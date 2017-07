Resumo: 60º Episódio - 10 de julho (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Sara, vê as notícias e comenta com Tiago que a empresa está na lama por causa do escândalo do contrabando de tabaco na fábrica. Desalentada, assume a desilusão pelo facto de António não querer participar no projecto do condomínio de luxo no Bairro dos Pescadores. Tiago aproveita para fazer campanha contra o irmão e ameaça abandonar o negócio se António entrar.

Hélder vai ao Meia Desfeita e troca algumas palavras com Mário, elogiando o estabelecimento.

Bruno, recebe um actor famoso que lhe leva o carro à oficina para arranjar e desfaz-se em simpatias. Como Bruno e Pedro estão a beber cerveja, finge zangar-se com eles e trata de cativar o cliente, certo de que pode fazer bom dinheiro com ele.

Cláudia aprova a decisão de André de ter deixado de trabalhar na Mercearia. O namorado propõe-lhe uma escapadinha romântica para um hotel, sem que os pais saibam de nada. Cláudia fica a pensar no assunto.

Bruno vai com o actor famoso ao Meia Desfeita e dá indicações a Vítor para levar o carro do homem para a oficina. Matilde fica entusiasmada ao ver tão ilustre convidado e começa a insinuar que o genro é um mecânico incompetente. Mário acaba com a discussão e sugere que tirem uma foto para a posteridade.

Sofia repreende Lucinda por ela estar ao telemóvel no horário de trabalho mas ela não liga nenhuma e faz chantagem com ela, pois sabe que a supervisora não terá coragem de reconhecer perante Sara ter sido um erro trazê-la de volta para a fábrica.

Rita aconselha Patrícia a falar com a polícia sobre as adopções ilegais mas a amiga receia ser presa.

Tiago e Raquel formalizam a empresa para construírem o condomínio de luxo no Bairro dos Pescadores e já fazem contas ao dinheiro que vão ganhar com o negócio.

Sara fica em estado de choque e devastada quando António lhe comunica que vai sair de casa.

Isabel e Joaquim chegam a Aveiro e vão cumprimentar Carmo à Mercearia. Isabel fala sem grande entusiasmo da consulta que vai ter.

Kiko mostra a Luísa o site que criou com Inês para a sua empresa e a mãe, embora contrariada por ele ter deixado de estudar dá-lhe todo o seu apoio.

Romão mostra a Rita os ficheiros das crianças que foram adoptadas ilegalmente e alerta para o facto de Madalena e Patrícia poderem ser implicados no tráfico de crianças. Vasco aparece nas instalações da PJ para obter declarações do inspector para a sua reportagem. Romão recusa falar sobre o caso e pede-lhe que saia. Rita aproveita o facto de ter os processos à sua frente e guarda o de Aysha. Vasco, de saída do gabinete de Romão, vê o que ela faz.

Patrícia assusta-se com a presença de André quando está a ler uma notícia sobre as crianças desaparecidas e fica muito perturbada, tentando disfarçar a sua aflição.

Rita localiza Aysha e tenta impedir Helena, a mãe adoptiva da criança, de fugir com ela. Vasco chega no momento em que Rita e Helena lutam pela posse da menina e pega-lhe ao colo, apelando à calma.

Sara fica em choque quando lê no computador uma mensagem a dizer “ Sei o que fizeste e não vais escapar! Vais pagar!” Descontrolada, fecha o computador com violência.

A Polícia Judiciária retira Aysha a Helena e detém a mãe adoptiva da menina para prestar declarações sobre a adopção ilegal. Vasco ajuda Rita a convencer os dois inspectores a permitirem que ela acompanhe a criança até à instituição.

Sara, muito nervosa, mostra a Tiago que o seu computador está a enviar-lhe mensagens que não consegue controlar, mas esconde do filho que o teor dos documentos. Enquanto tentam perceber o que se passa, Nuno observa-os com um sorriso nos lábios, satisfeito por ver o pânico da ex-mulher.

Fernando pede ao inspector Romão que descongele as contas da Faina Norte, sensibilizando-o para a delicada situação financeira da empresa mas o agente recusa o pedido dizendo que não fará nada que possa prejudicar a investigação do caso de contrabando de tabaco.

Vasco brinca com Aysha na instituição, enquanto Madalena e Rita conversam com preocupação sobre as investigações da PJ às adopções ilegais das crianças refugiadas. O jornalista surpreende-as quando diz em árabe à menina que gosta dela.

Afonso tenta convencer Luísa de que a plantação de chá tem de modernizar a sua imagem e propõe que contratem Inês como designer. Luísa não gosta muito da ideia e chama à atenção que Isabel é quem gere o negócio e de que a última palavra terá de ser dela. Afonso não desiste e diz que vai apenas pedir a Inês que faça um estudo.

Matilde continua desesperada por ter perdido o paladar e pede a Eunice que dê uma palavra a Patrícia para que ela a ajude na cozinha a provar a comida, pois é a única solução que tem para poder participar no concurso do melhor prato de bacalhau.

Lucinda fica muito excitada ao ver o artista famoso no Meia Desfeita e monopoliza a conversa, recordando um encontro de que o homem não se lembra. Horácio e Bruno ficam incomodados e Lucinda decide ficar para jantar, impondo a sua presença a todos. Matilde chega ao restaurante e avisa Mário que não vai haver jantar para ninguém se a ajuda que pediu não chegar.

Pedro conta a Horácio que está prestes a deixar a Faina Norte mas lamenta por ficar afastado da vida do mar. O velho pescador dá-lhe alento, seguro de que Pedro voltará a fazer o que gosta.