Resumo: 81º Episódio - 31 de julho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sara e Fernando são brindados pela vistia de Nuno que, acompanhado por António, lhes diz que tenciona voltar para casa. A discussão que se segue faz António concluir que a ideia de promover o diálogo foi péssima, enquanto Tiago se coloca mais uma vez ao lado da mãe contra o pai. Nuno reafirma que quer salvar a Faina Norte, nem que para isso seja preciso que Sara e Fernando vendam tudo o que têm. Sara, promete dar-lhe luta e Nuno acaba por ir embora. Sara, pede a António para falarem a sós e tenta manipulá-lo para que ele fique do seu lado e contra o pai. O filho não aceita os seus argumentos e recusa-se a revelar onde é que Nuno está a viver.

Jaime embriaga-se no Meia Desfeita por ter sido traído por Luísa e conta com a compreensão de Zé Paulo, que percebe que ele está muito perturbado.

Luísa muda-se de armas e bagagens para o quarto de Nuno no hotel e ele promete apressar o que tem a fazer em Aveiro para poderem viver os seus últimos dias longe do País.

Lucinda volta a demonstrar que não gostou nada do regresso de Nuno e antevê para a fábrica um futuro negro. Horácio escuta a mulher com grande apreensão.

Pela manhã, Cláudia e André despertam depois de terem feito amor pela primeira vez nas suas vidas e nenhum deles tem coragem para assumir que ficaram desiludidos com a experiência.

Bruno, decide convidar Eunice para um jantar romântico mas Matilde causa dificuldades porque só abdica de ir assistir a uma peça de teatro com a filha se o genro tratar da roupa em casa durante um mês. Bruno, contesta mas acaba por aceitar o acordo com a sogra. Pedro trata de evitar mais uma discussão familiar e vai para a oficina, desejoso de ganhar a aposta que fez com Vítor.

Vítor provoca um curto-circuito no carro de um cliente só para ganhar a aposta que fez com Pedro. Este começa a examinar o automóvel mas não desconfia do que Vítor fez.

Sara, diz a Fernando que já descobriu onde Nuno está hospedado e explica que a sua estratégia passa por seduzi-lo para que ele desista de se vingar deles. O marido não concorda mas é obrigado a resignar-se.

Filipa vai ter com Rita ao barco para fazer as pazes e mostra-se disponível para lhe deixar o caminho aberto para António. Rita não acredita nas suas boas intenções e corre com ela.

Depois de Filipa sair do barco, Rita recebe uma chamada de Nuno a pedir-lhe que vá ter consigo ao hotel o mais depressa possível, pois tem de tratar com ela um assunto do seu interesse.

Sara vai procurar Nuno ao hotel e esbarra sem querer em Luísa. Percebendo a sua fragilidade tenta manipulá-la contra Nuno e conta que ele deu uma arma a Rita para que ele a matasse e a Fernando. Luísa tenta fazer-se forte mas fica muito perturbada e Sara decide ir embora, certa de que provocou danos no relacionamento do ex-marido com o amor da sua vida.

Raquel dá largas à sua ambição e aproveitando a desorientação de Tiago por causa do regresso do pai, propõe-se ir falar com ele para negociar os terrenos do Bairro dos Pescadores. Tiago aceita desde que não seja obrigado a falar de negócios com Nuno.

Luísa rompe com Nuno depois de ele confessar que tentou que Rita matasse Sara e Fernando.

Vasco conta a Rita que não conseguiu o contacto de Jaime e ela pensa em pedir ajuda ao inspector Romão para tentar encontrar a mãe.

Isabel recebe do médico a notícia de que o tratamento ao tumor pode deixá-la paraplégica e recusa a ideia de sobreviver para ficar o resto da vida numa cadeira de rodas.