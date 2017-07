Resumo: 68º Episódio - 18 de julho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Tiago fica estupefacto quando Fernando lhe entrega uma mala cheia de dinheiro, confessando que arriscou no jogo o futuro da Faina Norte e reforçando que Sara não pode saber de nada. O enteado aceita guardar o segredo, percebendo que é a única forma de pagar aos trabalhadores da fábrica e de voltarem a trabalhar.

António discute com Sara por causa de Rita e defende que não podem continuar a culpá-la pelo que aconteceu à empresa. A mãe reafirma que ela quer destruir a família mas António não verga e continua a defender Rita. Num impulso, revela que tem de parte o dinheiro que ganhou com a venda da casa que tinha comprado com Filipa. Tiago aparece naquele instante e diz que não é preciso, exibindo uma mala cheia de dinheiro. A mãe e o irmão querem saber onde ele o arranjou mas Tiago mantém-se fiel ao que prometeu a Fernando e assegura apenas que o dinheiro está limpo. Sara, assume que não está em condições de o recusar.

Rita promete a Carmo que não vai ter mais conflitos na Mercearia com os Vidigal e deixa claro que eles não são de confiança, suspeitando de que destruíram a sua família. Carmo fica um pouco perturbada com a perspectiva de Fernando ter mais culpas no cartório.

Luísa conversa com o doutor Matias e confessa ao psicólogo que se sente muito melhor, agora que decidiu procurar a filha.

Isabel confessa a Joaquim as suas dúvidas sobre a decisão que deve tomar lidar com a doença e o medo que tem de morrer. O marido incentiva-a a iniciar rapidamente o tratamento contra o tumor que lhe foi detectado e ela pede-lhe que não conte nada a Carmo e Afonso porque quer ser ela a falar com eles.

Renata desabafa com Sofia o seu desgosto pela decisão que Joaquim tomou de se manter ao lado da mulher por ela estar gravemente doente. Sofia insiste em que ela deve procurar alguém melhor porque merece, de preferência um homem que não seja casado. Renata continua a chorar.

Lucinda insiste com Horácio para que vá falar com os patrões para saber o que vai ser do futuro de ambos na fábrica. O marido fica agastado mas não contesta. André fica inquieto com a possibilidade de os pais perderem o emprego e Hélder mete-se na conversa para revelar que também foi empresário e que caiu por ser ambicioso demais. Lucinda desfaz-se em elogios ao hóspede e ele aproveita para retribuir, ocultando o seu passado de presidiário. André fica desconfiado.

Matilde está confiante de que vai ganhar o concurso gastronómico e Zé Paulo trata de apoiar a cozinheira para animar Sofia, que está mais descrente e abalada pela morte de Mário.

Vítor repreende Pedro por ele ter resolvido uma avaria num carro que ele estava a reparar e ele responde que da próxima vez lhe pedirá autorização. Bruno, dá o alerta quando uma imponente rapariga aparece a distribuir panfletos que anunciam a inauguração do novo stand do bairro. Vítor dispara que o novo stand pode ser bom para a oficina se puderem reparar os carros que estiverem para venda. Bruno, desafia Pedro e Vítor para irem apoiar Matilde ao Meia Desfeita no concurso para o melhor bacalhau.

Matilde espalha o pânico no restaurante ao servir aos jurados do concurso um “Bacalhau à Brás“, ao contrário da caldeirada que andou a ensaiar. Zé Paulo estranha o silêncio do júri depois de provar o prato e Sofia teme perder o concurso. Bruno diz muito eufórico que a Cascavel da cozinheira pega em massa de letrinhas e faz da sopa um poema. Sofia fica desesperada.

Patrícia aconselha Rita a falar com António, depois de ele a ter defendido dos insultos de Tiago, acrescentando que ela ainda gosta dele. Rita acaba por seguir o conselho da amiga.

Tiago queixa-se a Raquel de que a mãe continua a proteger o irmão e ela começa a engendrar uma forma de castigar António.

Sara pergunta a Fernando se ele sabe onde Tiago arranjou o dinheiro que vai permitir manter a Faina Norte a funcionar mas o marido finge não saber de nada e diz que isso não é relevante. Desconfiada, Sara quer saber onde ele esteve na noite anterior e Fernando pede-lhe que volte a confiar nele e que deixe de ser controladora. A empresária fica desconfortável com a conversa.

Isabel conta a Afonso que tem um tumor e confessa o medo que tem de morrer, assumindo que tem dois filhos que não quer perder. Afonso não a contraria e trata-a por mãe, frisando que foi o que fez durante anos, reforçando que estará ao seu lado na luta contra a doença.

Kiko mostra orgulhoso a Luísa e Jaime o quiosque da sua empresa de turismo e anuncia os seus planos para viver com Inês. A mãe e o padrasto chamam-no à razão e fazem-lhe ver que é muito cedo para dar esse passo.

Vítor e Bruno ficam deslumbrados com a inauguração do stand de automóveis e com a entrada apoteótica de Sal que discursa dando-se ares de figura muito importante. Bruno exclama que ela é uma mulher colossal.