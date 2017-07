Resumo: 67º Episódio - 17 de julho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Afonso vai pedir desculpa a Inês por lhe ter oferecido trabalho sem a autorização de Isabel e perante a irritação da ex-namorada revela que Isabel aceitou promover um concurso para escolher a melhor proposta para modernizar a imagem dos Chás Goulart. Inês fica mais satisfeita e faz as pazes com ele. Kiko é que quando entra em casa não gosta de os ver juntos e não esconde o ciúme que sente. Afonso não liga e vai embora. Inês censura Kiko mas a tensão acaba quando ele se desculpa pela sua atitude, beijando--a.

Jaime chega a casa e encontra Luísa desesperada. A mulher conta-lhe o encontro que teve com António na plantação e revela que ele é filho da mulher que lhe arruinou a vida. Determinada, Luísa decreta que está na altura de deixar de ter medo, de encontrar a filha e de recuperar a vida que Sara lhe roubou.

Depois do funeral de Mário o ambiente é triste e pesado em casa de Sofia. Renata apoia a amiga e Cláudia consola Elsa que chora a dizer que o pai morreu zangado com ela pelos disparates que andava a fazer. Sofia pede a Cláudia que leve a irmã para o quarto e Zé Paulo reafirma à irmã a intenção de ajudar em tudo o que ela precisar.

Matilde não esconde a sua tristeza pelo desaparecimento precoce de Mário e promete ganhar para o Meia Desfeita o concurso de melhor prato de bacalhau como forma de o homenagear. Bruno, ironiza e provoca a sogra mas ela não lhe dá qualquer importância.

Rita e Horácio tomam um chá no barco dela e lamentam a morte de Mário. O pescador mostra-se apreensivo quanto ao futuro da Faina Norte e Rita mostra-se esperançada de que seja possível encontrar uma saída para que os trabalhadores não percam os empregos.

Fernando pede a Tiago que lhe diga onde está o cofre em que escondeu o dinheiro que lhe confiou, prometendo encontrar maneira de o usar para reabrir a Faina Norte, comprar bacalhau e pagar aos trabalhadores. Tiago, estranha que o padrasto lhe esteja a pedir para não contar nada à mãe mas aceita o que ele diz.

Rita sugere a Vasco que faça uma reportagem com antigos alunos do Abrigo de Nossa Senhora do Amparo para limpar a imagem da Irmã Madalena. O jornalista aceita escrever a matéria mas avisa que só se o seu editor quiser ela será publicada. Sem que Rita repare, Vasco insinua o seu interesse por ela.

Bruno fica em estado de choque quando percebe que Matilde pôs a lavar o blusão onde tinha guardado o dinheiro que ganhou na raspadinha. Pedro procura o casaco e encontra-o todo ensopado de água, com as notas a desfazerem-se. Matilde entra em casa e Bruno quase lhe bate pelo que fez. A sogra finge que não reparou e grita-lhe que da próxima vez lave ele a sua roupa.

Sofia pensa em despedir-se da Faina Norte para ficar a trabalhar no restaurante a tempo inteiro. Zé Paulo afirma que quer ajudá-la e oferece-se para ficar a tomar conta de tudo no Meia Desfeita com Matilde. Sofia fica comovida com a atitude do irmão.

Tiago fica furioso quando vai jantar à Mercearia e é Rita quem vai à mesa tirar o pedido. Sem conseguir controlar-se, Tiago segura no pulso de Rita com violência, ao mesmo tempo que a responsabiliza à frente de Raquel pelo encerramento da fábrica. Rita liberta-se dele bruscamente e derruba um frappé de vinho, causando uma grande confusão e acusando Sara de fazer contrabando na Faina Norte. Carmo apercebe-se da briga e tenta serenar os ânimos, mandando Rita para a cozinha. Ela resiste mas Tiago acaba por se ir embora com Raquel.

Sara, sabe pela empregada que Fernando não está em casa para jantar e liga-lhe para o telemóvel. Ele está dentro do carro à frente do local onde vai jogar com o dinheiro que Tiago lhe guardou e não atende a chamada, ficando perturbado naquele momento.

Tiago entra de rompante em casa, furioso pelo encontro que teve na Mercearia com Rita. Sara estranha o comportamento do filho, que lhe explica muito irritado o que aconteceu. A mãe nem tem tempo de digerir o que acabou de ouvir porque nesse momento Rita irrompe pela casa dentro para pedir satisfações a Tiago por tê-la afrontado com mentiras no seu local de trabalho. Ele reage com dureza e agarrando-a, começa a insultá-la. António entra em casa e ouve tudo. Sem pensar, precipita-se para Tiago e depois de afastar Rita, desfere-lhe um murro na cara, deixando Sara horrorizada.

Fernando senta-se à mesa da roleta no casino e decide apostar todo o dinheiro que levou consigo.

Tiago tenta responder ao murro que António lhe deu mas acerta sem querer em Rita. Sara, muito perturbada, ordena aos filhos que parem e deixa Tiago furioso ao colocar-se do lado de António. Este inteira-se do estado de Rita e sai com ela de casa.

Num golpe inusitado de sorte, Fernando ganha a sua aposta no casino e fica incrédulo por ter conseguido multiplicar o dinheiro com que havia entrado.

Afonso entra em casa e depara-se com Isabel a dormir no colo de Joaquim. O avô confirma que ela chegou muito cansada e que adormeceu, frisando que têm de lhe dar o máximo apoio já que o diagnóstico dos médicos não foi nada animador. Depois de Afonso se recolher, Joaquim telefona a Renata e diz-lhe que não podem voltar a ver-se, explicando que a mulher tem um tumor e que decidiu permanecer ao seu lado. A cabeleireira não segura as lágrimas mas tenta disfarçar a sua tristeza e responde a Joaquim que compreende a sua decisão.

Sofia tem de se fazer forte e amparar as filhas que choram a morte do pai e não conseguem dormir.

Carmo comenta com Patrícia a briga que Rita teve com Tiago na Mercearia e deseja que os escândalos acabem de vez no estabelecimento.

António acompanha Rita ao barco, preocupado com o hematoma que resultou do murro que Tiago lhe deu. Ela reconhece que não devia ter ido pedir satisfações e que provavelmente se precipitou ao fazer a denúncia do contrabando de tabaco na Faina Norte, pois colocou em risco os postos de trabalho da fábrica. António afirma que ela fez o que estava certo mas é interrompido pela chegada de Vasco. Rita fica um pouco atrapalhada mas apresenta-os. António sente ciumes e vai embora o mais depressa que pode.