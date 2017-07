Resumo: 65º Episódio - 15 de julho (sábado)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Madalena despede-se das crianças da instituição e fica muito comovida com o carinho que elas lhe demonstram. Emília, a Irmã que a vai substituir também se emociona.

Sara e Fernando esbarram em mais uma dificuldade para salvarem a Faina Norte e ficam a saber que só podem vender os terrenos do Bairro dos Pescadores com a assinatura de Nuno. Como ele desapareceu há vinte anos, decidem requerer a presunção de morte, desejando que ele não apareça se estiver vivo como Sara pensa.

Sofia quer fechar o restaurante até ao funeral de Mário mas Matilde e Zé Paulo conseguem convencê-la a manter o Meia Desfeita a funcionar para não desistirem do concurso do melhor prato de bacalhau.

André quer ir confortar Cláudia pela morte do pai mas Lucinda obriga-o a carregar o saco das compras para a cozinha. O filho fica muito irritado e diz que ela é a pessoa mais egoísta que ele conhece.

Entretanto, Lucinda encontra Horácio na cozinha a conversar com Hélder sobre o falecimento de Mário e estranha a presença do estranho. O marido faz as apresentações e conta que alugou o quarto de André a Hélder, deixando o filho furioso. Lucinda fica radiante com o dinheiro que vai receber.

Cláudia tenta reconfortar Elsa por causa da morte do pai mas a irmão reage com raiva e diz que não quer a sua pena. André assiste à cena quando chega a casa da namorada e nem sabe o que dizer.

Bruno recusa-se a partilhar o prémio da raspadinha com Vítor e liga a Eunice para a convidar a jantar num restaurante romântico. Ela fica irritada pela inoportunidade do convite e desliga-lhe o telefone na cara, para gáudio de Vítor que insiste com o patrão para que lhe pague uma cerveja.

Isabel mente a Carmo e Joaquim que estavam muito preocupados sem saber dela e diz-lhes que o resultado dos exames médicos confirmou a fibromialgia, escondendo à filha e ao marido que lhe foi detectado um tumor. Joaquim fica desconfiado mas aceita a ideia de regressarem aos Açores.

Luísa fica muito perturbada quando Jaime lhe conta que a freira com quem falaram quando foram à instituição à procura de Rita está associada ao tráfico de crianças. Jaime pensa que a Irmã pode ter mentido e defende que devem voltar ao abrigo para descobrirem o paradeiro de Rita mas Luísa desabafa que está a viver um pesadelo.

Inês fica zangada com Afonso quando percebe que ele lhe encomendou os esboços para a mudança de imagem da empresa de chá à revelia de Isabel e decide que só voltará a pegar no trabalho quando ela der o seu aval. Afonso fica desanimado com a atitude da ex-namorada.

Sara e Fernando comunicam a Tiago e António que têm de pedir o reconhecimento da morte de Nuno para poderem vender os terrenos do Bairro dos Pescadores conseguindo assim o dinheiro necessário para manter a fábrica a funcionar. António diz que não quer a sua parte da herança mas Tiago reage com azedume, insinuando que será injusto se ele for contemplado nas partilhas. O irmão responde que não vai meter-se no seu negócio.

Luísa assume em lágrimas que quer saber o que aconteceu à filha e Jaime esforça-se por acalmá-la.

Vasco decide ajudar Rita a provar a inocência da Irmã Madalena no caso do tráfico de crianças e diz que vai fazer uma reportagem sobre ela e o seu trabalho no abrigo.

Joaquim prepara-se para regressar aos Açores com Isabel e mata saudades da pilotagem no cockpit do avião, conversando com António e o comandante.

Tiago conta a Sara que está a tentar arranjar investidores para o projecto imobiliário quando Odete os interrompe muito alarmada a dizer que houve um problema na fábrica. Lucinda, em vez de tentar acalmar os ânimos junto das colegas, agita o fantasma do despedimento. Sara e Tiago, começam a ficar muito preocupados enquanto aguardam pela chegada dos técnicos.

Zé Paulo tranquiliza Sofia e mostra-se confiante nas suas capacidades para tomar conta do restaurante, apesar do feitio difícil de Matilde. Sofia vai para a fábrica para perceber o que aconteceu.

Matilde ralha com Bruno por ter deixado as roupas todas espalhadas pela casa e ele trata de desaparecer para não ter de a ouvir. Quando começa a arrumar as roupas do genro, Matilde descobre um molho de notas e fica incrédula com o que encontrou.

Rita fica muito surpreendida ao saber por Eunice que Carmo é a verdadeira mãe de Afonso e que o pai é Fernando. Quando Carmo chega à Mercearia, Rita e Eunice mudam de assunto e perguntam-lhe como está a mãe.

Afonso revela a Luísa que decidiu adiar a conversa com a avó sobre as alterações que pretende fazer na imagem da empresa e ela fica mais tranquila, reforçando que Isabel tem de se poupar.

Lucinda deixa Sofia incomodada depois de ela chegar à fábrica, insinuando que ela também pode ser responsabilizada pela avaria das câmaras de congelação da fábrica.

Tiago, Sara e Fernando ficam destroçados por não conseguirem o dinheiro de que precisam para reparar a avaria dos frigoríficos da Faina Norte.