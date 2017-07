Resumo: 76º Episódio - 26 de julho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sara fica tensa quando Tiago lhe conta o encontro que teve com o pai e desabafa que ele está como toda a gente a querer virar António contra ela. Tiago destila ódio contra o irmão e reforça que ele está sempre contra a família.

António agradece a Rita por tê-lo posto em contacto com o pai e confessa que não sabe o que pensar depois de terem conversado. Rita confirma que Nuno quer vingança e António propõe-lhe que se encontre quando ela sair da Mercearia para conversarem com mais calma. Rita recusa mas não consegue negar a si própria o que ainda sente por ele.

Vasco conversa com Matilde e Lucinda no Meia Desfeita e faz perguntas sobre a alergia que está a afectar o bairro. Entretanto, recebe uma chamada de Jaime que diz ter informações sobre a epidemia que ele está a investigar, propondo um encontro.

Cláudia e André planeiam a escapadinha a Lisboa depois de fazerem as pazes e falsificam documentos de autorização da escola para os pais assinarem, simulando uma visita de estudo que na realidade não existe.

Zé Paulo vê-se atrapalhado para lidar com Elsa e Matilde resolve o problema e convida-a para a ajudar na cozinha, vincando que sempre é melhor do que ajudar o tio.

Sal despede os vendedores do stand e Nelo promete que as coisas não vão ficar assim, ameaçando recorrer ao sindicato. Jarvis consegue retirar os vendedores do gabinete da patroa e ela manda-o fazer entrar os jovens que contratou para o lugar dos funcionários que despediu. Jarvis acha que não é bom contratar vendedores sem experiência e fica com o seu posto de trabalho em risco.

Vítor mente a Pedro e vangloria-se de uma intensa e tórrida noite de amor que na verdade não teve. Bruno continua a jogar nas raspadinhas e solta urros furiosos por não lhe sair nada. Vítor tenta dar-lhe sorte mas também não consegue tirar prémio, dizendo que é natural não ter sorte ao jogo porque a tem toda no amor.

Renata pede ajuda a Cláudia para se inscrever numa aplicação de encontros na internet e explica que quer arranjar um namorado a sério. Cláudia dá-lhe conselhos e a cabeleireira fica espantada questionando se ela já chegou a vias de facto com André. Cláudia assegura que não e fica constrangida quando Renata lhe entrega um preservativo.

Sal entrevista um jovem candidato a vendedor do stand e avalia a sua capacidade pelo corpo musculado que ele exibe.

Lucinda aproveita-se das dificuldades que a Faina Norte está a viver para influenciar as colegas e assumir-se como sua líder. Sofia chega à fábrica e fica atónita com a situação, tentando de imediato colocar Lucinda no seu lugar. Ela reage e diz que tem um plano para retardar o despedimento e que não a deixará estragá-lo, pois tem muita influência sobre as colegas.

Varela prepara Sara e Fernando para o julgamento que vão enfrentar e avisa que podem ser condenados a pena de prisão.

Jaime e Vasco combinam encontrar-se para falarem sobre a mãe de Rita. O marido de Luísa diz apenas que a conhece e desperta o interesse do jornalista.

Nuno procura Rita e entrega-lhe uma bússola que o pai dela tinha sempre consigo, contando-lhe que ela e Álvaro eram muito próximos. Entretanto, Nuno diz a Rita que tem de lhe pedir um favor por causa de António.

Kiko procura Afonso e oferece-lhe o seu apoio para enfrentar a doença da avó Isabel. Afonso, ainda magoado por ele lhe ter roubado Inês, não fecha contudo a porta à reconciliação.