Resumo: 80º Episódio - 30 de julho (domingo)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Lucinda antecipa que as notícias não vão ser boas e acaba por ter razão. Sara, anuncia aos trabalhadores da Faina Norte que a empresa vai abrir falência, causando grande agitação entre os presentes. Nuno, que entretanto se tinha misturado na multidão com António, ergue a sua voz e depois de dizer quem é, decreta que a fábrica não vai fechar. O momento é tenso e ninguém ousa pronunciar-se por desconhecer se o que ele diz é verdade.

Sara fica furiosa e tenta agredir Nuno quando ele revela que está na fábrica para se reaver tudo o que ela e Fernando lhe roubaram, vincando que a polícia já está na posse de todas as provas que a incriminam, em particular o vídeo em que assumiu ter matado Álvaro e ter tentado livrar-se dele também. Tiago sai em defesa da mãe e afirma ao pai que ele devia ter continuado morto mas António coloca-se ao lado do pai e impede que Sara o esbofeteie. Fernando, também fora de si, jura que dará luta a Nuno mas este reage ainda com maior violência e jura que está ali para o fazer sofrer, tal como a Sara.

Patrícia conta a Rita que o interrogatório na polícia não correu como esperava porque os agentes não ficaram satisfeitos com as respostas que deu sobre o esquema de adopções ilegais. No entanto fica aliviada quando Rita lhe revela que a Irmã Madalena já voltou ao Abrigo.

Lucinda comenta com o seu habitual veneno o reaparecimento de Nuno, acreditando que ele foi o culpado da morte do sócio. Sofia e Horácio defendem a inocência do antigo patrão e Lucinda pressiona Horácio para que vá falar com ele para perceber qual será o futuro da Faina Norte. Nuno aproxima-se deles e pede a Horácio que o acompanhe para visitar a fábrica. Lucinda fica furiosa porque o marido não perguntou o que ela queria.

Matilde vê-se aflita para atender todos os clientes do restaurante e ralha com Zé Paulo por tê-la deixado tanto tempo sozinha. Ele justifica que foi buscar Elsa à psicóloga e a sobrinha fica amuada por toda a gente ficar a saber que ela anda nas consultas. Matilde também o censura por isso e dá-lhe outro raspanete.

André e Cláudia passeiam de tuck-tuck pelos bairros típicos de Lisboa e o motorista Tomané defende que aquele é o melhor transporte para conhecer a cidade. O jovem casal beija-se repetidamente e Tomané comenta que se trata do amor da juventude, gritando que Lisboa é linda.

Elsa mostra o seu desagrado a Sofia por andar nas consultas com a psicóloga e deixa a mãe muito preocupada com a sua atitude.

Sal assume o papel de delegada sindical, apesar de ser a dona do stand e diz que agiu dentro da legalidade ao despedir os vendedores. Os homens protestam e Nelo ameaça recorrer aos tribunais para recuperarem os empregos. Jarvis ainda tenta fazer com que a patroa volte atrás mas em vão.

António confessa a Rita que a discussão entre Sara, Fernando e Nuno foi horrível e que ainda está a assimilar a informação de que a mãe e o padrasto são dois assassinos. Já quanto a Tiago, concorda com Rita e compreende que ele condene o pai por ter desaparecido durante tantos anos sem os procurar. Filipa aparece entretanto e ignora Rita, enquanto cumprimenta António com um beijo, perguntando-lhe por Sara e pela situação na Faina Norte. António não se alarga em detalhes e quando Filipa assume que gosta muito de Sara, diz que a mãe também gosta muito dela. Rita fica incomodada a vê-los conversar.

Sara penaliza-se por ter caído na armadilha de Nuno e Fernando defende que devem matá-lo. A mulher fica muito irritada e lembra-lhe que estão sob o olhar da polícia e não podem arriscar-se dessa forma.

Nuno conversa com Horácio no Meia Desfeita e ambos concordam que a Faina Norte está muito diferente, para pior. Lucinda aproveita a oportunidade para se insinuar ao patrão e reclamar para si o lugar de supervisora. Horácio não gosta da insistência da mulher e para se ver livre dela diz que estavam a ter uma conversa importante. Lucinda afasta-se a resmungar.

Cláudia e André regressam ao hotel e enfrentam com grande nervosismo a primeira vez em que vão fazer amor.

Renata encontra-se no cabeleireiro com o homem que conheceu através da aplicação na internet e fica desiludida porque ao invés de se tratar de um modelo, Xavier é baixo, gordo e careca. A cabeleireira expulsa-o do salão, irritada por ter sido enganada e chora a sua má sorte.

Rita confessa a Patrícia que acha Filipa insuportável e oportunista por ter elogiado Sara só para somar pontos junto de António. A amiga diz que Filipa está a marcar o seu território e chama à atenção de Rita para o facto de ela e António ainda gostarem um do outro.

Luísa conta a Jaime que esteve com Nuno, revelando que ele se trata do grande amor da sua vida e diz ao marido que se quer separar. Jaime não aguenta o choque e depois de discutir violentamente com Luísa sai do quarto em fúria dizendo que quando voltar não a quer ver ali.