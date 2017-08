Resumo: 84º Episódio - 3 de agosto (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Eunice entra no Meia Desfeita furiosa com Bruno porque ele a levou a um restaurante que estava fechado. Matilde delicia-se com as desculpas do genro para justificar o seu fracasso e não perde a oportunidade de meter mais veneno para o deixar ainda mais mal visto aos olhos de Eunice.

Sara conta indignada a Tiago que António a acusou da morte de Nuno à frente do inspector Romão e de toda a gente. Tiago relembra que já a tinha avisado que o irmão está contra a família e que só ele está do seu lado. Tiago pergunta directamente à mãe se matou o pai e ela responde que não, embora reconheça que tinha vontade. Tiago assume que está exactamente como ela e Sara pega-lhe na mão, trocando com o filho um olhar de cumplicidade.

António espera que Rita regresse ao barco e não perde tempo para lhe reafirmar o seu amor, enlaçando-a pela cintura e beijando-a com paixão. Rita corresponde, também ela apaixonada.

Filipa confessa a Patrícia que nunca pensou ver António a acusar a mãe da forma que o fez e desconfia de que ele deve estar naquele momento com Rita. Patrícia faz-lhe ver que a sua relação com o piloto acabou e defende que ela devia seguir com a sua vida mas Filipa assume que ainda ama António.

Rita e António reconciliam-se e fazem amor no barco, prometendo ficar juntos para sempre.

Fernando bebe demais e desafia Tiago para que lhe faça companhia. A conversa vai inevitavelmente para à morte de Nuno, com Sara a deixar patente a sua desconfiança em relação ao possível envolvimento de Fernando. Ele reafirma a sua inocência e mostra o seu desagrado pelo olhar acusador que ela e o Tiago lhe lançaram. Tiago diz que não vale a pena discutirem e o padrasto insinua que ele também não está acima de qualquer suspeita. Sara, tem um acesso de fúria e quebra um bibelô no chão, dizendo que não quer ouvir nem mais uma palavra sobre aquele assunto, ainda mais na véspera de ter de responder na polícia.

Jaime decide sair de casa e deixa Kiko surpreendido quando o enteado o vê de malas feitas para ir embora. Kiko percebe que a situação é grave e Jaime diz que se quer saber as razões da sua partida deve perguntar à mãe. Luísa chora sem conseguir dar explicações ao filho.

Depois de passarem a noite juntos, Rita convida António para ir morar consigo no barco e ele fica radiante com a proposta, beijando-a com grande paixão.

Ao pequeno-almoço, Sara quebra o gelo e promove a reconciliação com Fernando. Tiago fica incomodado por perceber que a mãe ainda se preocupa com António. Fernando tenta animar o ambiente e diz que ninguém os deitará abaixo. Sara, defende que devem acreditar que estão todos inocentes na morte de Nuno e prepara-se para ir à polícia prestar declarações.

Lucinda insiste em dizer que agora que Nuno morreu é que a Faina Norte vai à falência e insiste com Horácio para que vá falar com os patrões para se defenderem do despedimento. Vítor também incentiva o pai, depois de a mãe ameaçar viver com o ordenado dele se forem despedidos. Horácio rende-se à pressão da família e diz muito contrariado que vai fazer o que lhe pedem.

Pedro não se conforma por não ter descoberto o problema que o carro eléctrico tinha, perdendo a aposta com Vítor. Eunice ainda está furiosa com Bruno por a ter levado a um restaurante que estava fechado e insiste em pagar a Matilde o jantar que lhes ofereceu no Meia Desfeita mas a mãe não aceita. A cozinheira conta que recebeu uma proposta de um restaurante para trabalhar lá e diz que se vai fazer pagar bem pela fama que o seu bacalhau de Braz conquistou. Bruno fica entusiasmado, na esperança de que a sogra se afaste de vez lá de casa mas ela garante que isso não vai acontecer.

Joaquim deixa Renata toda derretida quando lhe telefona a pedir desculpa por não ter atendido a sua chamada, justificando que a mulher está gravemente doente e que por isso tem estado a apoiá-la. Renata fica muito sensibilizada e oferece-se para lhe dar todo o apoio de que ele precisar. Ele reconhece que é bom, ouvir a sua voz.

Isabel e Carmo acertam as contas do passado e perdoam-se mutuamente pelos erros que cometeram. Carmo, muito emocionada incita a mãe a não desistir de lutar contra a doença e Isabel abraça-a a chorar, prometendo que vai tratar-se. Afonso assiste à distância àquele momento, também ele muito emocionado.

Depois de ter saído de casa, Jaime procura Kiko para esclarecer que nada tem contra ele, acrescentando que terá de falar com a mãe para que ela lhe conte os segredos que tem guardados. Jaime assume que tem a certeza de que nem ele próprio conhece a verdade toda e que Luísa passou na vida por coisas terríveis com as quais não conseguiu lidar e despede-se de Kiko com um vigoroso aperto de mão e um abraço.

Sara é interrogada pelo inspector Romão sobre a morte de Nuno e atira as suspeitas do homicídio para Luísa, que diz ter encontrado no hotel quando foi tentar falar com Nuno. O inspector fica admirado e ainda mais perplexo quando Sara revela que Rita também é suspeita porque recebeu de Nuno a pistola com que a foi ameaçar e a Fernando de morte à sua própria casa.

Rita conta à Irmã Madalena que convidou António para viver consigo e ela aprova o passo que estão a dar, certa de que podem construir uma relação maravilhosa.

Horácio vai falar com Fernando e Tiago para saber como será o futuro dos trabalhadores da fábrica. Eles asseguram que estão a fazer tudo para repor a normalidade na fábrica mas a conversa é interrompida por Odete que entra muito alarmada no gabinete a dizer que está tudo parado e que os trabalhadores abandonaram os postos de trabalho.

Lucinda lidera a revolta dos trabalhadores da Faina Norte e faz um ultimato aos patrões para que revelem o que irá acontecer, Fernando olha furioso para Horácio, que está espantado com a mulher. Tiago tenta dar garantias de que os pagamentos serão feitos enquanto houver bacalhau mas percebe que não consegue controlar a situação.

Bruno, descobre que Vítor sabotou o carro eléctrico para ganhar a aposta a Pedro e ameaça despedi-lo. Pedro é alertado pela discussão mas o pai acaba por não lhe contar nada porque Vítor faz chantagem e avisa que se for para a rua ele nunca mais terá clientes na oficina. Bruno, disfarça e diz que vai apertar com Sal para que ela pague o que lhe deve.