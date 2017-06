Resumo: 34º Episódio - 8 de junho (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Afonso regressa a casa e discute com Joaquim e Isabel, magoado por lhe terem mentido a vida toda, escondendo que é filho de Carmo e Fernando. Joaquim ainda tenta conversar com o neto mas ele vira costas e diz que vai buscar as suas coisas para sair de casa. Isabel diz ao marido que é melhor esperarem que Afonso se acalme. Entretanto, Ramiro pede a Isabel para falar com ela em particular e conta-lhe que viu Luísa a atropelar um homem.

Kiko fica agastado quando Inês lhe pergunta por Afonso e confessa que a ama e que não consegue ser apenas seu amigo, dizendo que se vai afastar, pois não consegue estar ao pé dela e de Afonso. Este aparece naquele momento e Kiko despede-se deles, mal disfarçando a tristeza que sente. Afonso pede a Inês para lhe dar guarida em casa e revela que decidiu dar uma oportunidade ao pai que acabou de conhecer, disposto a escutar o que ele tem para lhe dizer.

Rita conta a Horácio a conversa que teve com Pedro e mostra-se desanimada por ele ter recusado ajudá-la a descobrir os podres de Sara e Fernando na empresa. Horácio conforta-a e diz que vai falar com Pedro. Entretanto, Rita recebe uma chamada da advogada que a convoca para uma reunião com os credores.

Quando António chega a casa e pergunta pelo irmão a empregada conta-lhe que ele foi para o hospital porque Clara piorou. António vai ter com Tiago mas é escorraçado pelo irmão, por Laura e Raquel, que o culpam pelo acidente que vitimou Clara. António fica muito penalizado mas acaba por se ir embora.

Sara fica muito perturbada depois de receber um envelope que contém um recorte antigo de jornal onde se pode ler o título “Suspeito do homicídio na Faina Norte ainda não foi encontrado” Fernando continua a pensar que Nuno morreu mas Sara exalta-se e telefona ao detective para saber se é possível retirar impressões digitais do jornal .

Carmo desabafa com Joaquim e culpa-se por ter escondido de Afonso que é sua mãe, considerando que foi uma cobarde. O pai conforta-a e diz-lhe que ela não foi a única responsável pela mentira. Carmo pergunta pela mãe e acha que ela anda muito estranha. Joaquim justifica que Isabel está a sofrer à sua maneira com a rejeição de Afonso.

Isabel vai a casa de Luísa e conta-lhe que já sabe que ela atropelou Fernando e que se ele a acusar ou à sua família, não vai arcar com a culpa de algo que não fez. Luísa estranha o receio da patroa mas ela explica que Fernando é o verdadeiro pai de Afonso e poderia querer vingar-se. Luísa acaba por mentir ao dizer a Isabel que não conhece aquele homem e que nunca o tinha visto.

Afonso confidencia a Inês que vai para Aveiro ao encontro do pai e pede-lhe que não comente o assunto nem com a mãe, nem com os avós.

Rita fica furiosa quando na reunião com os advogados dos credores que reclamam a sua parte da Faina Norte, fica a saber que Sara lhes fez uma proposta para ficar com a quota dela, a troco do pagamento das dívidas que o pai deixou. Teresa mostra-se impotente para ajudar Rita e ela sai disparada da Mercearia.

Tiago e Raquel tentam confortar-se mutuamente pela perda de Carla mas o desgosto é quase incontrolável. Raquel confessa que sente muita raiva e muito ódio.

António conta a Sara e Fernando que Clara piorou e que os médicos decidiram desligar as máquinas que ainda a mantinham viva. Sara, não tem tempo para se recompor da notícia porque Rita lhe entra em casa de rompante, chamando-lhe falsa e acusando-a de lhe estar a querer roubar sua parte da empresa. Sara, ainda tenta defender-se mas Rita deixa-a muito comprometida quando lhe exige que admita à frente do filho que a está a querer afastar da Faina Norte.

Pedro fica muito perturbado com as ameaças que Raia lhe faz pelo telefone e mistura com álcool os comprimidos que toma para as dores que tem no pé.

Rita discute com Sara e Fernando, acusando-os de a terem denunciado aos credores do pai para conseguirem ficar com a totalidade da Faina Norte. Sara, argumenta que ela perderia sempre a sua parte da empresa e garante que só quis preservar o negócio da família. António aprova a estratégia da mãe o que leva Rita a ir embora muito irritada.

Matilde e Eunice regressam a casa e encontram Pedro embriagado e quase inconsciente, a balbuciar frases sem sentido. Matilde quer chamar o INEM para acudir ao neto mas Eunice prefere que ela vá chamar Bruno à oficina.

Elsa cria um perfil falso nas redes sociais e entretém-se a trocar mensagens com rapaz. Sofia surpreende a filha acordada a altas horas da noite e manda-a para a cama. Elsa finge que estava a fazer um trabalho para a escola e cumpre a vontade da mãe.

Bruno força Pedro a tomar um duche frio e a tomar um café forte para curar o estado de embriaguez em que se encontra. Matilde e Eunice censuram-no por ter tomado comprimidos misturados com álcool mas Bruno convence-as a deixarem o rapaz descansado. Quando a mãe e a avó se recolhem, Pedro tem de enfrentar as perguntas do pai, pois Bruno exige saber porque é que ele foi mandado embora do Gafanha. O pescador não revela o que aconteceu e limita-se a dizer que são assuntos seus.

Lucinda insiste com Horácio para que ele aproveite a posição de Rita na Faina Norte para lhe pedir que lhes arranje postos melhores na empresa. Horácio fica incomodado e explica que Rita pode até ficar sem a sua parte da empresa mas perante a insistência da mulher aceita falar com ela se as circunstâncias se alterarem.

António vai ter com Rita ao barco e faz-lhe ver que é preferível que seja a mãe a ficar com a totalidade da empresa, do que deixar cair parte dela na mão de estranhos. Rita insiste na ideia de que Sara quis comprar a divida do pai dela só para a afastar de vez da Faina Norte. António defende a sua posição e argumenta que nada tem a ver com as decisões e atitudes da mãe e que é apenas um piloto que só quer ficar com a mulher que ama, acabando por reconquistar Rita que aceita o seu beijo apaixonado.

Sara e Fernando, apoiam Tiago no hospital antes de os médicos desligarem as máquinas que mantêm Clara a respirar. Tiago está destroçado e acompanha Raquel até ao quarto da noiva para uma despedida emotiva.