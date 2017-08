Resumo: 93º Episódio - 12 de agosto (sábado)

Kiko desabafa com Inês a sua angústia por não conseguir que a mãe revele o seu passado mas garante que não vai descansar enquanto não desvendar aqueles mistérios.

António confessa muito penalizado a Horácio que não sabe o que há-de fazer para tirar Rita da prisão mas deixa escapar que a libertação da namorada pode estar nas suas mãos.

Filipa sente-se derrotada por não conseguir reconquistar António e começa a pensar que chantageá-lo foi um erro. Sara, não concorda e acha que ele vai acabar por ceder e casar com ela para tirar Rita da prisão. Filipa parece decidida a contar a verdade à polícia e inocentar Rita da morte de Nuno mas Sara opõe-se e pede-lhe que não desista. Nesse momento, Filipa recebe uma chamada de António que lhe pede que vá ter consigo. Sara aconselha-a a ouvir primeiro o que ele tem para dizer.

Tiago anuncia aos moradores do bairro que a Faina Norte vai descontaminar os terrenos e limpar o lixo tóxico. Perante o burburinho que se gera, Hélder entra em acção para fazer ver que será necessário demolir as casas, causando ainda mais agitação.

Para salvar Rita da prisão, António sacrifica o seu amor por ela e aceita casar com Filipa desde que ela altere o seu depoimento na polícia e revele que estava com Rita no momento em que Nuno foi assassinado. Filipa fica radiante e acredita que voltarão a ser felizes mas António deixa claro que isso não acontecerá, olhando-a com desprezo. Tiago e Hélder tentam convencer os moradores a deixar o Bairro dos Pescadores mas eles negam-se a perder as casas onde moram e os seus negócios a troco de nada.

Filipa insiste com António e afirma que vão ser felizes juntos mas ele reafirma que só se vai casar com ela porque ama Rita e a quer ver fora da prisão. Filipa desvaloriza o que ouve e promete alterar o seu depoimento na polícia a favor de Rita assim que anunciarem o casamento.

Romão mostra a Rita as provas de que a mãe dela esteve com Nuno antes de ele morrer, esperançado em que essa nova informação sirva para que ela seja posta em liberdade. Rita fica espantada mas está demasiado fragilizada e tem de ir para a cela ajudada pelo inspector.

Kiko descobre que António é filho de Nuno e namorado de Rita, presa por suspeita de ter matado o pai dele. Juntando as peças do puzzle, conclui que a mãe foi amante de Nuno e partilha com Inês a sua descoberta, disposto a esclarecer tudo de uma vez por todas.

Afonso pressiona Isabel para que ela o deixe a sós com Fernando e confronta o pai por ele ter cometido um homicídio. O pai defende-se, assume os erros do passado e pede a Afonso uma segunda oportunidade. O filho conclui que atendendo a que viveu toda a vida numa mentira, é justo dar-lhe essa segunda oportunidade.

Kiko confronta a mãe com o passado e mostra-lhe as fotos de António e Rita. Ela não nega que se recorda de António como filho de Nuno mas fica muito perturbada quando vê a foto de Rita e Kiko lhe revela que ela está presa por suspeita de ter assassinado o pai do namorado. Luísa levanta a voz, indignada por estar a ser pressionada e Kiko acaba por sair muito irritado de casa.

Zé Paulo consegue fazer vingar a sua posição e convence Sofia a procurar outro lugar para morar com as filhas, lembrando que ela já sentiu na pele os efeitos da contaminação do bairro. Cláudia e Elsa não querem deixar a sua casa mas são obrigadas a aceitar a decisão da mãe e do tio.

Lucinda recusa-se a deixar a casa onde vive, apesar da opinião de Vítor e Horácio, que estão preocupados com a contaminação do bairro. André também não admite ir para outra casa, preocupado com a possibilidade de ficar longe de Cláudia. Sempre interesseira, Lucinda acaba por admitir deixar o bairro se a Faina Norte lhe arranjar uma casa melhor.

Bruno, tenta livrar-se de Matilde, assustando-a com a contaminação do Bairro dos Pescadores para que ela saia lá de casa mas a sogra percebe as suas intenções e afirma que jamais deixará a sua filha à mercê da lábia dele. Eunice entra em casa e acaba com a discussão entre a mãe e o marido, revelando que acabou de ver Joaquim a entrar em casa de Renata com um ramo de flores. Bruno fica curioso mas cala-se imediatamente perante os ciumes que Eunice demonstra. Matilde acha que ela deve contar a Carmo que viu o pai dela a cortejar a cabeleireira, até porque a mulher dele deve ser avisada. Eunice fica a pensar no que fazer.

Renata e Joaquim voltam a envolver-se antes do regresso dele aos Açores para apoiar Isabel durante os tratamentos de quimioterapia. Joaquim rejeita qualquer sentimento de culpa por estar com Renata e diz que o seu casamento já não estava bem.

Jaime vai buscar alguns livros que deixou em casa e reencontra-se com Luísa. Ele conta-lhe em lágrimas que Rita está presa por suspeita de ter matado Nuno e que Kiko a conheceu ali nos Açores. Luísa pergunta a Jaime se acha que ela a foi procurar mas ele responde que àquela questão só Rita poderá responder.

Kiko decide ir a Aveiro procurar falar com Rita e António, tentando obter sobre o passado as respostas que a mão lhe vem negando. Inês fica com pena de não o poder acompanhar mas justifica que não pode viajar, agora que tem o projecto de imagem dos Chás Goulart em mãos.

Sara fica muito satisfeita quando Tiago lhe conta que já há gente a abandonar o Bairro dos Pescadores e acredita que vão conseguir livrar-se das pessoas sem grandes custos. O filho não esconde o desagrado por ser apenas um mero executante de ordens na fábrica mas a mãe assegura que lá chegará o tempo em que será ele a tomar as decisões. Filipa chega entretanto e anuncia que António aceitou casar com ela para salvar Rita da prisão e Sara fica eufórica com a notícia. Tiago ainda ouve a conversa e procura António para que ele lhe explique porque é que de repente decidiu voltar atrás e casar com Filipa. O irmão reage mal à provocação e recusa dar explicações sobre a sua vida. Tiago provoca-o e sai do barco a garantir que vai descobrir o que se passou. António fica furioso.