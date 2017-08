Resumo: 90º Episódio - 9 de agosto (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vítor conta a Bruno e Pedro que Sal o escolheu para fazer um anúncio publicitário do stand. Pedro está mais preocupado em saber como é que vão concertar a moto que o pai destruiu, sem que o cliente perceba o que aconteceu. Bruno e Vítor desvalorizam o caso e garantem que vão por a moto como nova.

Eunice aparece toda esfolada na Mercearia e Carmo diz-lhe que vá desinfectar as feridas. Joaquim aparece naquele momento e quando Eunice comenta que ele anda a ganhar gosto pelo Bairro dos Pescadores e afirma que o viu lá. Joaquim não se desmancha e assegura que ela o confundiu com outra pessoa. Carmo fica desconfiada mas o pai diz que Eunice fez confusão.

Isabel e Inês reúnem-se para discutir o projecto para mudar a imagem dos Chás Goulart e Luísa vai tomando notas do que decidem. Isabel assume que será Afonso a acompanhar tudo mais de perto enquanto ela estiver em tratamento. Afonso acompanha Inês à porta e Isabel comenta com Luísa que tem esperança de que eles se reconciliem. Luísa disfarça o incómodo e realça que Inês e Kiko estão muito bem.

Inês fica constrangida quando Afonso se despede dela com um abraço muito carinhoso.

António visita Rita na prisão e ela reafirma-lhe estar inocente e que Filipa mentiu ao dizer que não estavam juntas quando Nuno foi morto. Ele diz que acredita em si e aceita falar com Filipa para que ela conte a verdade.

Sara dá instruções a Varela para que avance com a impugnação do testamento de Nuno e Fernando não esconde a sua irritação pelo facto de a mulher estar reunida com o advogado, mantendo-o à margem de tudo.

Lucinda fica em pânico e pede socorro quando Sofia desmaia e cai redonda no chão da Faina Norte.

Filipa confessa a António que mentiu quando negou à polícia que estava com Rita no barco quando Nuno foi assassinado. António pede-lhe que mude o seu depoimento e Filipa aceita, impondo como condição que ele case consigo. Ele fica perplexo com aquele ultimato.

Sofia é levada para o hospital depois de ter desmaiado na fábrica. Horácio irrita-se com Lucinda porque ela diz a Sofia para ficar descansada que ela fica a supervisionar tudo e que consigo as coisas até vão correr melhor.

António fica furioso com Filipa por ela exigir casar consigo em troca de provar a inocência de Rita, confessando que estavam juntas quando Nuno foi assassinado no hotel. António recusa a proposta e acusa a ex-noiva de não ter amor-próprio. Filipa insiste que foram feitos um para o outro mas António expulsa-a do barco, ficando desesperado.

Tiago fica muito preocupado com o desmaio de Sofia e ao saber por Lucinda que ele tinha uma mancha no braço, segue a ambulância onde Sofia é transportada para o hospital. Horácio regista a preocupação do patrão e Lucinda insiste que bem a avisou para que fosse para casa e que ninguém lhe deu ouvidos porque não é supervisora. Horácio liga a Zé Paulo para o avisar de que a irmã foi hospitalizada.

Zé Paulo fica alarmado quando é avisado de que Sofia foi levada para o hospital e pede a Renata que lhe olhe pelo Meia Desfeita e pelas sobrinhas enquanto estiver com a irmã.

Cláudia e André beijam-se. Ela confessa que faltou a uma aula para estar com ele. Zé Paulo entra em casa aflito à procura das chaves do carro e conta que Sofia se sentiu mal e que foi para o hospital. Cláudia decide ir com o tio ver o que se passa com a mãe. André oferece-se para ir ajudar Renata a fechar o restaurante.

Rita mostra-se saturada por estar de novo a ser interrogada pela morte de Nuno mas Romão faz-lhe ver que precisa de encontrar uma pista qualquer que lhe permita provar a sua inocência. O inspector volta a fazer perguntas e Rita percebe que é a única forma de encontrar algo que a ilibe daquele crime.

Fernando discute com Sara e acusa-a de o estar a marginalizar cada vez mais na família e nos negócios. Ela contrapõe que está a tratar de assuntos que dizem respeito aos filhos e ao seu património e o marido dispara que também foi responsável pelo sucesso da Faina Norte. As acusações sucedem-se e Sara fica irritada quando Fernando diz que se tivesse ficado com Carmo seria chefe de família e com um filho dele.

Vasco mostra a Madalena a factura que encontrou no livro de Nuno e que pode provar que Rita não o matou. Madalena aconselha-o a entregar o talão à polícia, mas ele pretende encontrar primeiro quem tomou a refeição com Nuno e o pode ter assassinado. A Irmã percebe que Vasco sente algo por Rita ao constatar a sua determinação para provar a sua inocência.

Tiago confessa a Raquel a sua preocupação por causa de Sofia ter ido parar ao hospital, receando que se descubra que são eles que estão por detrás da contaminação do Bairro dos Pescadores. Raquel assegura que não há motivos para que ele entre em pânico.

Filipa conta muito irritada a Sara que António a humilhou depois de lhe propor casarem em troca de ilibar Rita da morte de Nuno. Sara, exibe uma grande frieza e assegura-lhe que o filho reagiu a quente e que vai aceitar voltar para ela para salvar Rita da cadeia. Filipa duvida que seja capaz de fazer com que ele volte a amá-la.

António conta ao inspector Romão que Filipa só aceita contar a verdade e ilibar Rita se ele aceitar casar-se com ela. O agente confessa que não pode obrigar Filipa a dizer a verdade e reconhece que sem esse testemunho será difícil evitar que Rita seja condenada.

Fernando vai à Mercearia e pergunta a Carmo por Afonso. Ela fica desagradada por vê-lo ali mas revela que o filho tem andado ocupado a apoiar a mãe que vai começar a fazer quimioterapia. Fernando reconhece que Afonso é melhor pessoa que qualquer um deles.

Luísa encontra Isabel a contorcer-se com dores no seu gabinete e ajuda-a a tomar os comprimidos que lhe atenuam as dores. Luísa fica muito preocupada ao vê-la naquele estado.

Kiko pressiona Jaime para que lhe revele os segredos que a mãe esconde mas o padrasto recusa-se a dizer o que quer que seja e insiste que terá de ser Luísa a contar o que esconde.