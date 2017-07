Resumo: 77º Episódio - 27 de julho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Por causa da sua doença, Isabel pede a Carmo que pondere a hipótese de tomar conta da empresa de chá. A filha não tem coragem para recusar e Joaquim fica esperançado em voltar a ter a família reunida.

Vasco conta a Rita que foi procurado por um homem que a quer conduzir à mãe e ela aceita encontrar-se com ele.

Jaime regressa ao hotel onde está hospedado com Luísa e esconde-lhe que marcou um encontro com a filha dela. Quando Luísa lhe pede que antecipe o voo de regresso aos Açores. O marido finge que vai tratar do assunto.

António vê com Nuno e Rita o vídeo em que Sara confessa ter atentado contra a vida do pai dele e de Álvaro. Nuno garante ao filho que o mal que foi feito vai ser corrigido.

Sara, convence o especialista informático da Faina Norte a entrar no correio electrónico dos funcionários para descobrir qual deles anda a prejudicá-la.

Hélder avisa Fernando de que Sara não hesitará em traí-lo se isso for necessário para salvar a sua pele. O irmão fica muito apreensivo.

António agradece de novo a Filipa por ter assumido que a droga que foi encontrada na sua mala de voo era dela e conta que já está a trabalhar noutra companhia aérea.

Tiago e Raquel ficam intrigados ao encontrarem Hélder a despedir-se de Fernando em casa. O tio pergunta a Tiago como vão os negócios mas o sobrinho limita-se a dizer que está tudo bem. Depois de Hélder ir embora, Raquel diz a Tiago que o tio dele tem muita lata mas ele está mais preocupado com os danos que a aparição do pai pode fazer e afirma que têm de pedir o reconhecimento da morte de Nuno quanto antes. Fernando interrompe a conversa e pede que Tiago e Raquel não contem a Sara que Hélder esteve ali em casa.

Luísa descobre que Jaime estava a preparar-lhe um encontro com Rita e faz um escândalo, acusando-o de estar a traí-la. Irredutível, exige-lhe que arranje um voo que os leve imediatamente de regresso para os Açores. Jaime diz que ela está a ser cobarde mas cumpre a vontade dela.

Rita fica frustrada quando Vasco recebe uma mensagem de Jaime a cancelar o encontro que tinha marcado. Muito desiludida, conforma-se e diz que vai deixar de procurar a mãe. No entanto, Vasco não baixa os braços e garante a sua convicção de que aquele homem a pode conduzir à mãe.

Sofia procura Renata e faz as pazes com ela, reconhecendo que ela não teve qualquer culpa quando Elsa fugiu de casa. Renata mostra à amiga a aplicação de encontros amorosos em que se inscreveu e Sofia diverte-se com o ar dos homens que aparecem por lá.

Elsa descobre um preservativo na mala de Cláudia e coloca a irmã numa posição muito desconfortável.

Vítor leva flores a Renata e declara-lhe o seu amor mas a cabeleireira volta a rejeitá-lo, recusando envolver-se com alguém que pode ser seu filho.

Lucinda exibe no Meia Desfeita as manchas que tem na pele e aproveita para se vitimizar e atacar Sofia. Matilde não vai na conversa dela e Zé Paulo defende a irmã. Vítor entra no restaurante ainda com o ramo de flores que Renata recusou e disfarça dizendo que eram para uma miúda que ele próprio rejeitou. Lucinda defende a virilidade do filho e aproveita para o obrigar a carregar as compras para casa.

Horácio ouve a história de Rita que lhe revela a existência de mais um amigo misterioso, que agora a quer levar a encontrar a mãe. O velho pescador é de opinião de que ela não deve deixar de procurar Luísa.