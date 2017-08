Resumo: 85º Episódio - 4 de agosto (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Cláudia conta a Renata que ela e André fizeram amor pela primeira vez e confessa que não foi tão bom como ambos esperavam. A cabeleireira fica desconfortável por estar a guardar mais um segredo complicado mas promete que não vai contar à mãe dela. Mesmo assim, aproveita para aconselhar a miúda.

Matilde implementa no Meia Desfeita o hambúrguer que Sal lhe ensinou a fazer e abandona Zé Paulo à sua sorte com o restaurante cheio de clientes, dizendo que vai negociar o ordenado com outro estabelecimento que a quer como cozinheira. Zé Paulo fica sozinho e furioso com ela.

Bruno vai ao stand de Sal na esperança de receber o dinheiro pela reparação do carro mas ela volta a enredá-lo num discurso sonhador que o faz regressar à oficina de mãos a abanar.

Lucinda dá-se ar de grande líder da revolta na Faina Norte e vangloria-se a Sofia de ter colocado os patrões no lugar. Sara, aparece naquele momento e impõe a sua autoridade na fábrica, obrigando todas as trabalhadoras a regressarem aos seus postos, ameaçando despedir toda a gente. Lucinda percebe que não pode reagir e cumpre a ordem da patroa. Quando ela se vai embora, volta-se para Sofia e para não dar parte fraca diz que só não protestou porque se preocupa com o futuro das colegas.

Sara regressa ao seu gabinete furiosa e discute com Fernando, criticando-o por ter permitido a paragem do trabalho na fábrica. Ele replica por se sentir injustiçado com as permanentes críticas da mulher e ela deixa uma ameaça velada ao disparar que chegaram a um ponto que já não faz sentido.

Vasco mostra a Rita um bilhete que Nuno lhe deixou com o vídeo em que Sara confessa a tentativa para o matar e o homicídio de Álvaro. Rita lê a mensagem e diz a Vasco que Nuno queria que ele divulgasse o vídeo. O jornalista conclui que Nuno estava preparado para ser morto. António entra no barco naquele instante e Vasco vai embora. António tranquiliza Rita e diz que não precisa de lhe dar justificações. Logo a seguir conta-lhe que vai ter de ir a uma reunião em casa da mãe, convocada pela advogada do pai. António reafirma que não se conforma com a morte de Nuno, agora que tinha a possibilidade de o conhecer verdadeiramente.

Filipa encontra Raquel na Mercearia e esta confidencia que tem apoiado Tiago, que não tem reagido bem ao reaparecimento do pai e à relação conflituosa com António.

Bruno vai ter com Eunice à Mercearia e convida-a para jantar consigo num restaurante fino, tentando redimir-se do fracasso anterior. Eunice fica furiosa quando percebe que ele quer levá-la para jantar num cabeleireiro com nome francês.

André leva uma flor para oferecer a Cláudia e pede-lhe para conversarem sobre a primeira vez em que fizeram amor. Ambos reconhecem que a experiência não foi a melhor mas chegam à conclusão que querem estar de novo juntos.

Horácio critica Lucinda por ter liderado a revolta das trabalhadoras na fábrica mas a mulher continua a achar que agiu bem. Hélder junta-se à conversa e destila o seu veneno, concordando que o pessoal da Faina Norte tem de defender os seus direitos. Lucinda ganha mais força e diz estar convencida de que foi Sara quem matou Nuno. Horácio repreende-a e avisa que ainda vai ser despedida pelo que anda a dizer.

Sara fica intrigada quando Tiago a avisa que a advogada do pai quis marcar uma reunião com a família e que ele decidiu fazê-la ali em casa.

António confia a Rita que não sabe o tema da reunião familiar com a advogada do pai. Depois de António sair, Rita atende uma chamada e fica estupefacta com a novidade que recebe.

Luísa vê a notícia da morte de Nuno na televisão e fica muito perturbada quando a reportagem exibe o vídeo em que Sara admitiu ter assassinado Álvaro e ter tentado igualmente acabar com o marido. Esse momento coincide com a chegada de Kiko a casa que lhe exige que revele os motivos que levaram à ruptura com Jaime, gritando que não quer mais segredos. Luísa em lágrimas apenas confessa que conhecia o homem que morreu, sem coragem para lhe contar que Nuno era seu pai.

António questiona a presença de Fernando na reunião de família com a advogada do pai, mas Sara defende a presença do marido como parte interessada na divisão dos bens. Teresa Mendes informa que ainda falta uma pessoa e nesse momento Rita aparece deixando Sara, Tiago e Fernando muito apreensivos. Rita segreda a António que recebeu a convocatória para a reunião logo que ele saiu do barco. Sara, interrompe a leitura do testamento e pergunta à advogada o que é que Rita está ali a fazer. Teresa Mendes anuncia que Rita é herdeira de parte da Faina Norte e surpreende todos com aquela revelação.

Kiko questiona Luísa sobre o relacionamento que ela tinha com Nuno, perplexo com a notícia do seu assassinato. A mãe fica desesperada e dispara que não é uma assassina e é forçada a revelar que Nuno andava fugido e que as pessoas que acabaram com ele, querem fazer-lhe o mesmo. Luísa chora, cada vez mais perturbada. Kiko abraça-a sem conseguir desvendar os seus segredos.

Tiago reage com grande indignação ao facto de Rita ter sido contemplada no testamento de Nuno com uma percentagem da Faina Norte e de ele ter determinado que Sara e Fernando têm de deixar a casa onde vivem. António tenta acalmar o irmão e deixa claro que a casa é deles e que não tenciona expulsar a mãe. Tiago acusa Rita de ter chantageado Nuno e ela defende-se, garantindo que não sabia que ele a ia contemplar no testamento. A discussão sobe de tom e António retira-se com Rita da sala. Sara, assiste a tudo em silêncio, o que provoca a irritação de Tiago. No entanto, a mãe dá a entender que não vai ficar de braços cruzados.

Elsa aproveita-se de Cláudia por saber que ela se envolveu intimamente com André e para não contar à mãe, chantageia a irmã para que ela faça por si os trabalhos da escola. Sofia apanha parte da conversa mas as filhas disfarçam.

Matilde ameaça sair do restaurante se Zé Paulo não convencer Sofia a aumentar-lhe o ordenado. Renata alerta para a reportagem que está a passar na televisão dando conta de que Sara e Fernando tentaram matar Nuno há 20 anos e Zé Paulo comenta que agora que ele foi mesmo assassinado, os donos da Faina Norte têm de ser suspeitos. Matilde lembra que desde que eles estão em apuros até se tem coçado menos e que o mal deles acaba por lhe fazer bem à pele.