Resumo: 89º Episódio - 8 de agosto (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Horácio vai com Hélder ao Meia Desfeita e conta que ele é irmão de Fernando. Hélder frisa que é apenas meio-irmão do empresário e finge estar ao lado dos habitantes do bairro, dizendo que vai fazer o que puder para que a Faina Norte assuma as responsabilidades por causa das alergias que estão a afectar as pessoas. Sofia pergunta-lhe como é que podem ter a certeza que ele não se passa para o lado dos patrões e Hélder assegura que ao defender o interesse do bairro, está a defender os seus interesses.

Elsa surpreende Cláudia e André aos beijos e o namorado da irmã fica atrapalhado e quase sai de casa a correr. Cláudia mostra-se contrariada lamentando por ela ter estragado o seu momento, já que não tem muitas oportunidades de estar com ele. Elsa diz que também sente a falta de estar com ela e Cláudia acaba por abraçá-la.

Bruno, aparece no Meia Desfeita com a intenção de levar Eunice para casa. Ela mostra-se incomodada e ele argumenta que não quer estar em casa quando Matilde chegar, aproveitando para reforçar que ele devia sair de lá, agora que está noutro restaurante a ganhar mais. Eunice não gosta que o marido continue a implicar com a mãe mas ele acaba com a picardia e revela que no dia seguinte tem uma surpresa preparada que ela vai adorar.

Carmo regressa à Mercearia e comenta com Eunice que está a estranhar que o pai não lhe atenda as chamadas, preocupada por não saber onde ele está.

Renata e Joaquim tomam vinho e conversam com grande cumplicidade. Sem conseguirem resistir ao que sentem, beijam-se e encaminham-se para o quarto onde finalmente fazem amor.

Isabel confessa a Afonso que sente medo de enfrentar a doença e ele incentiva-a a não desistir. Quando Isabel lhe pergunta se tem contactado com o canalha do Fernando ele disfarça o incómodo da pergunta e responde que o pai está com problemas mais graves do que estar com um filho perdido.

Inês mostra-se muito feliz por ter conseguido o trabalho para os Chás Goulart e ele sente ciúmes por causa de Afonso, dizendo que ela deve estar-lhe agradecida. Inês repreende Kiko com diplomacia, afirmando que não precisa de favores. Kiko repara que Luísa está ausente e pressiona a mãe para que vá tentar a reconciliação com Jaime. Ela começa a ficar perturbada e Inês faz sinal a Kiko para não insistir com a conversa.

Teresa Mendes encontra-se com António no barco de Rita para conversar sobre a defesa dela. A advogada conta que Filipa negou ter ali estado com Rita à hora em que Nuno foi assassinado, destruindo o seu álibi. António fica surpreendido por saber que Rita e Filipa não se davam mas reafirma que continua a acreditar na inocência da namorada.

Filipa confessa a Sara que lhe deu um grande prazer negar o álibi de Rita e sentir que ela depende de si para não ir para a cadeia. Sara, festeja aquela vitória e insiste em que Filipa é a mulher certa para António.

Sofia queixa-se de uma má disposição que a incomoda e pergunta-se de isso não terá relação com uma mancha que lhe apareceu no braço. Zé Paulo alerta para que não se atrase a ir para a fábrica e insurge-se de novo contra Matilde que lhes deixou o restaurante nos braços para ir trabalhar noutro. Elsa defende a cozinheira e Sofia reafirma que têm de arranjar alguém para a substituir.

Bruno, surpreende Eunice e oferece-lhe um passeio de mota como nos velhos tempos. A princípio, Eunice fica receosa mas as bonitas palavras do Bruno que recorda os momentos românticos que viveram deixam-na entusiasmada. Matilde e Bruno insistem que a aventura na mota vai correr mal mas Bruno não lhes dá ouvidos e leva Eunice para a rua.

Sal fica encantada com Vítor quando vai com Jarvis ao Meia Desfeita e convence-o a ser a imagem da sua empresa num vídeo publicitário. O mecânico fica eufórico sem perceber que ela gosta é do seu corpo e constrangido quando ela se despede dando-lhe uma palmada no rabo. Sal dá instruções a Jarvis para arranjar o melhor realizador para o filme e não lhe liga quando ele diz que é difícil tratar de tudo de um dia para o outro.

Renata prepara um pequeno-almoço especial para Joaquim depois da noite que passaram juntos mas fica desiludida porque ele recebe uma chamada de Carmo e tem de ir ter com ela.

Bruno, arranca com Eunice na mota mas a viagem é curta porque perde o controlo e acabam os dois no chão. Bruno, Matilde e Zé Paulo correm aflitos para socorrer Eunice que fica toda arranhada. Bruno levanta-se sozinho e olha para a mota que fica muito maltratada. Matilde insulta Bruno e Pedro pergunta-lhe como é que tenciona arranjar a mota que ficou toda amolgada.

Patrícia intercede por Rita junto de Carmo para que esta não a despeça mas Carmo mantém-se irredutível e mantém a sua decisão.

Vasco vai ter com António ao barco de Rita e mostra-lhe uma factura do Meia Desfeita que descobriu dentro de um livro no quarto em que Nuno foi assassinado. O jornalista acredita que quem esteve no restaurante pode ter matado o pai dele, inocentando Rita do crime. António dúvida das boas intenções de Vasco para que Rita volte para ele e Vasco responde que está a fazer tudo para que ela volte a ter liberdade.

Madalena visita Rita nos calabouços da Polícia Judiciária e ela reconhece que devia ter alertado a polícia quando encontrou Nuno morto no quarto quando se foi encontrar com ele. A Irmã acredita na sua inocência e diz que vai falar com o inspector Romão para perceber se essa é também a sua opinião.

Sara, pressiona Odete para saber se era ela a informadora de Nuno na fábrica. A secretária fica aterrorizada mas nega tudo, dizendo que foi ao funeral de Nuno porque o conhecia há muitos anos e sempre se deu bem com ele. Sara ameaça Odete e aconselha-a a rezar para que ela não descubra provas de deslealdade.

Tiago, Raquel e Hélder combinam intensificar a contaminação do Bairro dos Pescadores para os forçarem a deixar as casas. Hélder exige mais dinheiro com o argumento de que é quem está a correr mais riscos por estar no meio daquela gente.

Sofia sente uma tontura na fábrica e Lucinda fica preocupada, mesmo depois de ela se recompor.