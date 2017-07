Resumo: 69º Episódio - 19 de julho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Depois do discurso de inauguração do stand, Sal chama os vendedores e deixa-os em pânico ao decretar que quem não vender 10 carros numa semana será despedido. Bruno chega naquele momento e oferece os serviços da sua oficina. Sal entrega-lhe um cartão de visita e corre com ele. Depois, ordena a Jarvis para investigar o negócio do mecânico para perceber se ele lhe pode render bom dinheiro.

Matilde ganha o concurso do melhor bacalhau de Aveiro e Zé Paulo abraça-a efusivamente, amolgando-lhe o vestido todo.

Vítor mostra a Bruno a página que criou no facebook para publicitar a oficina e o patrão começa logo a pensar nas contrapartidas que pode ganhar se trabalhar na reparação dos carros do stand de Sal. Matilde entra eufórica na oficina e conta que ganhou o concurso gastronómico do melhor bacalhau.

Rita esclarece com António que Vasco é apenas um jornalista que está a ajudar a limpar a imagem da Irmã Madalena e da instituição, depois da investigação sobre as adopções ilegais. Ele aceita a explicação mas o telefone de Rita toca e ela atende a chamada de Vasco. O ciúme volta a falar mais alto e António vai embora sem avisar.

Raquel entrega a Tiago um pacote com droga e confirma com ele se António sempre vai voar naquele dia, dizendo que já fez a sua parte.

Com a reabertura da Faina Norte para breve, Sara e Fernando começam a pensar na forma de se livrarem definitivamente de Nuno, não descartando matá-lo.

Tiago coloca na mala de António a droga que Raquel lhe arranjou para o incriminar mas quase é apanhado pelo irmão. Disfarçando o que fez, explica que estava no quarto dele porque achou melhor conversarem mas António não está pelos ajustes. Tiago riposta que será como ele quiser e vai embora.

Rita conta a Patrícia que António a deixou a falar sozinha depois de ela atender a chamada de Vasco e a amiga não tem dúvidas em afirmar que ele agiu por ciumes. Rita diz com desânimo que não quer ficar com homem algum. Nuno, sentado a uma das mesas da Mercearia observa a conversa de Rita e Patrícia.

Filipa surpreende António ao entrar no seu avião e justifica, sentindo algum desconforto, que está a viajar porque tem um congresso em Munique. A conversa é interrompida pelo chefe de segurança da companhia aérea que pede a António para ver a sua mala. O piloto estranha mas acede ao pedido e fica estarrecido quando o segurança lhe mostra um pacote com droga que acaba de encontrar na mala, perguntando se aquilo lhe pertence.

António é impedido de voar pelo chefe de segurança da companhia aérea, apesar de negar que a droga encontrada na sua mala lhe pertença. Filipa percebe o que está a acontecer e mente para salvar o ex-noivo, dizendo que a droga era sua e que a colocou na mala para não ser apanhada. O chefe da segurança avisa António que vai abrir um inquérito, deixando-o perplexo pois pode vir a ter de deixar a carreira de piloto.

Sara, recebe através de Filipa a notícia do que se passou com António e fica muito apreensiva. Tiago e Raquel disfarçam e fingem-se surpreendidos. Sara, cada vez mais nervosa, diz a Fernando para ligar ao advogado. Tiago, pergunta como é que vai ser se o irmão for preso, lembrando que no dia seguinte têm reunião para determinar a divisão dos bens da herança. A mãe responde com alguma irritação que isso é o que menos importa naquele momento.

Rita fica ansiosa quando Nuno lhe telefona, dizendo que se vão encontrar em breve e que ela vai ficar a saber finalmente tudo sobre os pais. A precisar de desabafar com alguém, vai a casa de Horácio e conta-lhe a curta conversa que teve com o seu amigo misterioso. Horácio duvida que seja boa ideia que ela se encontre com aquele homem mas Rita acha que se ele quisesse fazer-me mal já o teria feito.

Matilde chega a casa com dores nos pés por causa dos sapatos novos mas trata de contar a todos que ganhou o concurso do melhor prato de bacalhau, acrescentando que Zé Paulo duvidou de que ela venceria e que vai ter de o por no lugar. Bruno, avisa que ele não é para brincadeiras e que foi um feroz jogador de futebol. Matilde responde que agora vai ter pela frente uma mulher feita, com um cutelo. Bruno declara-se inimigo de Matilde, lembrando-lhe que lhe destruiu o dinheiro na máquina de lavar.

Sofia desabafa com Renata sobre a falta que Mário lhe faz. A cabeleireira lamenta-se por Joaquim ter ficado com a mulher e não com ela. Sofia critica-a por só pensar em homens casados.

António regressa a casa furioso e quase agride Tiago, acusando-o de lhe ter colocado droga na mala de voo com o propósito de lhe destruir a carreira. Raquel fica assustada e Sara defende Tiago. No entanto, ele descai-se ao dizer ao irmão que ele não pode culpá-lo por ter sido apanhado com coca. António fica ainda mais irado e lembra que nunca mencionou de que tipo de droga se tratava, deixando o irmão muito atrapalhado.