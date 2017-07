Resumo: 71º Episódio - 21 de julho (sexta-feira)

Rogério telefona a Sara e diz que tem de falar com ela pessoalmente porque tem informações sobre o paradeiro de Nuno. O detective ressalva que não quer falar à frente de Fernando e Sara marca encontro para a Faina Norte.

Rita dá a Vasco a entrevista que tinham combinado e acaba por falar do seu passado. O jornalista fica impressionado e oferece-se para a ajudar a localizar a mãe.

Sara chega à fábrica e segue para o seu gabinete a pensar que se vai encontrar com Rogério. Assim que entra fica petrificada quando se depara à sua frente com Nuno, que lhe pergunta a sorrir se teve saudades dele.

Rita entrega a Vasco tudo o que tem sobre a sua família e o jornalista mostra-se confiante em descobrir o rasto da mãe e do irmão dela.

Sara, muito tensa, começa por negar a Nuno que tenha tentado matá-lo com a ajuda de Fernando. Nuno percebe que ela não está a cair na armadilha que lhe preparou e torna-se mais agressivo. Sara perde o controlo e acaba por confessar os crimes que cometeu com Fernando, ignorando que está a ser filmada pela câmara que Odete instalou no gabinete. Nuno deixa claro que só descansará quando eles pagarem pelo que fizeram e Sara ameaça acabar com ele, terminando o que não conseguiu fazer há vinte anos.

Em casa, Fernando fica a saber por Tiago que Sara recebeu uma chamada e que saiu apressada para a fábrica. Inquieto, Fernando vai à procura dela.

Tiago tenta afastar António dos negócios da família e propõe-lhe um acordo para adquirir a sua parte da herança mas o irmão diz que não confia nele e assegura que vai estar atento ao que ele quer fazer no Bairro dos Pescadores. Tiago percebe que António se vai intrometer no seu negócio e vai embora furioso.

Fernando entra no gabinete de Sara na Faina Norte e vê tudo virado do avesso e a mulher sentada no chão. Sara, balbucia que Nuno esteve ali e o marido fica em estado de choque.

Elsa foge de casa e vagueia pela estrada sem destino. Um automobilista com más intenções para e convida-a a entrar no carro mas Elsa apressa-se a desaparecer dali.

Sofia desabafa com Zé Paulo as suas preocupações com Elsa quando Cláudia aparece junto deles e revela que a irmã não dormiu em casa. Sofia fica em desespero e sai de casa com o irmão para ir procurar a filha.

Tiago cumprimenta uma a uma as empregadas que regressam ao trabalho na fábrica. Lucinda aproveita para dizer mais uma vez mal de Sofia fazendo notar que ela ainda não apareceu. Tiago desvaloriza o assunto e trata de sossegar as operárias, garantindo que a Faina Norte vai em breve voltar a funcionar como dantes. Todas aplaudem o discurso do patrão, à excepção de Lucinda.

Rita conta a Patrícia que Vasco se ofereceu para a ajudar a procurar a mãe e a amiga diz que ela fez bem em aceitar.

Luísa acerta ao telefone com Jaime a viagem para Aveiro e Kiko mostra-se surpreendido por ela voltar ao continente quando antes nem sequer queria sair dos Açores. A mãe mente e responde que só vai passear com o marido, sinal de que está melhor. No entanto, Kiko acaba por comentar a inoportunidade da viagem atendendo ao estado de saúde de Isabel fazendo referencia ao tratamento do tumor. Luísa fica horrorizada por saber pelo filho que afinal a doença da patroa é bem mais grave do que pensava.

Afonso quer acompanhar Isabel ao médico mas a avó diz que ele faz falta na plantação porque Luísa não vai estar. Joaquim acha que é uma péssima altura para Luísa viajar.

Cláudia e Zé Paulo procuram por Elsa na escola mas saem frustrados porque ninguém sabe dela. Cláudia confessa ao tio que o que mais impressionou foi o facto de a irmã não ter amigos e estar isolada. Zé Paulo telefona a Sofia e conta-lhe que não conseguiram qualquer pista sobre o paradeiro de Elsa. Sofia, muito abalada, descarrega a sua frustração em Renata, que acusa de lhe ter escondido que a filha andava a tomar comprimidos mas acaba por deixar-se abraçar pela amiga.

Sara elogia Tiago pela intervenção que ele teve para tranquilizar as trabalhadoras quando elas regressaram à fábrica e convida-o para seu braço direito. O filho aceita de bom grado a situação mas Fernando fica furioso, sentindo que a mulher está a afastá-lo.

António encontra-se com Filipa na Mercearia e agradece-lhe por ter mentido à segurança da companhia aérea ao assumir que a droga encontrada na mala dele era sua. António deixa-a surpreendida ao afirmar que foi Tiago quem lhe colocou a droga na mala de voo para se vingar dele, pois culpa-o do acidente que sofreram. António também se surpreende quando vê Rita a servir às mesas e fica desconcertado com a frieza e distância com que ela lhe confirma que trabalha ali.

Sofia continua agarrada ao telefone a falar com pais de colegas de Elsa na tentativa de a descobrir mas o seu esforço é em vão. Desesperada, partilha com Renata a angústia de ter de pedir ajuda à polícia para encontrar a filha. André tenta que Cláudia deixe de se sentir culpada pelo desaparecimento da irmã. A polícia bate à porta e Cláudia vai abrir.