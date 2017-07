Resumo: 62º Episódio - 12 de julho (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Carmo confessa a Patrícia que nunca viu a mãe tão em baixo e que provavelmente terá de voltar aos Açores para a apoiar.

Rita chega à Mercearia para começar a trabalhar e depois de repreender Patrícia por a ter arrastado e à Irmã Madalena para a rede de tráfico de crianças, afirma que estará a seu lado para a ajudar a lidar com as consequências dos seus actos.

Fernando diz a António que ficou satisfeito por ele ter decido não sair de casa e tenta justificar-se por ter envolvido a Faina Norte no contrabando de tabaco. O enteado não aceita que quer ele quer a mãe tenham preferido entrar no mundo do crime para resolverem o problema.

Desesperada por ter as contas da Faina Norte congeladas, Sara pede a Odete que lhe reúna os contactos de parceiros de negócios na Islândia, decretando que está na altura de cobrar alguns favores que fez e salvar a empresa.

Raquel pede desculpa a Tiago por o ter beijado, sendo irmã da sua ex-noiva mas ele desvaloriza o assunto e até mostra que gostou do momento.

Sofia começa a ficar preocupada com Matilde que agora, depois de ter perdido o paladar, também não para de se coçar, dando mostras de estar a sofrer com uma grande alergia. Eunice chega entretanto ao restaurante e acompanha a mãe ao médico.

Bruno prepara-se para enganar o artista famoso e pôr-lhe peças já usadas no carro. Vítor e Pedro não aprovam a ideia mas Bruno não se demove. Pedro não consegue parar de se coçar e o pai manda-o para casa depois de ver que ele tem o corpo todo manchado.

Carmo oferece-se para acompanhar os pais ao hospital mas Isabel recusa, dizendo que está mais preocupada com a empresa de chá do que com a sua saúde. Carmo e Joaquim tentam aclamá-la fazendo ver que Luísa e Afonso estão a tomar conta de tudo mas Isabel fica ainda mais irritada e culpa a filha por ter contado a Afonso a verdade sobre o seu passado.

Luísa confessa a Jaime a sua preocupação por causa da ausência de Isabel e pelo facto de Afonso querer introduzir mudanças sem o conhecimento da avó. Jaime sugere-lhe que se imponha já que a patroa lhe confiou a plantação enquanto está fora mas Luísa assume que não quer contrariar o herdeiro do negócio.

Vasco vai à Mercearia e pede a Rita para que lhe diga onde pode encontrar Patrícia. Rita recusa-se a revelar o paradeiro da amiga e quase chega a vias de facto com o jornalista. Patrícia aparece entretanto e toma conta da situação, recusando-se a dizer seja o que for sobre as adopções ilegais, recomendando a Vasco que se informe com a Polícia Judiciária. Vasco fica frustrado por não conseguir mais informações para a sua história.

Sara, deposita todas as esperanças de salvar a Faina Norte no projecto imobiliário do Bairro dos Pescadores e pede a Tiago que apresse, de forma a conseguirem o dinheiro de que precisam para recuperar a empresa. Fernando acha que é essencial limparem o nome da Faina Norte e Tiago garante que tem tentado acalmar os clientes e que o condomínio de luxo está a avançar.

André e Cláudia, muito apaixonados, estudam a melhor maneira de enganarem os pais para poderem dormir juntos num hostel em Lisboa.

Matilde regressa do médico e sem parar de se coçar conta a Hélder que pode estar a sofrer de uma alergia, tal como outras pessoas do bairro que se debatem com o mesmo problema.

Bruno, apresenta uma conta exorbitante ao artista famoso pelo arranjo do automóvel. O homem percebe que está a ser roubado e Vítor fica tão incomodado que sugere a Bruno que tire uma selfie com o famoso para fazer publicidade à oficina e ao mesmo tempo baixar o preço da factura.

Lucinda agita o fantasma do desemprego na fábrica e Sofia é obrigada a intervir para aclamar as outras operárias.

Raquel conta a Tiago que o homem que contratou já espalhou pelo Bairro dos Pescadores o produto que causa alergia para os obrigar a deixarem as suas casas, pensando que o bairro está contaminado, abrindo assim o caminho para que eles construam o condomínio de luxo com que pretendem ganhar uma fortuna.

Lucinda confronta Sara e Fernando com a situação muito delicada em que a Faina Norte se encontra. Sofia acaba por dizer aos patrões que se a fábrica fechar será uma tragédia para muitas famílias mas eles esforçam-se por desdramatizar. Lucinda não fica convencida.

António tenta reconciliar-se com Rita mas ela não esquece que ele não acreditou em si, tomando o partido da mãe e manda-o embora do barco.

Patrícia conta à Irmã Madalena que tenciona entregar-se à polícia, assumindo o seu envolvimento com a rede de tráfico de crianças.

Isabel continua a reclamar por ter de consultar um especialista em dor e Carmo esforça-se por apoiá-la. No entanto, Isabel prefere vitimizar-se e Carmo sente-se injustiçada pela mãe que a acusa de não se ralar com nada.

Sara fica furiosa por não conseguir o apoio das empresas concorrentes, que se recusam a vender-lhes bacalhau e a ajudar a Faina Norte. Fernando tenta desdramatizar, confiando que vão conseguir sobreviver.

Joaquim desculpa-se com afazeres na escola de aviação e vai visitar Renata. Ela está aflita com a alergia de pele e ele aproveita a oportunidade para lhe espalhar creme no corpo. A cabeleireira deixa-se levar, embora um pouco constrangida.