem, ordenando a Jarvis que providencie a construção de um muro à volta do stand. O empregado fica atrapalhado.

Carmo vai buscar Joaquim a casa de Renata e esforça-se por não fazer um escândalo, lembrando ao pai que estão de partida para os Açores. Ele provoca a indignação da filha ao pedir desculpa a Renata pela situação e encaminha Carmo para a porta, dizendo que falará com ela mas fora dali. Renata fica a chorar e liga a Sofia para lhe contar o que acabou de se passar mas fica desiludida porque a amiga lhe diz que agora não pode falar porque está a mudar-se com as filhas para uma pensão. Renata fica ofendida e chora sozinha. Sofia senta-se para se recompor porque se sente muito doente e continua a tossir sem parar.

Isabel reprova a aproximação de Afonso a Fernando, enfatizando que o pai é um assassino confesso. Afonso defende que devem ouvir o que ele tem a dizer em sua defesa, porque foi ela, o avô e a mãe que mentiram toda a vida.

Lucinda começa a recolher assinaturas na fábrica e tenta obrigar as colegas a nomearem-na como sua representante junto dos patrões. Quando Tiago aparece de repente, esconde o que estava a fazer e ganha a sua simpatia ao mandar todas retomarem o trabalho e acabarem de mandriar. Tiago vai ter com Odete e pergunta-lhe quem é Lucinda. A secretária deixa-o intrigado quando informa que ela é mulher de Horácio, má funcionária e que depois de ter sido despedida foi readmitida por Sara.

Hélder continua a incentivar os moradores do bairro a deixarem as suas casas e Zé Paulo reconhece que o movimento no restaurante diminuiu drasticamente. Cláudia diz ao tio que lhe custa tal como à irmã deixarem o bairro mas o tio faz notar que é tudo para o bem da mãe que ainda está a sofrer com os efeitos da contaminação.

Elsa é a primeira a entrar em casa e encontra Sofia sentada e prostrada. A medo, toca-lhe na face e fica desesperada ao perceber que a mãe está gelada. Elsa começa a chorar e grita desesperada que a mãe está morta, chamando pelo tio e pela irmã.

Zé Paulo, Cláudia e Horácio ouvem os gritos de socorro de Elsa e ficam desesperados ao vê-la agarrada a Sofia dizendo que ela está morta. O tio pede a Cláudia que chame uma ambulância, mas ela está em choque e não consegue reagir. Horácio é que faz a chamada para as emergências médicas. Elsa suplica ao tio que reanime a mãe e Hélder fica muito tenso com a situação.