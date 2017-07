Resumo: 73º Episódio - 23 de julho (domingo)

Impotente para lidar com a doença de Isabel, Afonso telefona a Carmo e pede-lhe que regresse aos Açores, embora não tenha coragem de lhe explicar porquê.



Rita regressa ao barco e devolve a arma a Nuno, recusando-se a matar Sara e Fernando por ele. Nuno tenta manipular Rita e acicatar-lhe a raiva mas ela mantém-se firme. Nuno fica furioso e acusa-a de ser fraca como a mãe mas a rapariga contrapõe que foi ele quem abandonou os dois filhos que nunca procurou e expulsa-o do barco.

Rafael está muito ansioso por ir testemunhar no julgamento do assalto ao banco mas Alice e António fazem-lhe ver que não tem alternativa, até para se libertar do medo em que vive. António recebe uma chamada de Rita e aceita encontrar-se com ela.

Cláudia pede a Sofia para que não seja muito dura com Elsa quando falar com ela sobre a fuga de casa. A mãe acata o pedido e quando Elsa aparece para o pequeno-almoço convence-a a ir ao psicólogo e pede-lhe que se deixe ajudar. Desta vez, Elsa parece convencida.

Zé Paulo conta a Matilde que Elsa já apareceu e fica surpreendido quando a cozinheira o elogia dizendo que ele é um bom tio. No entanto, Matilde muda rapidamente de atitude e volta a falar com a sua rudeza habitual, provocando um sorriso a Zé Paulo que dispara que ela até é boa pessoa.

André desabafa com Vítor porque ainda não conseguiu fazer amor com Cláudia. O irmão aconselha-o, na falta de alternativas, a levar a namorada lá para casa. André repudia aquela ideia e diz-lhe que use a sua táctica com Renata.

Sal vai arranjar as unhas ao salão de Renata acompanhada por Jarvis e exibe a sua habitual arrogância, fingindo que não percebe o que ela diz por ser brasileira. A cabeleireira manda-os sair mas Sal senta-se e enterra o machado de guerra. Jarvis acena com uma nota de cem euros a Renata e convence-a a atender a patroa. Sal não perde a oportunidade para saber de Bruno é de confiança e Renata dispara que no que diz respeito a mulheres não é flor que se cheire.

Carmo informa Eunice e Patrícia que tem de ir aos Açores porque Afonso lhe pediu ajuda e elas asseguram que vão tomar bem conta da Mercearia. Vasco aparece entretanto para mostrar a Rita a reportagem que fez sobre a Irmã Madalena. Patrícia conta-lhe que ela não chegou mas sorri ao folhear o jornal.

António fica em choque quando Rita lhe conta que o pai dele está vivo e que voltou para se vingar de Sara e Fernando, os verdadeiros assassinos do seu pai e responsáveis pela destruição da sua família. Rita revela que Nuno a instigou a matá-los e que só não o fez porque perdeu a coragem no último momento.

Sara e Fernando conversam sobre o reaparecimento de Nuno e não escondem a sua grande preocupação, temendo que ele queira matá-los para se vingar. Entretanto, descobrem a câmara que de vídeo e interrogam-se sobre quem a terá colocado.

António ainda duvida por momentos que o pai tenha sido vítima da mãe e obrigado a fugir mas Rita afirma que Nuno lhe mostrou um vídeo onde Sara confessa os crimes que cometeu para ficar com a fábrica. António abraça Rita e diz acreditar nela, ao mesmo tempo que decide que vai sair de casa.

Jaime mostra a Luísa a reportagem que saiu no jornal sobre a irmã Madalena e mostra-se convencido que Rita passou mesmo por aquela instituição. Luísa continua muito indecisa sobre como agir para encontrar a filha mas Jaime diz que ela tem de falar com a Irmã e contar-lhe a sua história.

Antes de sair de casa, António cruza-se com Tiago e conta-lhe que já não vai haver habilitação de herdeiros porque o pai reapareceu e acusa Sara e Fernando de terem assassinado Álvaro e de o terem tentado matar. Tiago fica incrédulo e muito tenso, a digerir o que ouviu. António aconselha-o a confrontar a mãe.

Rita conta a Patrícia que o pai de António é o seu amigo misterioso e que lhe revelou que foi Sara com a ajuda de Fernando que mataram o seu pai e obrigou a mãe a abandoná-la. No entanto, acrescenta que Nuno também a fez ver que a mãe nunca quis procurá-la e que constituiu uma família feliz e assume que a sua mãe é a Irmã Madalena e que vai participar na manifestação de apoio que lhe vão fazer.

Lucinda diz mal de Sofia na fábrica mas quando ela chega mostra-se muito solidária com o seu sofrimento pelo facto de Elsa ter andado desaparecida. Sofia repara que ela está pior da alergia e manda-a ir tratar-se. Lucinda resiste mas quando Sofia lhe assegura que lhe justifica a falta, ela aproveita para dizer que afinal é melhor ficar o resto da semana de baixa.

André segue o conselho de Vítor e tenta aproveitar-se da fragilidade de Cláudia para a levar para a cama. A namorada percebe as suas intenções e discute com ele, sem sequer querer ouvir o seu pedido de desculpas. André percebe que fez asneira e recrimina-se por isso.

Já sem Lucinda na fábrica, Sofia desabafa com as outras trabalhadoras a sua tristeza pela morte do marido e por não conseguir atenuar o sofrimento das filhas.

Pedro fica furioso com Bruno quando percebe que ele engana os clientes e cobra dinheiro a mais pela reparação dos automóveis.