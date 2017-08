Resumo: 86º Episódio - 5 de agosto (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Lucinda comenta com Horácio e André o vídeo que a televisão está a divulgar, no qual Sara confessa o assassínio de Álvaro e a tentativa de matar Nuno. Lucinda afirma que os ricos se safam sempre, certa de que os patrões vão escapar à justiça. André recorda que os crimes já prescreveram e a mãe diz que quem devia estar à frente da fábrica era Tiago, pois assim seria mais fácil para ela ficar na boa vida. André confessa aos pais ter receio que eles sejam despedidos.

Tiago ainda está furioso com a leitura do testamento do pai, mas Sara tenta acalmá-lo garantindo que sente tanta raiva como ele e que a vai guardar para quando for a altura certa para agir. Raquel chega entretanto a casa toda afogueada e Sara fica estarrecida quando ela chama à atenção para o vídeo que está a passar na televisão, em que ela confessa os crimes contra Álvaro e Nuno.

Rita explica a António que não teve tempo de o avisar de que foi convocada para a leitura do testamento de Nuno e o namorado pede desculpa pelas suas dúvidas e assegura que confia nela, incentivando-a a tomar posse da sua parte na fábrica, disposto a dar-lhe todo o apoio.

Isabel recupera o ânimo perdido e decide combater o cancro, empenhada em sobreviver. Assim começa a organizar-se e determina que Carmo regresse a Aveiro para preparar o regresso aos Açores quando ela precisar de apoio, acrescenta que Joaquim também deve retomar as aulas de pilotagem e diz a Afonso que é tempo de retomar os estudos na faculdade. Isabel reconhece emocionada a importância que a família tem para si e que nem sempre a tratou como devia.

Luísa desabafa com o psicólogo, atormentada com o facto de Jaime ter saído de casa, a morte de Nuno e pela falta de coragem para procurar a filha. Ao mesmo tempo, insiste que está a ser perseguida e que tudo o que tem feito é proteger Kiko. Matias tenta fazer com que Luísa compreenda que ela própria é que é o seu principal obstáculo.

Kiko conta a Inês que a mãe voltou a ficar muito perturbada, dizendo que andam a persegui-la e lamenta que Jaime se tenha ido embora, pois foi o único pai que conheceu.

Rita não consegue dormir, preocupada com as decisões que tem de tomar depois de Nuno a ter incluído no seu testamento. António tenta serená-la e incentiva-a a lutar pelo que é seu por direito.

Sofia diz a Renata que não acha nada bem que ela esteja a reaproximar-se de Joaquim, pois não a quer ver outra vez magoada por andar com homens que não a merecem. Sofia prepara-se para ir para a fábrica quando Matilde avisa que se vai embora do restaurante se não for aumentada. Sofia não lhe dá saída e Zé Paulo manda-a ir tratar dos almoços também sem lhe dar resposta, o que deixa a cozinheira furiosa.

Vítor tenta enganar Bruno e dá-lhe menos dinheiro do que tinham combinado pelo carro que arranjou. O patrão percebe o truque e exige aquilo a que tem direito, acusando-o de ter enganado Pedro para ser ele a concertar o carro que até nem estava avariado.

Sal ordena a Jarvis que descubra e contrate quem fez o site da Faina Norte porque quer um igual para divulgar o stand e abrir o quanto antes as sucursais da empresa.

Lucinda serve um café a Hélder e ele não perde a oportunidade de a elogiar. André não gosta da conversa e quando ele se afasta para atender uma chamada, avisa a mãe que desconfia do hóspede e tenta escutar a conversa dele. Hélder regressa e inventa uma desculpa, escondendo quem lhe ligou.

António conta a Rita que o corpo do pai já foi libertado e que vai ligar ao irmão para saber se ele quer participar no funeral.

Rita conta a Patrícia que António está em baixo pela morte do pai e confessa o seu receio com as consequências do testamento de Nuno lhe possa trazer na sua relação com o namorado.

Tiago sugere a Sara que impugnem o testamento para que Rita não possa ficar com a sua percentagem da Faina Norte mas a mãe diz que não é possível provar que Nuno não estivesse na posse das suas faculdades quando fez o testamento. Sara, acredita que Rita vai tentar manipular António para a expulsar de casa. Tiago afirma que nunca o permitirá, mas acompanha as preocupações da mãe.

Incitadas por Lucinda, as trabalhadoras começam a chamar assassino a Fernando quando ele chega à fábrica. Sara, intervém com grande dureza e ameaça despedir toda a gente se não voltarem imediatamente ao trabalho. A revolta acaba e assim que Sara vira costas, Lucinda comenta em sussurro com uma colega que a patroa está cheia de medo.

Luísa conta a Isabel porque é que não teve coragem de falar com a filha e que Jaime a deixou. Isabel acha que eles ainda podem ficar juntos mas Luísa começa a chorar e diz que isso é impossível, mudando de assunto para falar da doença da patroa. Isabel confessa os seus medos e Luísa garante que vai ficar a seu lado para o que for preciso.

Depois do incidente na fábrica com as trabalhadoras que vaiaram Fernando, Sara decide que a partir de agora será Tiago a dar a cara pela administração para passar a falsa ideia de que ela e o marido se afastaram da Faina Norte. Tiago fica desiludido por na verdade não ter qualquer poder mas acata a decisão da mãe.

Horácio incentiva Rita a assumir o seu lugar na administração da Faina Norte, certo de que só ela poderá fazer frente a Sara, Fernando e Tiago.

Eunice comenta com Patrícia que lhe parece conhecer Hélder de qualquer lado.

Vasco vai procurar Rita à Mercearia e como ela ainda não chegou, Patrícia aproveita para avisar o jornalista de que a amiga tem namorado. Vasco encara a conversa com descontracção e garante que só pretende ser amigo de Rita.

Hélder insiste com Raquel em que têm de pôr em marcha o projecto para o Bairro dos Pescadores mas ela afirma que não é o momento, ainda mais agora que Nuno deixou uma bomba nos braços da Faina Norte. Hélder fica curioso mas Raquel disfarça e justifica que só a morte de Nuno é por si só uma bomba.