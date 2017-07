Resumo: 74º Episódio - 24 de julho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

A alergia de Lucinda piora e Horácio tem de levá-la de urgência para ser observada.

Tiago confronta Sara com o regresso do pai e pergunta directamente se ela e Fernando mataram Álvaro tal como ele diz. A mãe mente e diz que Nuno está a mentir e que prometeu virá-lo e a António contra ela. Tiago assegura que isso não vai acontecer e que ficará do seu lado.

Luísa e Jaime chegam à instituição e deparam-se com a manifestação de apoio à irmã Madalena. Rita prepara-se para falar aos jornalistas e apresenta-se como Rita Faria. Luísa está por perto e fica gelada ao perceber que tem a filha à sua frente.

António discute violentamente com Sara e Fernando, confrontando-os com a morte de Álvaro e a tentativa de assassinato de Nuno. A mãe tenta fazê-lo acreditar que tudo não passa de uma campanha do pai e de Rita para os incriminar mas António não se deixa enganar e responde muito irritado que o pai fez um vídeo em que ela aparece a confessar os crimes. Sara, insiste em negar tudo e exige-lhe respeito por ser sua mãe mas António dispara que ela para si morreu e vai embora. Sara, comenta muito abalada com Fernando que começou a viver o pesadelo que receava.

Luísa escuta o discurso de Rita aos jornalistas à porta da instituição em defesa da Irmã Madalena e fica muito perturbada quando a ouve relatar que foi abandonada pela mãe e tratada como lixo. Jaime percebe a aflição da mulher e afasta-se com ela.

Tiago fica irritado com Raquel porque ela é de opinião que ele deve falar com o pai e ouvir as razões que o levaram a desaparecer durante 20 anos.

Sara, não esconde de Fernando que receia que Nuno tente matá-los mas o marido não acredita que ele tenha coragem para o fazer. Entretanto, concluem que Nuno tem um cúmplice dentro da fábrica pois só assim poderia ter sido colocada a câmara que filmou a conversa que ela teve com o ex-marido. Fernando acha que foi Horácio a ajudar Nuno.

Carmo fica surpreendida ao ver Luísa e Jaime de novo na Mercearia e estranha a ansiedade que Luísa demonstra. Jaime justifica que ela está apenas cansada e Carmo vai preparar um chá. Luísa proíbe Jaime de procurar Rita e diz que quer desistir de chagar à fala com a filha.

Vasco insinua-se a Rita para que ela o convide para jantar mas sem sucesso. Patrícia recrimina a amiga por não ter aceitado sair com o jornalista e Rita responde que não quer mais um drama na sua vida.

Fernando acusa Horácio de ter colocado uma câmara de vídeo no gabinete de Sara mas o pescador nega que o tenha feito e fica apreensivo com o tom ameaçador do patrão.

Sofia dá mimos a Elsa e diz que já perdoou os disparates que ela fez. A filha pede que tenham paciência consigo e que confiem mais em si.

Renata telefona para Sofia com a intenção de se reconciliar com ela mas a amiga não atende. Entretanto, recebe uma mensagem de Vítor que lhe oferece o seu ombro amigo se ela quiser desabafar. Renata acaba por aceitar a sua ajuda.

Sal engana Bruno com a sua lábia e não lhe paga a revisão de um carro. Ele deixa-se levar e Pedro e Vítor avisam-no de que acabou de ser enganado. Nesse momento, Vítor recebe uma mensagem no telemóvel e sai disparado da oficina, para espanto do patrão.

Sofia comenta com Cláudia que vai apertar a vigilância a Elsa mas a filha mais velha acha que a irmã não vai aceitar bem o facto de ser mais controlada.

Lucinda regressa do médico e vai para o Meia Desfeita a protestar por não lhe terem dado baixa por causa da alergia. Matilde insinua que ela não quer trabalhar. Lucinda argumenta que até Sofia a mandou para casa e aproveita para a criticar por não estar de luto. Zé Paulo interrompe a conversa porque percebe alguma agitação na zona onde está a televisão. Bruno, Pedro e André observam com espanto a intervenção de Rita à porta da instituição, quando ela fala aos jornalistas em defesa da Irmã Madalena.

Renata está a beber vinho em casa quando Vítor a surpreende com a sua presença. Fragilizada, a cabeleireira acaba por beijá-lo mas Vítor fica com medo e decide fugir da situação desculpando-se com a necessidade de voltar à oficina. Renata percebe que ia cometer um erro e volta a beber.

Sara vai à Mercearia e ameaça Rita, exigindo-lhe que se afaste da sua família e principalmente de António. Rita não se atemoriza e garante que só descansará quando for feita justiça e Sara assegura que se ela não se afastar não será complacente como até agora.