Resumo: 64º Episódio - 14 de julho (sexta-feira)

Madalena deixa a instituição Abrigo por causa do envolvimento nas adopções ilegais e Rita fica em lágrimas ao vê-la partir.

Joaquim e Renata não resistem à atracção que há muito sentem e beijam-se com paixão.

Patrícia entra na Mercearia com ar comprometido e desculpa-se a Carmo por se ter ausentado para ir à polícia. Carmo diz que acredita na sua inocência e permite que continue a trabalhar ali. Já Eunice não é tão compreensiva e não aceita explicações, limitando-se a disparar que entregar crianças a quem lhes vai fazer mal não tem explicação possível.

Isabel fica em estado de choque quando o médico lhe revela que o exame que fez revelou a existência de um tumor.

Renata pede desculpa a Joaquim por tê-lo beijado mas ele não acha que devam estar arrependidos, reconhecendo que tem de tomar uma decisão entre ficar com ela ou com a mulher e que só vai voltar ali quando isso acontecer. Depois de Joaquim sair de casa de Renata, esta deixa-se cair no sofá e chora.

Sofia entrega a Horácio o número de telefone que Mário anotou e que pertence a um homem que lhe quer alugar o quarto que ele tem disponível. Entretanto, Sofia recebe uma chamada no telemóvel e depois de perceber que não é o marido que lhe está a ligar, fica muito perturbada e sai do restaurante à pressa. Matilde protesta por ficar sozinha.

Ao mesmo tempo, Mário é assistido algures numa estrada, depois de sofrer um violento acidente de automóvel. Os paramédicos fazem tudo o que podem para o reanimar, mas as manobras não resultam e Mário acaba por morrer.

Tiago e Raquel digerem o revés que tiveram no projecto para o Bairro dos Pescadores e ela reafirma que vão ser capazes de o concluir com êxito.

Isabel ouve a opinião de um médico especialista em Oncologia e fica a saber que pode ter de ser operada ao tumor que tem na medula, correndo o risco de ficar paraplégica. O choque é enorme e Isabel diz que tem que pensar em tudo o que lhe está a acontecer, rejeitando a ideia de ficar numa cadeira de rodas.

Horácio mostra a casa a Hélder e o quarto que tem para alugar. O irmão de Fernando esconde que a sua última casa foi a prisão.

Sofia chega ao local onde Mário sofreu o acidente e fica devastada ao constatar que o marido morreu.

Alheias à tragédia que acaba de ocorrer, Elsa e Cláudia regressam a casa vindas do posto médico. Elsa continua cheia de ciumes da irmã que faz o que pode para lhe agradar.

Bruno, surpreende Vítor e ganha trezentos euros numa raspadinha. O empregado ainda tenta reaver o dinheiro da renda da oficina que tinha acabado de lhe entregar mas Bruno não vai na conversa. Horácio aparece entretanto com o semblante carregado e anuncia com pesar a morte de Mário.

Sofia chega a casa devastada e encontra as filhas a discutir. Quase sem forças acaba por lhes contar que o pai sofreu um acidente e que faleceu. Perante a reacção descontrolada de Elsa, Cláudia tenta fazer-se forte mas acaba por desabar em lágrimas quando Sofia a deixa para ir confortar Elsa.

Matilde desabafa com Eunice depois de saber da morte de Mário e diz à filha que tem de falar com Sofia para saber o que é que ela pretende fazer com o restaurante.

Sofia recebe o apoio de Renata e confidencia que tem de decidir o que fazer com o restaurante e com o seu emprego na Faina Norte, agora que o marido morreu.

André entra em casa e ao ver Hélder com uma mala na mão pensa que ele é um ladrão e cai-lhe em cima. Horácio aparece aflito e desfaz o equívoco dizendo que Hélder vai alugar o quarto. André fica furioso ao perceber que vai ter de voltar a dividir o quarto com o irmão.

Rita faz as pazes com Vasco depois de ele garantir que vai deixar claro quem é inocente no caso das adopções ilegais quando escrever a sua reportagem sobre o assunto, abrindo uma janela de esperança a Patrícia e Madalena.

Sofia recebe o apoio de Zé Paulo, seu irmão, que promete ajudá-la a ultrapassar a morte de Mário.

Carmo está preocupada com a mãe e decide ir a casa para ver como ela está. Eunice fica com Patrícia a tomar conta da Mercearia mas a relação entre ambas é tensa. Rita aparece para falar com a amiga e informa-a de que a Irmã Madalena foi afastada da instituição pela hierarquia.