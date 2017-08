Resumo: 91º Episódio - 10 de agosto (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Jarvis arranja um realizador de filmes pornográficos para fazer o vídeo de promoção do stand. Sal entra em conflito com o homem e despede-o, bem como a actriz que ia contracenar com Vítor. Este fica cheio de pena que Sebastiana fique fora das filmagens e Sal volta atrás, permitindo que ela fique. Jarvis fica nervoso quando Sal assume que vai ser ela a realizar o filme mas não diz nada para não desagradar à patroa.

Renata tenta acalmar Elsa que está muito preocupada com medo que algo de mal aconteça à mãe. A cabeleireira conforta-a e assegura que Sofia está a soro no hospital e que vai ficar boa. Vasco entra no salão e diz que precisa de falar com alguém do Meia Desfeita mas que o restaurante está fechado. Renata conta que tiveram de fechar a porta mas recomenda-lhe que vá falar com Matilde. O jornalista assim faz mas a cozinheira não é capaz de se lembrar a quem pertence a factura que ele encontrou no livro de Nuno. Matilde apenas tem a ideia de que se tratava de um casal e descarta completamente a hipótese de pertencer a Rita.

Hélder continua a enganar Horácio e Lucinda, mostrando-se muito empenhado em que a Faina Norte apure a que se deve o aparecimento das alergias no Bairro dos Pescadores e demarca-se da sua ligação à família do irmão. No entanto, esforça-se por defender Tiago, insistindo que tem uma boa relação com o sobrinho.

Tiago mostra-se preocupado com o que aconteceu a Sofia mas Sara insiste que têm de continuar a contaminar o Bairro dos Pescadores, pois o projecto é essencial para reerguerem a empresa e não podem contar com a impugnação do testamento nem com a eventual condenação de Rita pela morte de Nuno.

Vasco entrega a Romão a factura do Meia Desfeita que encontrou no livro de Nuno e o inspector repreende-o por ter invadido o local do crime sem autorização. Apesar disso, Romão promete investigar e Vasco deixa claro que para provar a inocência de Rita está disposto a correr todos os riscos.

António tenta uma vez mais convencer Filipa a testemunhar a favor de Rita mas a ex-noiva reafirma que só o fará se ele casar consigo. António insulta-a mas Filipa despede-se dizendo que Rita vai apodrecer na cadeia.

Sara, reconhece a Fernando que exagerou na discussão que tiveram mas ele diz-lhe para não se preocupar com isso porque está de partida para os Açores para apoiar Afonso que está a passar por um momento difícil. Sara fica desagradada mas Fernando dispara que está na altura de se preocupar consigo.

Luísa faz companhia a Isabel até à chegada de Afonso que fica preocupado por vê-la tão afectada pelas dores que o tumor lhe provoca. Isabel fica muito reconfortada por tê-lo a seu lado.

Romão visiona as fotos do parque de estacionamento do hotel onde Nuno foi morto e chama Gonçalves para ver a mulher que aparece ao lado dele.

Sofia regressa a casa amparada por Cláudia e conta a Renata e Elsa que teve uma reacção alérgica, provavelmente provocada pelos pesticidas que se espalharam pelo Bairro dos Pescadores. Elsa protesta por não a terem deixado estar a seu lado no hospital.

Zé Paulo fica surpreendido ao ver o Meia Desfeita aberto e Matilde à frente das operações. A cozinheira afirma que não ia deixar o restaurante fechado e que foi buscar as chaves a Renata.

Tiago vai ao Meia Desfeita e comunica aos moradores do bairro que as alergias se devem a uma contaminação dos solos, fingindo que a Faina Norte pediu análises mais completas do que a Direcção de Saúde e que fará o que puder para limpar os solos. Todos ficam alarmados e Hélder intervém e faz o seu papel, fingindo defender o Bairro assegurando que vai andar em cima deles para ver se assumem as suas responsabilidades. Tiago faz um ar irritado e dispara que dele não esperava outra coisa.

Romão mostra a Rita as fotos em que Luísa aparece no hotel ao lado de Nuno e ela fica estarrecida ao perceber que se trata da sua mãe.

Tiago tenta acalmar os ânimos no Meia Desfeita e explica que não pode arranjar do dia para a noite uma solução para acabar com a contaminação dos terrenos no Bairro dos Pescadores. Hélder exige que a Faina Norte se responsabilize e assegura que todos vão ficar atentos.

Rita não percebe que ligação haveria entre a sua mãe e Nuno e é assaltada por um mar de dúvidas. Romão diz-lhe que seria fundamental falar com Luísa mas assume que não sabe do seu paradeiro. O inspector recorda a Rita que tudo está contra ela, deixando-a muito ansiosa e transtornada quando pede ao inspector Gonçalves que a leve de volta à cela.

Kiko discute com Luísa e exige-lhe que explique a relação que tinha com Nuno. A mãe suspeita de que Jaime lhe terá contado algo mas Kiko nega e insiste em saber a verdade. Luísa confessa que teve uma relação com Nuno há vinte anos mas que se reencontrou casualmente com ele quando foi a Aveiro resolver outros assuntos. No entanto, recusa-se a revelar o que foi tratar e Kiko fica furioso com ela.

Afonso sugere a Isabel ligar a Joaquim para que ele regresse aos Açores e a acompanhe nos tratamentos de quimioterapia mas a avó insiste em manter as rotinas e impede-o de fazer a chamada.