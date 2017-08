Resumo: 83º Episódio - 2 de agosto (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Luísa pede perdão a Jaime por ter sido tentada a voltar para Nuno, reconhecendo que descobriu que ele já não é a mesma pessoa que conheceu. O marido fica indignado e recusa-se a ser uma segunda opção na sua vida, recusando-se a viver com ela num mar de mentiras. Jaime diz que o que ela fez foi inqualificável e que precisa de tempo para pensar em tudo o que aconteceu. Luísa fica destroçada a chorar.

Isabel sofre com a possibilidade de não sobreviver ao cancro mas Joaquim transmite-lhe coragem para que não deixe de lutar. Entretanto, Joaquim recebe uma chamada de Renata mas não atende, mentindo a Isabel ao dizer que se trata de um colega de Aveiro e que depois fala com ele.

Cláudia e André regressam a casa, felizes e com vontade de voltarem a estar juntos. No entanto, ambos concordam que não podem voltar a mentir aos pais. Depois de se despedirem com beijos apaixonados, separam-se para não chegarem juntos.

Renata conta a Sofia que o seu encontro romântico foi um fiasco porque o homem que lhe apareceu à frente era bem diferente do que ela julgava. A cabeleireira assegura que não voltará a cair no mesmo erro e revela que já apagou a aplicação de encontros.

Sal vai ao Meia Desfeita com o namorado novo e entrega um cartão a Zé Paulo. Ele reconhece que o seu carro já não é novo e pondera trocá-lo. Sal quer comer hambúrguer à moda da América mas Zé Paulo diz que só confeccionam bacalhau. Matilde fala do seu bacalhau de Braz e Sal simpatiza com ela e propõe ensinar-lhe a sua receita de hambúrgueres. Animadas, Sal e Matilde vão apara a cozinha.

Nelo arruma as suas coisas no stand depois de Sal o ter despedido, mas ainda tem esperança de que o encarregado lhe possa salvar o emprego. Jarvis sente-se culpado e fica ainda mais transtornado quando Nelo conta que a mulher o deixou. Na despedida, Jarvis lamenta por não poder fazer nada, pois Sal está muito satisfeita com os novos funcionários. Nelo avisa-o de que ele pode ser o próximo a ir para a rua e Jarvis fica receoso.

Cláudia fica em pânico quando Elsa lhe diz que sabe muito bem que ela não foi a visita de estudo alguma e que esteve fora com André. A irmã garante que não contou à mãe e tenta saber se eles dormiram juntos. Cláudia fica irritada e dispara que não vai contar nada. Elsa ri-se e diz esperar que tenham tido cuidado porque não quer ser tia. Cláudia chama-lhe idiota e fica apreensiva.

Vítor bombardeia André com perguntas sobre a sua noite íntima com Cláudia mas o irmão fica envergonhado e apenas reconhece a muito custo que foi bom. André pergunta a Vítor como correu a sua primeira experiência e ele mente, escondendo que isso ainda não aconteceu e gabando-se de ter arrasado na sua primeira vez.

Horácio fica mal impressionado com o egoísmo de Lucinda que só lamenta a morte de Nuno porque não fez dela supervisora da fábrica antes de morrer.

António fica muito irritado quando Rita lhe revela que foi ela quem encontrou o pai dele morto no hotel e recrimina-a por não o ter avisado. Ela ainda tenta explicar que podia ser incriminada pela morte de Nuno mas António não aceita aquela justificação e vai-se embora muito zangado.

Sara e Fernando desconfiam um do outro e certificam-se de que nenhum deles matou Nuno. O ambiente entre ambos é tenso.

Pedro elogia os pais, que estão todos bem vestidos para irem jantar. Eunice não se mostra muito satisfeita e critica o fato do marido. Ela esforça-se por agradar-lhe e decreta que não precisa de levar a carteira porque quem paga é ele. Pedro pergunta ao pai se sempre reservou mesa mas ele confessa que se esqueceu. No entanto, Bruno está cheio de confiança e diz que não há problema porque tem uns truques na manga. Pedro acha graça ao pai quando ele se despede a dizer para não esperar por eles porque vão chegar tarde.

Depois de elogiar o jantar que Horácio lhe serviu, Hélder leva o rumo da conversa para o caso dos pesticidas que provocaram as alergias na população do bairro e instiga a que peçam responsabilidades à Faina Norte. Horácio limita-se a constatar que os patrões têm mais em que pensar agora.

António tenta que Tiago ajude a organizar o funeral do pai mas o irmão mostra-se frio e desinteressado, reafirmando que Nuno não lhe diz nada e sem querer tão pouco saber se a mãe ou Fernando estarão envolvidos no seu assassinato. O inspector Romão aparece entretanto à procura de Sara e Tiago informa-o com azedume que a mãe foi à Mercearia Micaelense. Romão vai à procura de Sara e António acaba a conversa com o irmão e segue atrás do inspector.

Sara conversa com Filipa e conta-lhe que António está de rastos com a morte do pai e aconselha-a a telefonar-lhe. Romão chega entretanto e informa Sara que vai querer ouvi-la sobre a morte de Nuno. Ela aproveita para acusar Rita, argumentando que quis vingar-se de Nuno por ele ter matado o seu pai. António chega à Mercearia e ataca a mãe, disparando que se alguém tinha interesse na morte do pai era ela, pois ele ia tirar-lhe tudo. Sara fica indignada e vai embora com Filipa, recusando-se a ouvir as acusações do filho. Romão pede calma e vai embora, prometendo dar notícias. Rita agradece a António por a ter defendido e regressa ao trabalho, sorrindo para ele.