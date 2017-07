Resumo: 75º Episódio - 25 de julho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

António tenta convencer Tiago para irem juntos falar com o pai mas o irmão recusa, dizendo que ele os abandonou.

Kiko comenta com Inês que acha que a mãe e o padrasto lhe estão a esconder o motivo que os levou a voltarem a Aveiro e mostra-se farto de tantos mistérios. A namorada tenta animá-lo e depois de lhe mostrar o espaço que arranjou no armário para ele por as suas coisas convida-o a ficar lá em casa. Kiko fica radiante e beija Inês.

Carmo fica incrédula e preocupada quando a mãe lhe revela que tem um tumor. Isabel tenta desvalorizar a doença e Afonso causa desconforto em Carmo quando lhe diz que ela sabe como a mãe é. Depois de Isabel sair para trabalhar, Joaquim avisa Carmo para a possibilidade de a mãe recusar os tratamentos. A filha afirma que quer que ela se trate mas ressalva que devem respeitar a sua vontade.

Horácio fica estupefacto quando Rita lhe conta que o amigo misterioso é Nuno e exclama que ela está no meio de uma verdadeira tempestade. Ela não se atemoriza e mostra-se disposta a enfrentar tudo.

Hélder observa na rua um técnico de saúde que recolhe amostras para tentar encontrar explicação para a contaminação do Bairro dos Pescadores. Lucinda apressa-se a dizer que é para isso que servem os impostos que pagam e vai para o cabeleireiro vangloriar-se a Renata, dizendo que foi o seu caso de comichão que alertou as autoridades sanitárias. Renata desvaloriza o que ela diz e Lucinda chama a atenção para o seu ar desgrenhado. Ofendida, a cabeleireira devolve o insulto e Lucinda vai embora ofendida.

Sofia cumpre a promessa de controlar Elsa e revista-lhe a mochila antes de ela sair para a escola. A filha mais nova fica revoltada e Cláudia não aprova a estratégia da mãe para controlar a irmã.

Bruno, provoca Matilde e dispara que a contaminação do bairro se deve às mãos dela e à comida que faz. A sogra vinga-se e avisa o técnico de saúde de que a alergia deve ter origem na oficina do genro. Bruno, resmunga e Hélder diverte-se com aquele bate boca.

Sara, lamenta que António lhe esteja a virar as costas tomando o partido do pai. Tiago aproveita para somar pontos junto da mãe e assegura que está do seu lado.

António pede ajuda a Rita para chegar à fala com o pai e ela promete avisá-lo se Nuno a contactar. Vasco aparece de surpresa e António apressa-se a ir embora, acusando os ciumes que sente. Vasco também não fica muito tempo com Rita porque o editor do jornal telefona-lhe para ir fazer a reportagem da epidemia no Bairro dos Pescadores.

Inês incentiva Kiko a falar com Afonso e a procurar que ele entenda porque é que começou a namorar com ela. Kiko resiste mas acaba por aceitar pensar no assunto.

Carmo sugere a Isabel que contrate uma pessoa que a possa ajudar a gerir a empresa enquanto estiver doente. A mãe fica a pensar no assunto.

Hélder assiste à entrevista que Vasco faz a Matilde sobre a alergia no bairro e insinua que alguém deve andar a esconder algo sobre a epidemia.

Rita conversa com Patrícia sobre um homem que pode ajudar a limpar a imagem da Irmã Madalena junto da igreja quando recebe uma chamada de alguém a combinar um encontro com António. Sem perder tempo, Rita escreve uma mensagem a avisá-lo.

Tiago entrega a António os documentos da habilitação de herdeiros para ele assinar e o irmão tenta convencê-lo a ir consigo pedir explicações ao pai, pois sabe onde ele está. Tiago é apanhado de surpresa e fica apreensivo.

Sara, diz a Fernando que têm de vigiar Rita para chegarem a Nuno e assim conseguirem eliminá-lo. Fernando sorri, agradado com o plano da mulher.

António e Tiago encontram-se com Nuno e ouvem as explicações do pai para ter desaparecido durante 20 anos. Nuno explica que Sara e Fernando o tentaram matar mas Tiago está demasiado revoltado para aceitar aquela versão e tenta agredi-lo. António impede o irmão de chegar a vias de facto e Nuno acaba por confessar que decidiu reaparecer porque está a morrer. António e Tiago ficam estupefactos sem saber o que dizer.

Rita espera muito ansiosa por notícias de António que foi encontra-se com o pai. Patrícia conta que foi chamada pela polícia para testemunhar sobre as adopções ilegais e Rita diz-lhe que tem de entregar os criminosos às autoridades.

Tiago não aceita as explicações de Nuno para ter desaparecido durante vinte anos e acusa-o de ter apenas o propósito de destruir a mãe e Fernando. O pai argumenta que eles quiseram matá-lo e revela que só se salvou porque Álvaro foi atingido mortalmente primeiro. Tiago vira as costas ao pai mas António decide dar-lhe o benefício da dúvida desde que ele lhe mostre o vídeo em que Sara confessa o seu envolvimento na morte de Álvaro e a tentativa de o matar. Nuno fica a pensar na proposta do filho.