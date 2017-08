Resumo: 87º Episódio - 6 de agosto (domingo)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Zé Paulo discute com Matilde e farto das suas chantagens permite que ela se vá embora do restaurante. Sofia fica muito aflita com a saída da cozinheira mas o irmão garante que se vão safar sem ela.

Matilde regressa a casa e manda Bruno lavar e estender a roupa como tinham acordado. O genro estranha por ela não estar a trabalhar e Matilde mente, dizendo que vai trabalhar noutro restaurante a ganhar dois mil euros. Bruno, solta um assobio e tenta convencê-la a ir morar para outro lado, agora que vai ganhar tanto dinheiro. A sogra responde que isso logo se vê.

Sofia censura Zé Paulo por ter deixado Matilde ir embora do restaurante e mostra-se preocupada com o futuro do Meia Desfeita que agora ficou sem cozinheira. O irmão tranquiliza-a e assegura que vai tomar conta de tudo até encontrarem alguém que substitua Matilde e incentiva Sofia a deixar a Faina Norte só que ela se recusa a abandonar as colegas.

Eunice conta a Patrícia e Rita que o jantar com Bruno foi um desastre e que ele está cada vez mais perto de se tornar no seu ex-marido.

António tenta que Tiago o ajude a tratar do funeral do pai mas o irmão insiste que Nuno os abandonou e culpa-o da situação crítica que estão a atravessar nos negócios. Ao ver Rita, Tiago provoca-a e insinua que ela finalmente conseguiu o que quis, depois de ter manipulado o pai. António sai em defesa da namorada e Rita responde a Tiago que terá de se habituar à ideia de a ter como sócia na Faina Norte. Tiago fica a remoer e António deixa no ar que Rita ainda nem sequer decidiu se vai assumir o seu lugar na empresa.

O inspector Romão fica em choque quando o inspector Gonçalves lhe mostra a quem pertencem as impressões digitais encontradas na arma que matou Nuno.

Antes do funeral de Nuno, Sara espera por Rita à porta do cemitério e na presença de António pede-lhe que abra mão da sua parte da fábrica e que a entregue ao filho, provando que gosta realmente dele. António e Rita reagem com indignação e raiva e deixam-na sozinha.

Lucinda vê Hélder chegar à fábrica e fica curiosa com a sua presença. Ele vai falar com Fernando e Lucinda abeira-se do gabinete para ouvir a conversa. Fica estarrecida quando ouve Hélder dizer a Fernando que está ali para ajudá-lo porque afinal é seu irmão.

Rita assiste ao funeral de Nuno quando é detida pela Polícia Judiciária, suspeita de o ter assassinado. O inspector Romão adianta que as impressões digitais dela foram encontradas na arma do crime.

Lucinda escuta, boquiaberta, a conversa entre Fernando e Hélder, ficando a saber que afinal são irmãos. Fernando nega que tenha matado Nuno e irrita-se perante as dúvidas que o irmão levanta, pois Hélder acredita que Sara se vai livrar dele para salvar a própria pele.

Rita é levada pelos inspectores da PJ para ser interrogada pela morte de Nuno e António promete fazer tudo para a libertar. Sara diz ao filho que ele está em negação ao não aceitar que foi Rita quem assassinou o pai. Ele fica muito irritado e Filipa, cínica, aproveita para se reaproximar, dizendo-lhe que ele verá que a detenção de Rita não passou de um engano.

Sofia pergunta a Lucinda onde é que ela foi a seguir à pausa. Como sempre, Lucinda reage com sete pedras na mão mas a supervisora esclarece de imediato que não está a repreendê-la, compreensiva pelo momento delicado que a fábrica vive. Lucinda pergunta por seu lado a Sofia se ela sabe que Fernando tem um irmão mas rapidamente se arrepende e pede desculpa por se ter demorado a regressar ao trabalho.

Sal invade a casa de Rafael com Jarvis e ele fica muito ansioso, pois continua a acusar o trauma por causa do assalto em que foi sequestrado. Sal propõe-lhe que faça o site da Silver Tower, à semelhança do que produziu para a Faina Norte. Depois de uma intensa negociação, Rafael aceita o trabalho porque o que quer é ver-se livre daqueles dois.

Zé Paulo vê-se em grandes apuros para atender os clientes no Meia Desfeita, acusando Matilde de traidora por se ter ido embora. Renata oferece a sua ajuda mas ele recusa.

Vítor pendura na oficina um calendário com uma mulher quase nua mas Bruno obriga-o a retirá-lo, argumentando que não quer que Eunice veja tal despropósito. Vítor rende-se, embora contrariado.

Lucinda e Horácio surpreendem-se mutuamente com as novidades que trocam. Ele conta que Rita foi detida e ela revela que Hélder é irmão de Fernando.

Sara, manipula Tiago para que ele não duvide que Rita matou Nuno e que por isso foi presa. O filho acha que agora podem afastá-la facilmente da empresa e que o romance com António tem os dias contados. Sara, concorda em falar com o advogado para impugnarem o testamento e levanta desconfianças pelo comportamento de Odete, já que a secretária estava muito abalada no funeral de Nuno. Sara, desconfia que ela pode ser a pessoa que o ex-marido infiltrou na

Faina Norte e pede a Tiago que mande o técnico de informática da fábrica para investigar Odete.

Romão interroga Rita sobre a morte de Nuno e avisa-a de que está em maus lençóis por ter mentido que não tinha estado no hotel no dia em que ele morreu. Apanhada na sua mentira, Rita confessa que quando chegou ao quarto ele já estava morto.

António contrata Teresa Mendes para defender Rita e provar a sua inocência na morte de Nuno. A advogada aceita o caso mas não garante que consiga colocar Rita em liberdade.

Com todas as provas do homicídio de Nuno contra si, Rita diz ao inspector Romão que quando ele foi assassinado ela estava com Filipa no seu barco e convida o agente a confirmar a sua versão.