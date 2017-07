Resumo: 79º Episódio - 29 de julho (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Jarvis bajula Sal e elogia a maqueta da torre que ela quer construir. A patroa reclama porque ainda não conseguiu que a Câmara aprove o seu projecto megalómano. A conversa é interrompida pela chegada de um dos novos funcionários que Sal contratou e ela diz a Jarvis que vai tratar com ele pormenores do seu contrato, dando-lhe uma palmada no rabo. Jarvis censura com o olhar a atitude da patroa.

Matilde provoca Renata no Meia Desfeita com as suas constantes insinuações de que continua a desencaminhar os homens casados do bairro. A cabeleireira responde que nem ela lhe vai estragar o dia e desperta a curiosidade de Zé Paulo quando mostra a aplicação de encontros amorosos que está a usar no telemóvel. Hélder comenta o facto de a Faina Norte não ter sido responsabilizada pela alergia que colocou todo o bairro a coçar-se, depois de as autoridades sanitárias terem concluído que a alergia foi provocada pelo uso de pesticidas. Zé Paulo concorda que a empresa deve estar a esfregar as mãos de contente e Hélder incita a que os pescadores peçam explicações aos donos da fábrica.

Afonso vai a casa de Kiko pedir-lhe desculpa pela sua atitude depois de ele ter começado a namorar com Inês e confessa que tem poucos amigos e que deseja contar com ele para que o ajude a lidar com a doença de Isabel. Entretanto, Afonso recebe uma chamada de Carmo que lhe pede que regresse a casa, pois tem novidades sobre a doença de Isabel e segue imediatamente para saber o que se trata. Kiko fica feliz por terem feito as pazes e conta a Inês a conversa que acabou de ter com Afonso. Ela também fica contente e mostra-lhe as alterações que está a pensar propor para modernizar a imagem dos Chás Goulart.

Depois de Afonso chegar a casa, Isabel revela que o tumor que tem é maligno. Carmo e Afonso incentivam-na a tratar-se e Joaquim apoia a ideia. No entanto, Isabel causa perplexidade ao responder que a ultima palavra será sua e que não está disposta a sofrer inutilmente se concluir que os tratamentos não lhe vão salvar a vida.

Varela aconselha Sara e Fernando a decretarem a falência da Faina Norte, uma vez que não podem pagar a multa que lhes foi aplicada pelo juiz e a reabrirem a empresa com outro nome. Eles questionam a legalidade da operação mas o advogado garante que se confiarem em si não terão problemas.

Romão interroga Nuno e estranha que ele só agora tenha reaparecido mas fica espantado quando ele responde que um homem que está a morrer não tem medo de ninguém.

António conversa com Rita na Mercearia, preocupado com o que pode acontecer ao pai, agora que decidiu reaparecer e bater-se pela sua inocência na morte de Álvaro. Rita acredita que a polícia perceberá que ele foi vítima de Sara e Fernando e garante a António que está ao seu lado. Antes que a conversa tome outro rumo, Eunice interrompe pedindo ajuda a Rita para atender os clientes.

Rita festeja com a Irmã Madalena o regresso desta à instituição. Madalena diz que a ajuda de Vasco para comprovar a sua inocência fundamental e assume que gosta dele, insinuando que Rita também não o acha indiferente. Rita disfarça e pergunta quem é que não gosta de Vasco.

António vai ter com Nuno à PJ e aguarda com ele o veredicto do juiz. O inspector Romão entra na sala e mostra um documento, dizendo com ar grave que já tem a decisão da justiça para Nuno.

Tiago fica incomodado com a visita de Hélder que lhe revela que a Direcção Geral de Saúde concluiu que a alergia no Bairro de Pescadores se deveu ao uso de pesticidas e o aconselha a avançar com o projecto imobiliário. Tiago despacha Hélder e frisa que só avançará quando tiver as condições necessárias para fazer com que as pessoas deixem o bairro.

Sofia comenta com Matilde e Zé Paulo a consulta de Elsa no psicólogo. A cozinheira dispara que Bruno é que devia lá ir porque não regula bem da cabeça. Zé Paulo ironiza e diz que por vontade dela todo o bairro devia ser internado. Sofia estranha que a Faina Norte não tenha tomado posição sobre os pesticidas que afectaram o Bairro dos Pescadores.

Renata deixa de atender uma cliente porque recebe o pedido de um homem para se encontrar com ela e telefona a Cláudia para perguntar se deve aceitar. A cliente protesta e a cabeleireira desliga a chamada e regressa atrapalhada ao trabalho.

Cláudia e André chegam ao hotel que marcaram para estar juntos mas sentem-se constrangidos com a situação e decidem ir passear primeiro por Lisboa antes de se envolverem pela primeira vez.

Afonso desabafa com Joaquim e confessa que ainda está a digerir todas as novidades que invadiram a sua vida. O avô pergunta de ele tem falado com o pai e Afonso responde que fala com ele de vez em quando porque agora está ali nos Açores e Fernando em Aveiro.

Isabel fica aliviada quando Carmo decide ficar a substitui-la na plantação de chás enquanto estiver a combater a doença.

Jaime janta com Luísa no Meia Desfeita em ambiente de grande tensão e insiste que ela deve ter mais coragem e não desistir de procurar a filha. Luísa reage com rispidez e dispara que a mulher que ele tem à frente nunca será aquela que ele gostaria de ter. Jaime insiste em que a ama e promete nunca mais voltar a falar de Rita.

Rita volta a interessar-se por encontrar a mãe e conversa com Vasco sobre o que poderão fazer para chegar à fala com o homem que disse possuir informações sobre ela.

Tiago fica contrariado quando Sara e Fernando lhe dizem que têm de ir comunicar aos trabalhadores da Faina Norte que a empresa vai decretar falência e que eles ficarão sem os seus empregos.