Resumo: 70º Episódio - 20 de julho (quinta-feira)

Sara, diz a António que não acredita que Tiago lhe tenha colocado droga na mala de voo para o incriminar mas ele mantém a sua convicção de que o irmão agiu por vingança. A mãe apela a um entendimento entre ambos e pede-lhe que esteja na reunião que vão ter sobre a partilha da herança. António não dá qualquer sinal de que vá comparecer e deixa apenas claro que vai pedir a demissão da companhia aérea e arranjar outra onde possa pilotar.

Sofia é chamada à escola de Elsa e tenta saber se a filha fez algo de mal. Nervosa, Elsa diz ignorar do que se trata.

Lucinda conta eufórica a Horácio que a Faina Norte vai voltar a laborar mas diz logo que vai meter baixa por causa da comichão que a alergia lhe está a provocar. O marido censura-a por faltar agora que o trabalho vai recomeçar.

Matilde diz que vai pedir aumento no restaurante e Eunice reprova a mãe lembrando que Mário acabou de morrer. Bruno não se conforma que ela tenha destruído o seu dinheiro e diz que vai recuperá-lo quando falar com Sal. Eunice desconfia de que ele quer envolver-se com a empresária e proíbe-o de se aproximar dela. O marido justifica que se trata apenas de negócios. Pedro mostra-lhe as fotografias que Vítor publicou em tronco nu nas redes sociais dando ideia de que é o dono da oficina. O mecânico sai de casa para ir pedir satisfações ao empregado.

Depois de ficar sozinha com Eunice, Matilde confessa à filha que usou o dinheiro de Bruno em proveito próprio.

Sal chama os vendedores do stand e ameaça despedi-los caso não aumentam as vendas dos carros. No entanto, os vendedores ficam mais animados com o discurso motivador que ela lhes faz e deitam mãos à obra. Só que depois de ficar a sós com Jarvis, Sal confessa que quer mesmo despedi-los com justa causa para não ter de os indemnizar.

Vítor vai ao cabeleireiro para seduzir Renata mas é interrompido por Bruno que o proíbe de se assumir como dono da oficina na página do facebook, frisando que ele é que é o patrão.

André insiste com Cláudia para que não se preocupe demasiado com Elsa mas a namorada assume que não consegue, ainda mais agora que perderam o pai.

Rita continua a aguardar pela chamada de Nuno a marcar o encontro consigo e dá conta da sua ansiedade a Horácio.

António comparece na reunião familiar para a divisão dos bens da herança do pai e surpreende todos ao afirmar que decidiu não abdicar do que é seu e exigindo participar no negócio do condomínio de luxo que querem construir no Bairro dos Pescadores. Tiago fica muito irritado e Sara tenta acalmar os ânimos.

Odete aproveita o facto de os patrões estarem reunidos e faz uma chamada, dizendo a alguém que precisam de falar.

Inês encontra Afonso na praia e repara que ele está muito triste. O ex-namorado acaba por lhe contar que Isabel tem um tumor, confessando que tem medo que ela morra.

Joaquim insiste em apoiar Isabel e diz que quer acompanhá-la na luta contra a doença mas a mulher reafirma que quer fazer tudo sozinha sem ser fardo para ninguém. Joaquim fica desanimado.

Luísa informa Jaime que já podem marcar as viagens para Aveiro e que teve de contar a Isabel parte do seu passado, incluindo que anda à procura da filha que abandonou, para que ela a autorizasse a viajar.

Rita dispõe-se a dar uma entrevista a Vasco para ajudar a limpar a imagem da Irmã Madalena, ilibando-a de qualquer envolvimento no tráfico de crianças.

Sara, insiste em dizer a António que o Tiago seria incapaz de lhe colocar droga na mala para o incriminar mas o filho mais velho não acredita e replica que o irmão se tem comportado como um canalha. António opõe-se à construção do condomínio de luxo no Bairro dos Pescadores e desconfia das intenções que a mãe e o irmão têm em relação às pessoas que lá vivem.

Odete entra no gabinete de Sara e coloca-lhe uma câmara de vídeo na secretária. Depois faz uma chamada e diz que o trabalho está feito.

Tiago e Raquel conspiram contra António e reconhecem que a tentativa de incriminá-lo com a droga que colocaram na mala dele não resultou. Apesar disso, Raquel mostra-se determinada em prosseguir a sua vingança.

Matilde, com a ajuda de Zé Paulo, pendura o diploma que ganhou no concurso do melhor prato de bacalhau. Bruno, pede ao antigo craque de futebol para tirarem uma foto dizendo que vai servir para fazer publicidade à oficina. Matilde tira a foto contrariada e não perde a oportunidade para espicaçar o genro. Entretanto, repara que Zé Paulo continua a coçar-se e dispõe-se a dar-lhe a pomada que lhe recomendaram. Hélder escuta a conversa com interesse e disfarça quando Zé Paulo percebe que estão a ser observados.

Sofia fica muito zangada quando Renata lhe conta que Elsa teve o colapso porque andava a tomar comprimidos sem prescrição médica e que escondeu o facto a pedido de Cláudia. Fora de si, Sofia vai a casa e dá um grande raspanete às filhas, decretando que Elsa terá de ir a um psicólogo. A filha fica muito perturbada e foge para o quarto. Cláudia fica muito preocupada com a irmã.

Depois de ter colocado a câmara de vídeo no gabinete de Sara, Odete encontra-se com Nuno e entrega-lhe uma chave. A secretária da Faina Norte desabafa que está a correr um grande risco e Nuno afirma que a vai recompensar bem.