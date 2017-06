Resumo: 35º Episódio - 9 de junho (sexta-feira)

As máquinas que mantinham Clara presa à vida são desligadas. Laura e Alberto choram abraçados a morte da filha. Tiago está inconsolável e Raquel promete vingar a morte da irmã e castigar António.

António recebe por Sara a notícia da morte de Clara e culpa-se pelo que aconteceu. Rita anima-o com firmeza e diz que se recusa a deixar que ele se afunde por um acidente do qual não teve culpa.

Sara, confessa a Fernando que lhe custa ir trabalhar e deixar Tiago entregue ao desgosto pala morte de Clara. O filho aparece naquele instante e não esconde a revolta que sente contra o irmão, voltando a culpá-lo pelo acidente que vitimou a noiva.

Matilde insurge-se a Eunice por ter deixado Bruno dormir no sofá. O mecânico acorda com a chegada de Horácio que pretende falar com Pedro. Depois de ficar a sós com o jovem pescador, este conta-lhe a chantagem de que foi vítima por parte de Raia e o capitão Vieira, que o obrigaram a entrar no esquema do contrabando de tabaco.

Rita comparece na reunião com Sara, Fernando e os advogados dos credores. Muito fria e com cara de poucos amigos assina os documentos que permitem a Sara tornar-se a única dona da Faina Norte e sai logo a seguir sem se deter em conversas. Quase ao mesmo tempo, Rogério Prata entra no gabinete e deixa Sara sem pinga de sangue ao afirmar que as impressões detectadas no recorte de jornal que ela recebeu pertencem a Nuno, o seu ex-marido. Fernando também fica muito nervoso com a revelação do detective.

Raquel reafirma a Tiago o desejo de vingar a morte de Clara e ele garante que estará ao seu lado com o mesmo propósito. António entra em casa sem que eles se apercebem da sua presença e prefere ir para o seu quarto.

Depois de sair da Faina Norte, Rogério Prata entra no carro onde Nuno observa os movimentos de Rita fora da Faina Norte. O detective, que está a fazer jogo duplo, conta que cumpriu à risca o plano que ele delineou. Nuno diz que vai voltar a contactá-lo para prosseguir a sua vingança, apesar do receio do detective que teme ser descoberto por Sara e Fernando.

Depois de saber pelo detective que as impressões digitais encontradas no recorte de jornal que recebeu pertencem a Nuno, Sara confessa a Fernando que teme que o ex-marido esteja vivo. Fernando duvida que ele não tenha morrido mas a mulher afirma que se tiver razão têm de eliminá-lo de vez, tal como a Rita. Fernando recusa-se a voltar a matar e prefere fazer as coisas de forma mais pacífica.

Kiko convence um pescador a transportar ilegalmente um grupo de turistas para observarem as baleias dos Açores em alto mar.

Inês procura Isabel e Joaquim e conta-lhes que Afonso partiu para Aveiro ao encontro de Fernando. Carmo ouve a conversa e fica muito perturbada, iniciando mais uma troca de palavras azedas com os pais.

Jarvis elogia a Sal a competência dos vendedores do stand e Nelo pergunta quando chegam mais carros. A patroa esclarece logo que não tem dinheiro para pagar comissões e sugere que organizem um churrasco.

Vítor insiste em seduzir Renata no cabeleireiro e consegue que ela o convide para provar o chá que ele comprou na Mercearia para lhe oferecer.

Mário discute com Matilde, depois de deixar cair as travessas com comida que ela lhe entregou para servir os clientes no Meia Desfeita. Matilde acaba por deixá-lo entregue aos seus protestos e afasta-se para uma mesa onde já estão outras mulheres e incita-as a acabar com o negócio de Renata, para proteger os homens casados.

Afonso fica insatisfeito depois de Inês lhe telefonar a avisar que contou aos avós e à mãe que ele foi para Aveiro atrás do pai biológico.

Luísa fica muito preocupada depois de a Polícia Marítima a avisar de que ouve um problema com Kiko e apressa-se a ir ter com o filho.

António confessa a Rita a mágoa que sente por Tiago o culpar pela morte de Clara e assume a responsabilidade pelo acidente. Rita acarinha-o e sentencia que apesar de estarem a atravessar ambos um momento muito difícil conseguiram ultrapassá-lo juntos.

Afonso surpreende Fernando ao ir ter com ele a casa para conversarem. O pai gosta de o ver mas revela que o momento não é oportuno pois estão de saída para um velório. Sara diz que ele pode esperar por eles se quiser e pergunta por Tiago à empregada. Telma informa que ele saiu mas que não sabe para onde.