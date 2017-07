Resumo: 61º Episódio - 11 de julho (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Fernando informa Sara de que o seu computador já foi arranjado e que alguém lhe instalou um programa de acesso remoto para poder controlar o portátil. Fernando acha que pode ter sido a polícia ou Amaral mas Sara não concorda e diz que a situação foi bem mais grave do que ele pensa. Tiago certifica-se de que a mãe não tinha documentos comprometedores no computador.

Vasco dá boleia a Rita para a marina e tenta saber que papel tem Patrícia na rede de tráfico de crianças. Rita recusa dar informações sobre a amiga e reforça que ninguém fazia ideia de que a organização humanitária que ajudaram se dedicava ao crime.

Patrícia dá explicações a Madalena por se ter envolvido com uma organização que promovia adopções ilegais, ajudando as crianças refugiadas apenas pelo dinheiro que ganhava com isso. A Irmã reage com dureza e censura Patrícia por ter enganado toda a gente e de ter colocado em risco a instituição.

Sara não se conforma por estar à beira de ter de encerrar a fábrica e descarrega em Fernando a sua ira, culpando-o pela situação e censurando-o por ser viciado em jogo.

Renata fica muito atrapalhada quando Joaquim lhe faz uma visita de surpresa no salão. A empatia entre os dois é evidente e tratam de combinar tomar um café no dia seguinte.

Patrícia vai ajudar Matilde a provar a comida no Meia Desfeita mas apanha-a a discutir com Sofia. Por momentos, pensa em ir embora mas a cozinheira apressa-se a chamá-la para a cozinha. Sofia também desvaloriza o incidente mas deixa escapar entre dentes que um dia ainda esgana Matilde.

Vítor e Horácio escarnecem de Lucinda que se arranjou de forma espampanante para o jantar com o artista famoso que chegou ao bairro. Ela censura o marido por não ter insistido com a vedeta para ficar a dormir lá em casa.

André e Cláudia combinam uma escapadela romântica a Lisboa, começando a traçar um plano para esconder dos pais a viagem.

Com a ajuda de Patrícia, Matilde serve o seu prato de bacalhau que faz as delícias do artista famoso que é o convidado de honra do jantar. Mário fica indignado quando Sofia lhe conta que foi desautorizada por Lucinda na fábrica. Bruno, mostra-se enciumado por Lucinda monopolizar a atenção do convidado ilustre durante o jantar mas Horácio põe toda a gente a brindar ao sucesso do cozinhado de Lucinda.

Sofia censura Renata por estar de novo apaixonada por um homem casado, no caso por Joaquim.

Carmo comenta com Joaquim com espanto o que aconteceu na Faina Norte, não querendo acreditar na culpa de Fernando. O pai reafirma que ele é um vigarista e que têm agora uma boa oportunidade de mostrarem a Afonso quem o pai é na realidade.

Rita e Madalena conversam preocupadas sobre o que pode resultar das investigações da PJ às adopções ilegais. A Irmã mostra-se resignada e preparada para assumir as consequências por não ter percebido o que se estava a passar e por ter envolvido a sua instituição no caso.

Tiago e Raquel estão cada vez mais próximos e empenhados em concretizar a expulsão dos pescadores do bairro, para poderem construir o condomínio de luxo, apesar de concordarem que Clara nunca iria concordar com o projecto.

Luísa convence Jaime a apoiar o projecto turístico de Kiko mas o marido insiste com ela para que conte toda a verdade ao filho sobre o passado. Quando Kiko chega a casa, Luísa incentiva-o a explicar os seus planos ao padrasto.

Afonso procura Inês e oferece-lhe a possibilidade de colaborar na mudança de imagem da plantação de chá, agora que está sem emprego. A ex-namorada resiste de inicio mas acaba por aceitar a proposta.

Vasco insiste com Rita para que lhe conte o que sabe sobre as adopções ilegais mas ela reafirma que nada tem a declarar. Por momentos, ficam os dois a observar Aysha e as outras crianças, que brincam no recreio da instituição.

Sara suplica a António que não saia de casa e abre-lhe o coração, contando a verdade sobre o que aconteceu para terem traficado tabaco nos barcos da empresa. Depois de confessar o seu envolvimento, Sara pede ao filho mais velho que não a abandone e ele acaba por ceder. A empresária abraça-o e Tiago vê a cena, sem que eles se apercebam.

Depois de ver o irmão abraçado à mãe, Tiago conta a Raquel que eles fizeram as pazes. Raquel acaba por dar o seu golpe final e beija Tiago, que fica surpreendido mas acaba por corresponder.

Renata prepara-se para abrir o salão e fica em pânico quando percebe que tem o corpo cheio de manchas e uma vontade incontrolável de se coçar. Nesse momento, Matilde passa pelo mesmo no Meia Desfeita e Sofia convence-a a telefonar para a emergência médica.