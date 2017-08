Resumo: 88º Episódio - 7 de agosto (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Kiko pesquisa com Inês a identidade de Nuno para perceber a relação que a mãe tinha com ele e fica muito desconfiado quando chega à conclusão que Rita está acusada de o ter assassinado, revelando à namorada que conheceu aquela rapariga quando a ajudou e ao namorado a mudar um pneu do carro quando os encontrou na ilha.

Isabel fica comovida quando Afonso admite perdoá-la por lhe ter escondido que Carmo é a sua mãe.

Eunice aceita ficar à frente da Mercearia enquanto Carmo estiver nos Açores a acompanhar o tratamento da mãe. Carmo confessa-se aliviada e promete compensá-la. Entretanto, Carmo e Patrícia contam que Rita foi presa e Carmo decreta que não a quer mais ali a trabalhar.

Apesar de reclamar a sua inocência na morte de Nuno, Rita fica a saber que vai permanecer presa até que tudo se resolva.

Tiago lamenta-se a Raquel pelo facto de a mãe o ter escolhido para ser testa de ferro da Faina Norte e de não confiar nele para tomar decisões. Raquel envenena-o e diz-lhe para ignorar a mãe e fazer o que quiser. Tiago, sedento de poder, diz que é isso mesmo que vai fazer e troca com ela um beijo ardente.

Lucinda, Horácio e André encostam Hélder à parede e exigem saber porque é que ele escondeu que é irmão de Fernando. O hospede mente e justifica que praticamente foi escorraçado pela família e que só foi à fábrica para exigir a Fernando que a Faina Norte se responsabilize pelas alergias que têm afectado os moradores do Bairro dos Pescadores. Horácio e Lucinda engolem a história mas André continua de pé atrás.

Zé Paulo atende os clientes do Meia Desfeita com grande dificuldade e Sofia insiste que têm de arranjar uma cozinheira que substitua Matilde, ciente de que sozinhos não conseguem tomar conta do restaurante.

Eunice censura Matilde por ter deixado o Meia Desfeita e a mãe mente para não dar parte fraca e diz que está a ganhar muito mais dinheiro no outro restaurante que a contratou. Vasco procura por Rita e fica estupefacto ao saber que ela foi detida.

Joaquim visita Renata e ela fica radiante, abraçando-o e dizendo que lhe vai já tratar do cabelo e da pele. Joaquim também está feliz e coloca-se nas mãos dela.

Pedro faz compras numa loja e fica deslumbrado com a empregada, prometendo voltar noutro dia.

Kiko confronta Luísa com o que descobriu sobre Nuno e a mãe fica de novo perturbada acusando-o de só querer saber do seu passado. Para fugir à conversa, agarra na mala e sai de casa. Kiko fica furioso.

Inês fica eufórica quando Afonso lhe telefona a contar que o seu projecto para a renovação dos Chás Goulart foi o escolhido por Isabel. Inês dá a notícia a Kiko mas percebe que pela sua reacção morna algo se passou com ele. Kiko conta a discussão que teve com a mãe, desalentado com o facto de ela continuar sem lhe revelar os seus segredos.

Sara conta a Fernando que não encontraram provas da cumplicidade de Odete com Nuno. Fernando tenta criar um ambiente mais descontraído e diz não acreditar que Odete seja uma espia, valorizando que agora que Nuno morreu e Rita está presa podem relaxar. A mulher faz-lhe ver que o ex-marido lhes manchou a imagem e condenou perante a opinião pública.

Romão avalia a autópsia ao corpo de Nuno e conclui que a hora da morte não coincide com a presença de Rita no hotel e comenta com Gonçalves que ela alega ter estado com Filipa no momento do homicídio.

Hélder pressiona Tiago para que a Faina Norte avance com o estudo independente sobre o Bairro dos Pescadores, revelando que Lucinda e Horácio descobriram que ele é irmão de Fernando.

Sara e Filipa, conspiram contra o namoro de António com Rita. A empresária acredita que quando ela for condenada a relação se desfaz. Filipa recebe entretanto uma chamada e conta a Sara que a PJ acaba de a convocar para prestar declarações.

Teresa Mendes visita Rita na prisão e revela que António a contratou para a defender. Rita fica mais confortada quando a advogada revela que António acredita firmemente na sua inocência.

Vasco procura no quarto de Nuno por indícios que possam provar que Rita não matou Nuno.

Percebendo que o seu testemunho pode colocar Rita presa por muitos anos pela morte de Nuno, Filipa nega ao inspector Romão que tenha estado com ela no momento em que Nuno foi assassinado, voltando a fazer dela a principal suspeita do crime.

Vasco revista o quarto onde Nuno foi assassinado e descobre um papel dentro de um livro.

O inspector Romão conta a Rita que já falou com Filipa e que ela negou ter estado com ele à hora em que Nuno foi morto. Rita assegura que Filipa mentiu e que tem todo o interesse em que ela seja condenada. O agente afirma a Rita que a sua situação ainda se complicou mais depois do depoimento de Filipa.

António discute com Sara e insiste que Rita está inocente e que não matou Nuno. A mãe lamenta que ele se mantenha ao lado daquela que quer destruir a família.