Resumo: 82º Episódio - 1 de agosto (terça-feira)

Kiko está desanimado com a falta de clientes para realizar actividades na ilha e Inês decide ajudá-lo.

Sara, conta a Fernando o encontro que teve com Luísa quando foi à procura de Nuno e acha que eles estão juntos. Fernando, estranha que Sara tenha desistido de falar com o ex-marido mas não continua a conversa.

Rita entra no quarto de Nuno para saber que notícias importantes ele tem para lhe dar e fica estarrecida ao encontrá-lo morto.

Depois de encontrar Nuno morto no quarto, Rita foge apressadamente do hotel e faz uma chamada anónima para a polícia, a dar conta da ocorrência.

Luísa regressa ao hotel e quando Jaime entra no quarto implora-lhe que a receba de volta e para que regressem juntos para os Açores. O marido fica confuso e indignado e depois de discutir com ela acaba por aceder a que voltem juntos para casa, mas sem dar a certeza de que continuaram casados.

Isabel conta a Joaquim, Carmo e Afonso que o tratamento de combate ao tumor pode deixá-la paraplégica porque a cirurgia envolve um grande risco e considera a possibilidade de recusar tratar-se. Carmo e Afonso recusam-se a deixá-la desistir de viver e Joaquim valoriza a união da família. Isabel acaba por se deixar convencer e aceitar tratar-se.

Carmo conversa a sós com Joaquim e confessa ao pai que está cheia de medo com o que possa acontecer à mãe, certa de que ela não aguentará passar o resto da vida numa cadeira de rodas. Joaquim tenta tranquilizá-la.

Rita está desorientada a servir às mesas na Mercearia e Eunice chama-lhe à atenção. Rita faz uma pausa e pressionada por Patrícia acaba por confessar baixinho que encontrou Nuno morto com a cabeça esmagada quando se foi encontrar com ele. Rita conta à amiga que fugiu do hotel o mais depressa que pôde e que não faz ideia de quem o poderá ter matado.

O inspector Romão investiga a morte de Nuno com os seus homens e não tem dúvidas de que se tratou de homicídio. A arma do crime é recolhida para que se retirem impressões digitais e os agentes e Romão dá ordem para que tentem localizar a mulher que fez a denúncia do crime.

No Meia Desfeita Hélder comenta com Zé Paulo a notícia sobre o homem que foi encontrado morto no hotel e Matilde ironiza e dispara que deve ter sido por ter comido num mau restaurante. Entretanto, vai servir um café a Bruno e quase o entorna por cima dele. O genro reclama e volta a conversar com Pedro, dizendo que tem fé que o jantar com Eunice sirva para a reconquistar. O filho avisa-o de que poderá não ter outra oportunidade e aponta-lhe todos os erros que cometeu com a mãe. Bruno, lembra-se que não reservou mesa mas quando liga para o restaurante ninguém atende. Pedro anuncia que vai para a oficina para ganhar a aposta a Vítor e Zé Paulo estranha que ele trabalhe com o pai. Matilde resmunga porque não gosta da observação.

Pedro dá voltas e voltas para concertar o carro eléctrico que receberam na oficina, Vítor assiste cheio de malícia aos seus esforços e quando ele se distrai, volta a colocar a peça que tinha tirado e coloca o carro a trabalhar, gabando-se de ser o melhor mecânico. Pedro fica espantado e não percebe que foi enganado.

Lucinda acha estranho que Nuno não tenha aparecido na fábrica e diz a Horácio que desconfia que ele não vai salvar a Faina Norte como apregoou. O marido acha mais prudente esperarem por novidades e ela fica desagradada com a sua passividade.

Odete avisa Tiago de que a polícia está ao telefone para falar com Sara e pergunta se ele não quer falar com os agentes, uma vez que a mãe não está. Tiago fica irritado e deixa a secretária pendurada, fechando-se no gabinete. Raquel estranha o atraso dele e Tiago explica que teve de ir à polícia porque o pai foi encontrado morto. Carregado de ódio, reafirma que Nuno lhe era indiferente e diz que tem de avisar a mãe. Raquel conta que ela acabou de sair e que se andar depressa ainda a apanha.

Vasco procura informações sobre o homicídio do hotel mas fica frustrado porque o inspector Romão se recusa a falar do caso.

António e Alice insistem com Rafael para que recomece a vida normal e ultrapasse o trauma do assalto ao banco. António recebe uma chamada do inspector Romão a dizer que precisa de falar com ele e fica incrédulo ao receber a notícia de que o pai foi assassinado.

Sara fica irritada com Tiago quando ele insinua que a morte do pai pode impedir a divisão da herança se quem o matou for um dos herdeiros.

Vasco conversa com Rita sobre a morte de Nuno e acha muito estranho que ele tenha desaparecido durante tanto tempo e que assim que regressou tenha sido assassinado.