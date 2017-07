Resumo: 72º Episódio - 22 de julho (sábado)

Sal aceita fazer uma parceria entre o seu stand e a oficina de Bruno mas estabelece que vão trabalhar à experiência e aconselha-o a deslumbrá-la. Bruno e Vítor ficam confusos com as expressões que ela utiliza.

Sara impõe a Tiago que continue a contaminar o Bairro dos Pescadores para os obrigar a deixar as casas sem indemnizações e reforça que tem de recuperar os investidores que recuaram no projecto ou arranjar outros. Tiago alerta para o facto de António se opor ao que estão a fazer e a mãe fica apreensiva, sem saber como afastar o filho mais velho.

Luísa comunica a Isabel que decidiu adiar a viagem ao continente porque ficou a saber que ela tem um tumor. Isabel recusa que sinta pena dela e argumenta que só vai precisar dela depois de sair o resultado da biopsia que fez, insistindo para que ela vá procurar a filha.

Carmo, Eunice e Rita não têm mãos a medir com a enchente de clientes na Mercearia. Eunice recorda que chegaram a temer fechar portas porque no início nem sempre foi assim.

Impotente para encontrar Elsa, Sofia solta a sua frustração e afirma que todos têm culpa do que está a acontecer. Zé Paulo decide ir procurar a sobrinha e diz a Cláudia que fique em casa a apoiar a mãe.

Elsa tenta abrigar-se numa paragem de autocarro para passar a noite mas a presença de um grupo suspeito que a observa leva-a a sair dali.

Rita entra no seu barco e finalmente fica a conhecer o seu amigo secreto. Nuno está à sua espera e quando ela o acusa de ter assassinado o seu pai, ele mostra-lhe o vídeo em que Sara confessa os crimes cometidos com Fernando. Rita fica em lágrimas e incapaz de esboçar uma reacção. Exibindo uma arma, Nuno decreta que chegou a hora da vingança.

Elsa é detectada pela polícia quando se prepara para dormir num banco de jardim. Em pânico, começa a fugir mas um dos agentes corre atrás dela em perseguição.

Nuno conta em pormenor a Rita que foi Fernando quem disparou sobre si e assassinou o pai dela, cumprindo o plano de Sara para ficar com a Faina Norte. Reafirmando que chegou a altura de ela vingar a morte do pai, entrega-lhe uma pistola. Rita, cheia de raiva, pega na arma e sai disparada do barco.

António prepara-se para viajar para Lisboa onde vai visitar Rafael. Sara pede-lhe que pare com as rivalidades com Tiago e se reconcilie com Filipa, lembrando-lhe que ela o defendeu no incidente com a droga. António recusa-se a perdoar ao irmão por ter tentado incriminá-lo e quanto a Filipa limita-se a esboçar um sorriso. Fernando aparece entretanto e depois de António sair de casa diz a Sara que têm de silenciar Nuno de vez para não correrem o risco de ele aparecer aos filhos.

Na véspera de testemunhar no julgamento dos assaltantes que o sequestraram num banco assassinaram uma pessoa, Rafael fica muito perturbado ao receber chamadas anónimas que pretendem atemorizá-lo. O estado de ansiedade é tanto que se assusta com o barulho do seu próprio gato e só se acalma quando Alice chega para o visitar.

Elsa regressa a casa escoltada pela polícia e Sofia corre a abraçá-la. No entanto, depois de contar por onde andou, Elsa volta a dizer que é uma incompreendida e volta a refugiar-se no quarto. Cláudia vai atrás da irmã e Sofia comenta com Zé Paulo que vai ter de endurecer com Elsa, sob pena de nunca mais conseguir ter mão nela.

Lucinda passa a ferro e culpa Sofia por não ter mão nas filhas. Horácio censura-a por estar sempre a dizer mal e André explode de raiva vincando que não gosta que ela passe a vida a dizer mal da namorada. Quando recebe uma mensagem de Cláudia a avisar que Elsa regressou a casa dá aos pais a boa notícia mas Lucinda dispara que agora é que Sofia nunca mais volta à fábrica e que terá de fazer o trabalho dela.

Rita invade a casa de Sara e Fernando de pistola em punho para os matar e vingar a destruição da sua família. No entanto, eles conseguem culpar Nuno por estar a manipulá-la, por não ter coragem de os enfrentar. Rita ainda argumenta que Nuno gravou a conversa em que Sara admitiu os crimes mas a empresária consegue levar a melhor e atemorizar Rita com a possibilidade de ser presa se os matar, deixando Nuno saborear a sua vingança em liberdade. Fernando dá uma ajuda a demover a rapariga do que foi ali fazer e Rita acaba por se ir embora. Assim que ela sai, Fernando agarra no telefone para fazer queixa à polícia mas Sara detém-no, lembrando que Nuno gravou a sua confissão.

Kiko encosta Luísa à parede e exige-lhe que conte porque é que tem tanta urgência em regressar ao continente, a pontos de deixar Isabel a lidar sozinha com o cancro. A mãe fica atrapalhada e Jaime inventa que é por sua causa que vão regressar a Aveiro, pois tem um assunto do seu passado para resolver. Kiko aceita a explicação mas fica danado por continuarem a esconder-lhe segredos.