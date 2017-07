Resumo: 78º Episódio - 28 de julho (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Luísa fica quase sem fala ao receber uma chamada de Nuno a convocá-la para se encontrarem. Sem demora, Luísa arranja-se e sai disparada do hotel.

Kiko conta a Inês que procurou Afonso na esperança de que voltem a ser de novo amigos. Entretanto, desabafa com a namorada a sua angústia por ter cada vez mais a certeza de que a mãe lhe esconde algo de muito grave sobre o passado.

Luísa encontra-se com Nuno e acaricia-lhe o rosto, ainda incrédula por ele estar vivo. Depois de uma breve troca de palavras marcada por grande emoção em que recordam terem sido obrigados a fugir para escaparem às mãos de Sara e Fernando, Luísa revela a Nuno que Kiko é filho de ambos. Nuno fica em choque com a notícia.

Rita fica radiante quando Vasco a procura na Mercearia e conta que a Irmã Madalena foi ilibada do caso de tráfico de crianças e que por isso vai regressar à instituição.

Luísa conta a Nuno como foi a sua vida depois de ter sido obrigada a fugir quando Álvaro foi assassinado e a mágoa que sempre a perseguiu por ter abandonado a filha. Nuno confessa que nunca a esqueceu e que voltou por ela, mas não tem coragem de contar que está a morrer. Luísa fica intrigada quando Nuno afirma que queria vê-la uma última vez mas o beijo que lhe dá silencia mais explicações.

Sara, confessa a Fernando que teme pelo resultado do julgamento e o pavor que tem de perder os filhos, preocupada com a existência do vídeo que Nuno fez com a sua confissão da morte de Álvaro e de o ter tentado assassinar também. O marido abraça-a e tenta dar-lhe coragem dizendo que vão arranjar uma solução.

Luísa fica em choque e entra em negação quando finalmente Nuno ganha coragem e lhe diz que está a morrer.

António procura Rita e desabafa com ela por tudo o que está a sofrer, depois do reaparecimento do pai e de ter descoberto que a mãe e Fernando são dois assassinos. Rita não lhe nega apoio mas recusa-se a mais do que isso.

Elsa não gosta que Sofia a leve à escola mas não tem outro remédio senão aceitar o controle da mãe. Cláudia entrega a Sofia a autorização forjada para a vista de estudo e Elsa fica desconfiada da irmã.

Vítor manda indirectas a André por causa da escapadinha que ele planeou com Cláudia e o irmão fica furioso com ele, temendo que Horácio e Lucinda desconfiem de que ele não vai a uma visita de estudo mas sim para a primeira noite de amor com Cláudia.

Tiago fica incomodado com a insistência de Raquel para avançarem com os seus planos para o Bairro dos Pescadores e lembra que está mais preocupado com o julgamento da mãe e de Fernando e com o futuro da Faina Norte que corre o risco de fechar as portas.

António incentiva Nuno a entregar-se à polícia e mostrar o vídeo que prova a sua inocência e incrimina Sara e Fernando. O pai está reticente mas fica a pensar no assunto depois e António se oferecer para o acompanhar.

Jaime pergunta furioso a Luísa por onde é que ela andou a noite inteira. Perturbada, Luísa diz que andou a vaguear, escondendo que esteve com Nuno. A discussão agudiza-se e Jaime acaba por sair porta fora deixando Luísa a chorar.

Sara e Fernando salvam-se de irem para a cadeia mas o juiz aplica-lhes uma pesada multa, causando-lhes grande apreensão.

Acompanhado por António, Nuno entrega-se ao inspector Romão e fornece-lhe a pen e o dossier com as provas da sua inocência. O inspector diz a Nuno que terá de o acompanhar e ela aceita sem qualquer resistência. António abraça o pai e deseja-lhe boa sorte. Depois de António ficar sozinho, Rita avança para falar com ele.

Pedro censura Vítor e Bruno por eles continuarem a enganar os clientes e quererem desta vez mexer num carro eléctrico sem saberem nada do assunto.